Dos muertos y ocho infectados por malaria en Fráncfort pusieron en alerta a las autoridades sanitarias de Alemania

Las autoridades sanitarias reportaron ocho contagios desde julio de 2026 en el barrio de Schwanheim y analizan si mosquitos llegados en aviones iniciaron la transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Dos personas murieron y otras ocho contrajeron malaria en Fráncfort del Meno Alemania, desde julio de 2026, según informó Euronews. La oficina de salud del municipio emitió una alerta tras confirmar dos nuevos casos en el barrio de Schwanheim, muy próximo al aeropuerto internacional, donde las infecciones se acumulan desde el inicio del brote.

El patrón geográfico de los casos orienta la investigación hacia la malaria de aeropuerto: mosquitos procedentes de zonas endémicas que viajan involuntariamente en aviones, sobreviven en el destino y transmiten el parásito al picar a personas cercanas al aeródromo. En los últimos meses, los afectados fueron en su mayoría trabajadores de la terminal aérea o residentes de sus inmediaciones.

PUBLICIDAD

Los casos se acumulan en torno al aeropuerto desde julio

Una infografía expone la alerta sanitaria en Fráncfort por casos de malaria registrados en las cercanías del aeropuerto internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos casos más recientes corresponden a habitantes de Schwanheim, colindante con el aeródromo. Ambos pacientes permanecen internados, según confirmó la ciudad de Fráncfort del Meno. Las autoridades sanitarias analizan si existe una cadena epidemiológica que vincule todos los casos registrados desde ese mes.

El Instituto Robert Koch (RKI) señala que la malaria de aeropuerto es poco frecuente en Alemania, pero no es desconocida. Entre 1969 y comienzos de 2024, se registraron en Europa 145 casos en personas que no viajaron a zonas endémicas, y más de dos tercios se clasificaron como malaria de aeropuerto. Los países más afectados fueron Francia, con 52 casos; Bélgica, con 19; y Alemania, con nueve, de los cuales ocho ocurrieron en Fráncfort y uno en Múnich.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Euronews, un estudio citado por el IRK agrega que más del 99% de los casos de malaria detectados en Europa corresponden a viajeros que regresan de regiones endémicas, lo que subraya la excepcionalidad de lo que ocurre en la urbe alemana.

La variante más peligrosa puede ser letal sin tratamiento temprano

Los casos se concentran alrededor del aeródromo, con afectados entre trabajadores y vecinos, y se evalúa la hipótesis de la “malaria de aeropuerto” (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las formas de malaria tienen el mismo nivel de riesgo. La malaria tertiana, la quartana y la causada por Plasmodium knowlesi no suelen ser mortales. La malaria tropica, en cambio, puede causar la muerte si no se diagnostica y trata con rapidez, razón por la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán la clasifica como enfermedad potencialmente letal.

PUBLICIDAD

El mayor obstáculo para el diagnóstico temprano es que los síntomas iniciales imitan a los de una gripe o gastroenteritis: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor articular y trastornos gastrointestinales. “Con frecuencia estos signos se interpretan erróneamente como una infección gripal”, advierte el IRK. La ciudad de Fráncfort insiste en que “es decisivo valorar cuanto antes una posible infección de malaria cuando se presentan estos síntomas”, en especial en quienes residen o trabajan cerca del aeropuerto.

La enfermedad no se transmite entre personas: requiere la picadura de un mosquito infectado. Ese dato es clave tanto para comprender el patrón del brote como para definir las medidas de prevención.

PUBLICIDAD

Las autoridades piden vigilar síntomas y protegerse de los mosquitos

La ciudad de Fráncfort del Meno investiga si insectos procedentes de zonas endémicas sobrevivieron al viaje y transmitieron el parásito en Schwanheim (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina de salud de Fráncfort insta a quienes trabajen, transiten o vivan en los alrededores del aeropuerto a consultar a un médico ante cualquier fiebre sin causa aparente, e informar al profesional sobre su lugar de residencia o estadía en esa zona. El departamento de salud dispone de una línea telefónica disponible entre las 9:00 y las 18:00, en el número 069/212-30030.

En materia de prevención, las autoridades recomiendan el uso de repelentes de insectos. Los productos a base de dietiltoluamida (DEET) e icaridina demostraron eficacia a nivel mundial, según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. El uso de ropa de manga larga y mosquiteras también reduce el riesgo de picaduras.

PUBLICIDAD

Tal como señaló Euronews, la malaria tiene tratamiento efectivo si se detecta a tiempo. Los dos fallecimientos confirmados en Fráncfort en lo que va del año ilustran las consecuencias de un diagnóstico tardío.