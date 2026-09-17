La madre de los 16 niños de la "casa del horror" en Ohio negó los cargos de abuso sexual, pero su abogado cuestiona su capacidad para ir a juicio

Elizabeth Siders compareció ante el juez por la presunta agresión sexual a su sobrina y se declaró no culpable. Su defensa cuestiona si comprende la gravedad del proceso, mientras la fianza acumulada alcanza los USD 550.000 y el abuelo del clan fue declarado mentalmente incompetente.(Fuente: @CollinRugg)

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El 30 de junio de 2026, agentes del condado de Vinton, en Ohio, llegaron a una vivienda de Hamden con una orden de allanamiento vinculada a una investigación que nada tenía que ver con la familia que vivía allí. Lo que encontraron cambió el curso de ese operativo: 16 menores, todos hermanos, confinados en un cuarto de aproximadamente 3,5 por 3,5 metros, rodeados de desechos humanos y basura acumulada. Siete debieron ser trasladados de urgencia a hospitales de Columbus —dos en helicóptero— y al menos uno llegó en estado crítico.

Un allanamiento en Hamden, Ohio, permitió rescatar a 16 menores confinados en una habitación y abrió una investigación por abuso infantil en Vinton County. (WSYX)

Los niños tenían entre 18 meses y 18 años. Varios no podían hablar. El mayor no sabía escribir su nombre. Ninguno había estado matriculado en escuela alguna y ningún vecino del área recordaba haberlos visto. El fiscal Ryan Cain resumió la escena con una frase que recorrió los medios del país: “la mayoría de nuestro ganado vive en mejores condiciones que esos niños”.

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Elizabeth Siders se declara no culpable de cargos por abuso sexual en Vinton County

El miércoles 16 de septiembre, Elizabeth Siders, de 33 años, compareció ante un tribunal de Vinton County y se declaró no culpable de dos cargos de conducta sexual ilícita con un menor y dos cargos de agresión sexual, según informó WOUB. Estos cargos corresponden a un expediente distinto al que ya la tenía detenida desde julio por poner en peligro a sus hijos.

Elizabeth Siders se declaró no culpable en Vinton County de dos cargos de conducta sexual ilícita con un menor y dos cargos de agresión sexual. (WSYX)

Según la imputación, la víctima es una joven que en 2022 tenía entre 13 y 15 años y era sobrina de Elizabeth. La pareja la recibió en su hogar por al menos nueve meses ese año, cuando ya tenían 12 hijos propios, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People. Esa adolescente no estaba entre los 16 menores rescatados en junio.

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Como corresponde en todo proceso penal, los cargos constituyen una acusación formal y no una condena.

La fianza de Elizabeth Siders acumula USD 550.000 por dos causas separadas

El juez fijó una fianza adicional de USD 250.000 por los nuevos cargos, que se suma a los USD 300.000 establecidos en la causa por poner en peligro a menores. El abogado defensor Thomas Stolly argumentó que una segunda fianza era innecesaria porque su clienta no tiene medios para cubrir la primera. El fiscal William Archer sostuvo lo contrario: los nuevos cargos involucran a una víctima diferente y, de quedar en libertad, Elizabeth no tendría adónde ir, por lo que lo considera un riesgo de fuga, según WOUB.

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La acusación contra Elizabeth Siders señala como víctima a una sobrina adolescente que vivió con la pareja durante al menos nueve meses en 2022. (Southeastern Ohio Regional Jail)

Tras la audiencia, Stolly expresó dudas sobre la capacidad de su clienta para entender la gravedad de los cargos. “No estoy seguro de que ella comprenda del todo el impacto”, dijo el abogado en declaraciones recogidas por WLWT. El informe de la evaluación psiquiátrica de Elizabeth aún no fue presentado, por lo que la audiencia correspondiente no tiene fecha.

Gary Siders Sr. fue declarado incompetente para ser juzgado

Los cuatro adultos arrestados en julio —Elizabeth, Gary Siders Jr., Christina Siders y Gary Siders Sr.— solicitaron evaluaciones psiquiátricas para determinar si son aptos para enfrentar un juicio, un procedimiento que analiza si el acusado comprende los cargos en su contra y puede participar en su propia defensa.

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Gary Siders Sr. fue declarado incompetente para ser juzgado y el fiscal deberá decidir entre desestimar los cargos o pedir su internación. (Southeastern Ohio Regional Jail)

En el caso de Gary Sr., de 73 años, el psiquiatra concluyó que no es competente y que esa condición no puede revertirse con tratamiento. El juez aceptó esa conclusión la semana pasada: como resultado, no habrá juicio contra él y el fiscal deberá optar entre desestimar los cargos o solicitar su internación, según WOUB.

Las evaluaciones de Gary Jr. y Christina Siders aún no tienen audiencia programada.

Gary Siders Jr. enfrenta los mismos cargos por abuso sexual que su esposa

Gary Jr., de 36 años, fue imputado por los mismos delitos de agresión sexual y conducta ilícita con un menor que Elizabeth. Se declaró no culpable en su audiencia de imputación de fines de agosto, de acuerdo con WOUB. Según People, está acusado de haber abusado de la adolescente mientras actuaba como su tutor de hecho, figura jurídica que aplica cuando un tercero asume el rol de guardián de un niño sin ser su progenitor.

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Gary Siders Jr. enfrenta los mismos cargos por abuso sexual que Elizabeth Siders y además 16 cargos por abuso infantil vinculados al hallazgo de sus hijos en Hamden. (WSYX)

Tanto Elizabeth como Gary Jr. enfrentan además, cada uno, 16 cargos por abuso infantil relacionados con el hallazgo de sus propios hijos en julio, al igual que Christina y Gary Sr. Estos cargos —por poner en peligro a menores— son distintos en su naturaleza y en sus víctimas de los nuevos cargos de índole sexual.

La investigación que derivó en el hallazgo comenzó, precisamente, por una pesquisa sobre Gary Jr. que llevó a los agentes a esa vivienda de Hamden. Fue allí donde encontraron a los niños —y donde se inició una cadena judicial que hoy involucra dos expedientes, múltiples acusados y al menos dos víctimas distintas.

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La causa principal permanece bajo secreto de sumario.