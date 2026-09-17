Los mercados del mundo se recuperan impulsados por la caída en los precios del petróleo. (EFE/ARCHIVO)

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Wall Street recuperó terreno este jueves tras las pérdidas causadas por la subida de tipos de la Reserva Federal (Fed), mientras el descenso del petróleo y la moderación de la rentabilidad de la deuda estadounidense alentaban las compras.

El Dow Jones de Industriales avanzaba alrededor de 0,44% poco después de la apertura, hasta los 51.675 puntos. El S&P 500 subía 0,93%, hasta 7.621 unidades, y el Nasdaq ganaba 1,3%, hasta 26.315 enteros.

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La Fed elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta un rango de 3,75% a 4% y dejó abierta la posibilidad de otra suba antes de fin de año. (EFE/ARCHIVO)

La bolsa de Nueva York rebotó este jueves después de que la Fed elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos, a un rango de 3,75% a 4%, su primera alza desde julio de 2023. La expectativa de que podría haber otra subida antes de que termine el año mantuvo el rendimiento del bono del Tesoro a diez años por debajo del 5%.

Bonos, petróleo y tecnológicas

Este jueves, el rendimiento del bono estadounidense a diez años se situaba cerca de 4,95%. La reducción de esa referencia, utilizada para fijar costes de financiación de largo plazo y préstamos hipotecarios, acompañó la recuperación de los índices neoyorquinos.

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Las acciones tecnológicas encabezaban los avances. Nvidia y Amazon subían cerca de 2%; Microsoft ganaba alrededor de 1,4%; Qualcomm avanzaba 3,48%, e Intel escalaba 4,89%.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) descendía 2,63%, hasta USD 99,74 por barril, después de que se informara que Arabia Saudí ofreció cargamentos adicionales de crudo a través de Omán. En torno a las 13.45 GMT, el WTI cotizaba a USD 100,53, con una caída de 1,9%, y el Brent del mar del Norte bajaba 2,8%, hasta USD 102,87.

Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote, dijo que Arabia Saudí redujo los temores de escasez al ofrecer crudo adicional a refinerías asiáticas mediante transferencias entre barcos frente al puerto omaní de Sohar. Añadió que el país trabajaba para recuperar “cerca de la mitad de la capacidad dañada” del oleoducto Este-Oeste en los próximos días.

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El petróleo WTI cayó por debajo de los USD 100 por barril tras la oferta adicional de crudo de Arabia Saudí a través de Omán. (REUTERS/ARCHIVO)

Europa subió y Asia cerró con resultados dispares

Las bolsas europeas también operaban al alza. Londres ganaba 0,8%, París subía 0,6% y Fráncfort avanzaba 0,8%, después de una jornada asiática con cierres mixtos: Tokio terminó con un alza de 0,3%, mientras Hong Kong y Shanghái retrocedieron 0,4%.

El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tipo de referencia. Su gobernador, Andrew Bailey, advirtió que, si persiste la guerra en Irán, “cuanto mayor sea el impacto sobre la inflación, más probable será que tengamos que subir” los tipos.

El mercado también esperaba una posible subida de tipos del Banco de Japón el viernes, ante la inflación elevada y la debilidad del yen. El dólar conservaba gran parte de las ganancias obtenidas el miércoles, favorecido por el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

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