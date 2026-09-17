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Ursula von der Leyen respaldó el nuevo paquete de sanciones impulsado en Estados Unidos contra Rusia

La presidenta de la Comisión Europea dijo que el aval de la Cámara de Representantes envía un mensaje claro y llamó a coordinar acciones transatlánticas para reducir los recursos de Moscú en guerra

Ursula von der Leyen respaldó el nuevo paquete de sanciones impulsado en Estados Unidos contra Rusia e Irán. (REUTERS/Yves Herman)
Ursula von der Leyen respaldó el nuevo paquete de sanciones impulsado en Estados Unidos contra Rusia e Irán. (REUTERS/Yves Herman)
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este jueves la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la llamada “ley Graham”, un paquete de sanciones dirigido contra Rusia e Irán, y sostuvo que la iniciativa envía “un mensaje claro” sobre la presión contra Moscú.

La medida busca ampliar las sanciones contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos rusos, además de actuar contra los petroleros de la “flota en la sombra”. También autoriza al presidente estadounidense, Donald Trump, a aplicar aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

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La presión sobre la maquinaria bélica rusa

Von der Leyen afirmó en redes sociales que la Unión Europea debe mantener las medidas para limitar los recursos de Rusia durante la guerra. “En el discurso del Estado de la Unión de ayer, dejé claro que la UE debe seguir ejerciendo presión sobre Rusia, tomando todas las medidas posibles para debilitar su maquinaria bélica”, manifestó.

La mandataria europea vinculó esa posición con la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes. Según escribió, “la aprobación del proyecto de ley Graham (...) envía un mensaje claro” sobre la necesidad de coordinar acciones frente a Rusia.

Ucrania informó que los ataques rusos dejaron al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa, además de daños en infraestructura y viviendas. (REUTERS)
Ucrania informó que los ataques rusos dejaron al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa, además de daños en infraestructura y viviendas. (REUTERS)

La legislación lleva el nombre del senador republicano Lindsey Graham, fallecido en julio. El proyecto contempla sanciones contra funcionarios, bancos y áreas estratégicas de la economía rusa, además de disposiciones dirigidas a la denominada “flota en la sombra”, utilizada para sortear las restricciones occidentales sobre el petróleo.

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Von der Leyen también recordó a Graham como su “amigo” y señaló que el senador creía “firmemente que una acción específica y coordinada a ambos lados del Atlántico podría marcar la diferencia a la hora de poner fin a la guerra”. La presidenta de la Comisión Europea añadió: “Espero que se aproveche esta importante oportunidad, en aras de la paz”.

El proyecto queda pendiente de la firma de Trump para convertirse en ley.

Ataque ruso contra Ucrania

Rusia afirmó haber lanzado ataques contra instalaciones de la industria militar y el sistema energético de Ucrania en Kiev y las regiones de Zaporizhzhia y Odesa, mientras las autoridades ucranianas informaron de al menos 25 heridos en zonas residenciales de Kiev y Odesa este jueves.

El ataque ruso tuvo como objetivos declarados talleres de drones, una empresa de componentes para naves no tripuladas, centros de datos, una instalación energética, una siderúrgica, una planta electrónica, puertos y puentes. Ucrania denunció que también se registraron daños en infraestructura y edificios de viviendas, con 18 lesionados en la capital y siete en Odesa.

Los objetivos declarados por el Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en Telegram que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones. El mando afirmó: “las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo” contra instalaciones vinculadas a la producción militar y a la infraestructura energética ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones, en los ataques contra Ucrania. (REUTERS/Nina Liashonok)
El Ministerio de Defensa ruso dijo que empleó armas de alta precisión terrestres, marítimas y aéreas, además de drones, en los ataques contra Ucrania. (REUTERS/Nina Liashonok)

Según el Ministerio, en Kiev y su región fueron atacados dos talleres destinados a producir y almacenar distintos tipos de drones. También señaló como blanco a una empresa que fabrica componentes para naves no tripuladas aéreas y repara sistemas robóticos terrestres.

El comunicado ruso sostuvo que fue alcanzado el centro de datos De Novo, al que describió como el mayor de su tipo y como una instalación que respalda redes de servidores usadas con fines militares por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Moscú afirmó que esos sistemas intervienen en el procesamiento, la transmisión y el almacenamiento de datos, incluida inteligencia.

Las fuerzas rusas también atacaron, según el parte, una instalación energética en Brovari que garantiza el funcionamiento de instalaciones militares en la región de Kiev.

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