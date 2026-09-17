Cómo es el plan de Erdogan para eludir el límite constitucional y buscar un nuevo mandato en Turquía

El presidente Recep Tayyip Erdogan ata un pergamino constitucional sobre un fondo con edificios oficiales de Ankara (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente turco Recep Tayyip Erdogan planea presentarse a elecciones anticipadas en abril de 2028, una maniobra que le permitiría sortear el límite constitucional de mandatos, según adelantó este jueves uno de sus asesores.

La clave está en la Constitución, que habilita al Parlamento a convocar comicios antes de tiempo si la iniciativa cuenta con el respaldo de 360 de los 600 diputados. Dado que Erdogan fue elegido presidente por primera vez en 2014, agotar su actual mandato de cinco años implicaría que las elecciones se celebraran en mayo de 2028, fecha en la que ya no podría postularse de nuevo.

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“Si 360 diputados respaldan la decisión de convocar nuevas elecciones, estas se celebrarán el 16 de abril de 2028”, afirmó Mehmet Ucum, asesor de Erdogan para cuestiones jurídicas, en declaraciones recogidas por la cadena privada NTV y el periódico Cumhuriyet.

El AKP, partido islamoconservador de Erdogan en el poder, y su aliado nacionalista, el MHP, controlan conjuntamente 318 escaños en el Parlamento. Analistas señalan que el mandatario podría además buscar el respaldo de legisladores de otras fuerzas o impulsar una reforma constitucional para viabilizar su candidatura.

Erdogan lleva en el poder desde 2003, primero como primer ministro y, desde 2014, como presidente, cargo para el que fue reelegido en 2018 y nuevamente en 2023.

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

El artículo 116, el resquicio legal que habilitaría una tercera candidatura

El mecanismo que permitiría a Erdogan presentarse por tercera vez consecutiva está contemplado en el artículo 116 de la Constitución. Esa disposición establece que, si el Parlamento convoca elecciones durante el segundo mandato presidencial, el titular en ejercicio queda habilitado para volver a competir, ya que el llamado a comicios abre técnicamente un nuevo ciclo electoral.

Ucum precisó que la fecha propuesta del 16 de abril de 2028 no equivale a una elección anticipada en sentido estricto, sino a un adelantamiento de tres semanas respecto al calendario previsto. Según el asesor, la decisión parlamentaria podría adoptarse entre el 9 y el 15 de febrero de 2028.

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“Las elecciones darán a nuestro presidente Erdogan la oportunidad de presentarse por última vez de acuerdo con la disposición constitucional”, sostuvo.

Sin embargo, el camino no está despejado. El AKP y el MHP no alcanzan por sí solos la mayoría de tres quintos necesaria y deberían sumar al menos 34 votos adicionales de otras bancadas. Una vía alternativa sería una reforma constitucional para eliminar o modificar el límite de mandatos, aunque esa opción exigiría entre 360 y 400 votos parlamentarios, umbrales que la coalición gobernante tampoco controla en la actualidad.

En paralelo, la detención en marzo de 2025 del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, figura central del principal partido opositor, el CHP, reconfiguró el escenario político y debilitó la capacidad de resistencia de la oposición ante una eventual maniobra electoral del oficialismo.

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