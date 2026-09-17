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A días de la cumbre Trump-Xi, Marco Rubio habló con el canciller chino sobre la situación en Medio Oriente

La prensa estatal del gigante asiático informó que Wang Yi le pidió al secretario de Estado norteamericano que ambos países avancen en sus intercambios con "igualdad y respeto mutuo"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alex Brandon/Pool vía REUTERS/Archivo)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en Múnich, Alemania, el 13 de febrero de 2026, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alex Brandon/Pool vía REUTERS/Archivo)
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El canciller chino Wang Yi mantuvo este jueves una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir la situación en Medio Oriente y preparar el terreno para la visita de Estado que el presidente chino Xi Jinping realizará a Washington el próximo 24 de septiembre, informó la agencia oficial china Xinhua.

Durante el llamado, Wang instó a que ambas naciones “se preparen para la próxima etapa de intercambios de alto nivel con espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco”, según Xinhua.

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La conversación tuvo lugar un día después de que el jefe de la diplomacia china se reuniera en Beijing con el canciller iraní, Seyyed Abbas Araghchi, en el marco de los esfuerzos de mediación de China en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Xi Jinping conversa con Donald Trump en Beijing, China, el pasado 14 de mayo (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)
Xi Jinping conversa con Donald Trump en Beijing, China, el pasado 14 de mayo (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

Trump recibirá a Xi en la pista de la base Andrews

Mientras avanza la agenda diplomática, el presidente Donald Trump tiene previsto rendir a su par chino el inusual honor de recibirlo personalmente a pie de pista en la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington, según informó la agencia de noticias AFP citando a un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

El avión presidencial chino está previsto que aterrice alrededor de las 16:00 hora local (20:00 GMT) del miércoles.

El gesto resulta excepcional dentro del protocolo habitual de Trump, quien normalmente recibe a sus invitados de honor en la Casa Blanca.

El antecedente más reciente de un recibimiento similar fue el que le dispensó al presidente ruso Vladimir Putin durante una cumbre en Alaska, hace poco más de un año.

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Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, en Omán (REUTERS/Archivo)
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, en Omán (REUTERS/Archivo)

China busca mediar entre Irán y Estados Unidos antes de la cumbre

La llamada Rubio-Wang se enmarca en una intensa actividad diplomática china en la región. El miércoles, Wang le pidió a Araghchi que tanto Irán como Estados Unidos actúen “con racionalidad y mesura”, retomen el Memorándum de Entendimiento de Islamabad y reconstruyan el mecanismo de negociación, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Wang también exigió que todas las partes adopten medidas para reabrir el estrecho de Ormuz a la brevedad, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad del transporte internacional de energía y las cadenas de suministro globales.

Asimismo, afirmó que Beijing “no desea ver que las tensiones regionales se extiendan aún más hacia Yemen y el Mar Rojo”.

El canciller chino consideró que la situación actual “demuestra una vez más que la arquitectura de seguridad existente en Oriente Medio es inadecuada y necesita ser reformada y reforzada”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

La cumbre del 24 de septiembre, en el centro de la agenda bilateral

La visita de Xi a Washington será la primera visita de Estado del mandatario chino a suelo estadounidense en el gobierno de Trump, quien a su vez viajó a Beijing en mayo pasado e invitó al líder chino a la Casa Blanca.

El encuentro —que incluirá una cena de gala— abordará comercio, seguridad y otras cuestiones bilaterales, de acuerdo con lo anticipado por ambas partes.

Xi llegará acompañado de una amplia delegación empresarial, aunque la Casa Blanca indicó que no tenía registro de ese grupo. Preparativos previos incluyeron reuniones entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng, orientadas a definir los temas concretos de la agenda de la cumbre.

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