La casa del horror de Filadelfia: siete mujeres desaparecidas, cinco presuntamente muertas y ningún cuerpo

Una investigación que comenzó por un auto mal estacionado y terminó con la mayor pesquisa forense en la historia reciente de Pensilvania (ABC News)

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La mujer está inconsciente sobre la cama. Tiene las muñecas sujetas con esposas. Alrededor del cuello, apretada con una llave, lleva un precinto de plástico. A un lado de la habitación, una cámara fija registra la escena.

Al otro, un hombre de más de 70 años sostiene otra cámara y filma sin apartar la mirada. Cuando la mujer pierde el conocimiento, el video continúa.

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Esa grabación fue recuperada de uno de los más de 50 discos duros encontrados en una casona del barrio de Olney, en el norte de Filadelfia. El hombre que aparece en el video murió en 2025, a los 82 años, sin haber sido arrestado.

Su hijo lleva meses en prisión preventiva por cargos de armas. Y la Policía sigue sin poder responder la pregunta más básica del caso: qué pasó con las mujeres que entraron a esa casa y nunca volvieron a salir.

Raymond Horsch producía material con temática de dominación y violencia desde su casa. Murió libre, a los 82 años (U.S. Marshal)

El caso arranca en la calle

El 19 de junio de 2026, pasadas las ocho de la noche, un guardabosques federal patrullaba a pie la cuadra 600 de Market Street, en el corazón histórico de Filadelfia. Frente al Independence Mall — el parque donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos — había un BMW negro estacionado en una zona prohibida. El agente se acercó.

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Dentro del vehículo estaban Eugene Horsch y una mujer sin identificar. Al pedirle documentación, la mujer entregó un carnet a nombre de Blair Tonzelli, de 35 años, desaparecida desde 2023.

Según declaraciones posteriores a la Policía, fue el propio Horsch quien le había dado esa identificación. En el asiento trasero había dos pistolas y aproximadamente USD 8.000 en drogas ilegales.

En los bolsillos de Horsch, credenciales que lo acreditaban como agente de la Agencia Antidrogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Todas falsas.

Horsch fue detenido. Pero lo que dijo a continuación fue lo que transformó un arresto rutinario en una investigación de homicidio. Según documentos judiciales, el hombre afirmó que la mujer desaparecida “jamás volvería a ser vista”.

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Esa frase llevó a los investigadores hasta la casona en el norte de la ciudad.

Eugene Horsch, hijo de Raymond, vivía en la misma casa donde se grabó el material. Hoy está en prisión preventiva federal, sin cargos vinculados a las desapariciones (Philadelphia Police)

La casa de West Chew Avenue

Olney es un barrio de clase trabajadora, con una densa red de casas adosadas, comercios de barrio y comunidades de inmigrantes.

La casa del bloque 400 de West Chew Avenue no llamaba la atención desde fuera. Adentro, era otra cosa.

El 20 de junio, la Policía ejecutó la primera orden de allanamiento. Encontraron una planta de marihuana, una insignia falsa del FBI, al menos un arma adicional y cinco urnas con restos que parecen ser cenizas humanas. Todavía no se confirmó a quién pertenecen.

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Desde afuera, una casa de ladrillo más entre miles en Olney. Por dentro, un laboratorio, cinco urnas y más de 50 discos duros (NBC10 Filadelfia)

El 25 de junio los policías regresaron con una segunda orden, esta vez acompañados por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y una unidad de desactivación de explosivos.

Lo que encontraron desbordó cualquier expectativa: más de 50 discos duros con más de 600.000 imágenes, 70.000 videos y 10.000 escritos y dibujos.

Los técnicos no solo revisaron el interior. También abrieron el suelo frente a la casa en busca de lo que los registros digitales no podían mostrar (NBC10 Filadelfia)

En el sótano, un laboratorio improvisado con recipientes de una sustancia aceitosa no identificada.

Los investigadores sospechan que esa sustancia pudo haberse usado para disolver cadáveres o destruir pruebas biológicas. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio federal en Chicago para análisis.

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Los técnicos también excavaron tuberías subterráneas frente a la propiedad. Hallaron, además, una nota manuscrita sin firma que, según documentos obtenidos por el canal local WPVI, hacía referencia al asesino serial Ted Bundy y describía métodos para deshacerse de “basura”.

Entre miles de archivos digitales, los investigadores encontraron papel: una nota sin firma que citaba a Ted Bundy. El asesino serial más estudiado de la historia de Estados Unidos (AP)

Los protagonistas

Raymond “RC” Horsch tenía 82 años cuando murió, en 2025, antes de que comenzara la investigación. Era fotógrafo y productor de material pornográfico con temática sadomasoquista.

También escribía libros de ficción erótica cuyos protagonistas eran asesinos en serie que cazaban mujeres. Según testimonios de familiares y personas que lo conocieron, Horsch ejercía una autoridad absoluta dentro de su entorno.

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Su exesposa, Amy McHale, de 44 años, fue vista por última vez en 2016 en esa misma casa. Era una de sus modelos y figura entre las mujeres cuyo paradero se desconoce.

La familia de Amy McHale supo de la investigación por los medios. Entonces recordaron que la última vez que la vieron fue entrando a esa casa (NamUs)

Eugene Horsch es el hijo de Raymond. Tenía 44 años y, al momento de su arresto, no registraba antecedentes por delitos violentos, aunque sí una condena previa que le impedía legalmente portar armas.

Vivía en esa misma casa junto a su padre y fue imputado formalmente en julio por posesión de armas de fuego —incluyendo una con el número de serie borrado— y por uso de credenciales federales falsas.

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Hasta la fecha, no enfrenta cargos relacionados con las mujeres desaparecidas.

Padre e hijo compartían dirección, y según la Policía, mucho más que eso (NBC10 Filadelfia)

Gabrielle Amarando tenía 22 años cuando desapareció en 2012. Sus amigos de la infancia recuerdan una joven que luchaba contra la adicción a las drogas.

“Era un alma maravillosa. De verdad”, declaró Ashley Levin, amiga de la infancia, en declaraciones al noticiero local Action News. “La adicción y la salud mental pueden llevar a la gente a lugares muy oscuros, pero eso no define a una persona”.

Catorce años después de su desaparición, la madre de Amarando recibió la confirmación que temía: los investigadores le mostraron videos de su hija con vida y fotografías halladas e incautadas en la casa, en las que aparecía aparentemente muerta, con la cara pálida y el cuerpo en una posición que los médicos forenses interpretaron como inequívoca.

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Maribel Fresses desapareció en 2018, también a los 27 años. Aparece en el mismo conjunto de imágenes que Amarando. Los archivos están fechados en 2017.

Las familias de Amarando y Fresses esperaban desde 2012 y 2018 la confirmación. Llegó en forma de imágenes que la Policía preferiría no haber encontrado (NamUs)

Nicole Fusaro tenía 27 años cuando fue vista por última vez, en 2018. Su primo confirmó su vinculación al caso a través de WPVI.

Según fuentes de la investigación citadas por ABC News, el video de la apertura de esta historia — el que muestra a una mujer esposada y con un precinto al cuello — podría ser el de Fusaro.

La Policía no lo confirmó oficialmente: el Comisionado Adjunto Frank Vanore describió la secuencia en ese encuentro con la prensa sin identificar a la víctima por nombre.

Fusaro desapareció en 2018. Su primo la reconoció en las noticias, no en una sala de identificación (Philadelphia Police)

Blair Tonzelli desapareció en 2023, la más reciente de las víctimas identificadas. Fue la primera en ser nombrada públicamente, cuando la mujer detenida junto a Eugene Horsch presentó su documentación.

Las otras dos mujeres vinculadas al caso aparecen en el material digital en estado de inconsciencia o con lesiones visibles.

Una de ellas fue identificada por la Policía pero su familia pidió que no se revelara su nombre. La identidad de la séptima sigue sin determinarse.

Tonzelli desapareció en 2023. Su carnet de identidad apareció en manos de una desconocida, en un auto detenido frente al Independence Hall (NamUs)

Lo que muestran los videos

El miércoles 16 de septiembre de 2026, la Policía de Filadelfia convocó a los medios para ofrecer el estado de la investigación.

El comisionado Vanore describió lo que los agentes habían encontrado en el material digital. “Hay miles y miles de videos que hay que revisar. Necesitamos corroborar lo que vemos”, afirmó el funcionario, según la cadena NBC10.

De las 58 personas identificadas en el material, 4 aparecen inconscientes o sin vida. Otras 10 murieron posteriormente por sobredosis en distintos puntos de Filadelfia, aunque no en la casa de West Chew Avenue.

Dieciséis fueron localizadas con vida pero se negaron a colaborar con los investigadores. Los detectives trabajan para contactar a otras 25.

El Comisionado Adjunto Vanore describió en público lo que los agentes vieron en los videos. Eligió sus palabras con cuidado (WPVI)

La investigación enfrenta un obstáculo central: ningún cuerpo fue recuperado. Sin restos físicos, los cargos de homicidio son más difíciles de sostener ante un tribunal.

“Sin cuerpos, no hay una fuente fácil de ADN para cotejar con cualquier evidencia forense que encuentren en la casa”, explicó el ex agente del FBI JJ Klaver en declaraciones a Action News.

La Policía ejecutó cerca de 100 órdenes de allanamiento sobre la propiedad y su contenido. El FBI revisó apenas el 30% del material digital. La agencia aumentó el número de agentes asignados al caso para acelerar el proceso de autenticación de imágenes.

Aumentó el número de agentes asignados al caso después de que quedó claro que revisar el material llevaría meses, no semanas (NBC10 Filadelfia)

El estado actual

Las familias de las siete mujeres vinculadas al caso aguardan. La casa de West Chew Avenue sigue bajo custodia policial. Las autoridades tienen previsto regresar a la propiedad con una nueva orden de allanamiento antes de que finalice septiembre de 2026.

“Tenemos un deber”, dijo el Comisionado de Policía Kevin Bethel en la rueda de prensa. “Un deber con esas familias que están preocupadas por si su ser querido perdió la vida en esa casa o en algún otro lugar”.

Bethel encabeza una fuerza que ejecutó casi 100 allanamientos sobre una sola propiedad y todavía no puede decirles a las familias dónde están sus hijas (NBC10 Filadelfia)

El agente especial al mando de la oficina del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, fue más escueto: “El objetivo es la exhaustividad, no la velocidad”.

Quien cuente con información puede llamar a la Policía de Filadelfia al 215-686-8477. Para contactar directamente a un investigador de la Unidad de Homicidios: 215-686-3334.