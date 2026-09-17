Estados Unidos

American Idol deja Los Ángeles y se muda a Georgia para su temporada 25

La nueva edición del histórico concurso musical se filmará en el área de Atlanta, en una nueva señal de la salida de producciones de California ante los incentivos fiscales de otros estados

American Idol confirmó que su temporada 25 se filmará en el área de Atlanta tras más de dos décadas de producción en Los Ángeles (Foto Matt Sayles/Invision/AP, File)
American Idol confirmó que su temporada 25 se filmará en el área de Atlanta tras más de dos décadas de producción en Los Ángeles (Foto Matt Sayles/Invision/AP, File)
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La decisión de American Idol de trasladar su producción a Georgia y la eventual mudanza de Paramount fuera de Los Ángeles vuelven a poner en foco la competencia entre estados por la industria audiovisual de Estados Unidos.

Las dos situaciones, informadas esta semana por medios estadounidenses, ocurren mientras California busca conservar empleos y actividad económica vinculados a Hollywood.

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American Idol llevará su temporada 25 al área de Atlanta

American Idol confirmó que su temporada número 25 se filmará en el área de Atlanta, después de más de dos décadas de producción en Los Ángeles. La empresa Fremantle, responsable del programa junto con 19 Entertainment y Sony Pictures Television, confirmó el cambio a USA Today.

La decisión convierte al concurso musical en otro de los programas de televisión sin guion que deja California. La nueva temporada está prevista para 2027 y las audiciones continuarán abiertas para participantes de los 50 estados y Washington D. C., aunque parte de los empleos de producción pasará a concentrarse en Georgia.

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El atractivo principal son los estímulos fiscales. Las producciones de entretenimiento sin guion que gasten al menos USD 500.000 en Georgia pueden acceder a un crédito tributario de hasta 30%, detalló el Departamento de Desarrollo Económico del estado.

En California, la producción de programas de telerrealidad y otros formatos sin guion registró una caída interanual del 40% en jornadas de filmación durante el segundo trimestre de 2026, según datos de FilmLA citados por USA Today.

Paramount analiza trasladar sus oficinas mientras espera el juicio por Warner

Paramount analiza trasladar sus oficinas en medio del juicio antimonopolio por su fusión con Warner Bros. Discovery (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Paramount analiza trasladar sus oficinas en medio del juicio antimonopolio por su fusión con Warner Bros. Discovery (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El caso de Paramount está ligado a la demanda antimonopolio que cuestiona su fusión con Warner Bros. Discovery, una operación valuada en torno a los USD 110.000 millones. La compañía habría comunicado a funcionarios de la ciudad y del estado que evalúa mover sus operaciones corporativas, aunque todavía no realizó un anuncio oficial, de acuerdo a reportes de los medios TheWrap, Deadline y TMZ.

La Fiscalía General de California, encabezada por Rob Bonta, se sumó junto con otros 11 fiscales estatales a una acción judicial para bloquear la operación. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) también forma parte del reclamo, que sostiene que la concentración de activos podría afectar la competencia en el sector.

El juicio antimonopolio está previsto para comenzar el 2 de marzo de 2027 y tendría una duración estimada de 12 días. Paramount aceptó diferir el cierre de la fusión hasta cinco días después de que se conozca el veredicto o hasta el 1 de junio de 2027, la fecha que ocurra primero.

La espera tiene un costo financiero para la empresa. A partir del 1 de octubre, Paramount deberá pagar cerca de USD 7 millones diarios a los accionistas de Warner Bros. Discovery mientras la transacción siga pendiente. De prolongarse el proceso hasta el juicio, ese monto podría elevarse a unos USD 1.300 millones, de acuerdo con información publicada por el mismo medio.

Ante esa situación, la empresa solicitó que los estados demandantes presenten una fianza de entre USD 1.880 millones y USD 1.900 millones para cubrir los costos de la demora. La audiencia sobre ese pedido está programada para el 24 de septiembre.

Tennessee, Texas y Georgia aparecen entre las posibles alternativas

Paramount evalúa una relocalización y analiza a Tennessee, Texas y Georgia como posibles sedes para sus operaciones
Paramount evalúa una relocalización y analiza a Tennessee, Texas y Georgia como posibles sedes para sus operaciones

Las posibles sedes para una relocalización incluyen Tennessee, Texas y Georgia. Fuentes citadas por Deadline indicaron que Paramount había revisado opciones de oficinas en Tennessee, donde Oracle construye una nueva sede en Nashville. La empresa fue cofundada por Larry Ellison, padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount.

La Oficina de Cine de Georgia expresó que el estado está dispuesto a mantener conversaciones con la compañía, aunque no confirmó contactos privados. Por su parte, un vocero del gobernador texano Greg Abbott aseguró a TheWrap que Texas ofrece un entorno favorable para las empresas y no cobra impuestos corporativos ni personales sobre la renta.

Una salida completa de Paramount podría tener consecuencias de gran escala para California. La Corporación de Desarrollo Económico de Los Ángeles calculó que el traslado pondría en riesgo hasta 57.980 empleos de tiempo completo y hasta USD 21.200 millones anuales de actividad económica. La proyección también contempla una baja de USD 1.170 millones en ingresos fiscales estatales y locales.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, afirmó que su oficina está concentrada en “proteger y defender los puestos de trabajo” de la ciudad, incluidos los de una industria que calificó como esencial para su economía. Además, aseguró que continuará trabajando para que Los Ángeles “siga siendo el hogar de Hollywood”.

El desenlace de la negociación judicial sobre Paramount y el comienzo de las reuniones de conciliación previstas para el 14 y 15 de octubre permitirán conocer si la empresa mantiene sus operaciones en California o avanza con sus planes de salida.

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