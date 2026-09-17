Estados Unidos

Un perro le llevó sus juguetes a un ladrón que entró a su casa: sus dueños seguían el robo desde un avión

Una pareja dio aviso a la Policía y siguió desde el aire el operativo policial que terminó con la detención de un hombre, mientras el golden retriever reaccionaba con una inusual invitación a jugar con el intruso

Cámara capta a perro llevándole un juguete a un intruso durante un robo
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Una familia de San Diego siguió a distancia el ingreso de un hombre a su vivienda mientras viajaba en avión desde Chicago y, de acuerdo con los videos difundidos por Fox 5 News, su perro Nash se acercó tres veces al intruso con juguetes para invitarlo a jugar. El episodio terminó con el arresto de John Paul Cline, de 57 años, bajo sospecha de robo con allanamiento de morada.

Dante y su prometida Stephanie estaban por despegar rumbo a California cuando una notificación de su sistema de cámaras Ring les alertó sobre movimientos en su casa. La pareja abrió la aplicación y observó una escalera apoyada contra el segundo piso de la propiedad.

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Vimos esta escalera en nuestro porche trasero que llevaba al segundo piso”, relató Dante a Fox 5 News. Tal y como explicó, el hombre habría tomado la escalera desde un sector cercano al cobertizo de la vivienda para alcanzar una ventana que se encontraba entreabierta.

La familia siguió el robo desde un vuelo que partía de Chicago

Cámara capta a perro llevándole un juguete a un intruso durante un robo
Una familia de San Diego siguió desde un avión el robo en su casa a través de cámaras Ring mientras viajaba desde Chicago (Captura de video)

Las imágenes revisadas por los dueños mostraron que el sospechoso ingresó por la ventana y recorrió la casa mientras ellos permanecían a bordo del avión. Dante aseguró que, tras entrar, el hombre se quitó la camiseta y los zapatos, revisó el refrigerador y consumió alimentos de la familia.

Se comió uno de nuestros yogures. Lo vimos y lo escuchamos decir: ‘Estaba bueno. Quizás haya más’”, afirmó el propietario ante las cámaras. De acuerdo con su relato, el intruso volvió a buscar otro yogur, además de pavo y queso, antes de quedarse dormido dentro de la vivienda.

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La transmisión de las cámaras permitió a Dante informar a la policía los movimientos del sospechoso desde el aire. El dueño contó que describía la ubicación del hombre a medida que avanzaba por las habitaciones: “Está en la sala ahora mismo. Está tirado en el suelo”.

En otro tramo de su testimonio, señaló que compartió las credenciales de acceso de Ring con un agente que mantenía contacto con su hermano. Ese recurso, sostuvo, permitió que los efectivos conocieran lo que ocurría antes de entrar al domicilio.

La policía empleó un dron para observar el interior de la vivienda

La Policía de San Diego utilizó un dron que entró por una ventana para inspeccionar el interior de la vivienda antes del arresto (Captura de video)
La Policía de San Diego utilizó un dron que entró por una ventana para inspeccionar el interior de la vivienda antes del arresto (Captura de video)

La cobertura de Fox 5 News indicó que la Policía de San Diego utilizó un dron para inspeccionar el interior sin exponer inicialmente a los agentes. Según Dante, el dispositivo ingresó por la misma ventana que habría utilizado el hombre y lo siguió por distintos sectores de la propiedad.

El sospechoso finalmente salió por una ventana trasera situada en un baño de la planta baja, relató el dueño. Los agentes lo rodearon en el exterior y concretaron el arresto. La emisora informó que Cline fue fichado, además, por presuntos cargos de vandalismo y posesión de una sustancia controlada; la investigación continuaba abierta al momento de la cobertura.

Mientras se desarrollaba el operativo, Nash, un golden retriever de cuatro años, se mantuvo cerca del intruso. Lejos de reaccionar de manera agresiva, el perro le llevó juguetes en tres oportunidades, de acuerdo con las imágenes divulgadas por la familia.

Los policías también fueron recibidos por Nash con un juguete. El animal incluso salió por la puerta principal cuando los agentes se aproximaban, pero Dante aseguró que fue sujetado con una correa y devuelto a la casa sin lesiones.

Nash intentó jugar con el hombre y luego recibió a los agentes

Cámara capta a perro llevándole un juguete a un intruso durante un robo
Nash, un golden retriever de cuatro años, le llevó juguetes tres veces al ladrón durante el robo e intentó jugar con él (Captura de video)

Los propietarios señalaron que su preocupación inicial se centraba en sus tres perros, incluido Nash. “Siempre pensamos que es un poco salvaje, porque es muy amigable. Salta sobre la gente y corre por todas partes”, comentó Dante durante la entrevista.

Al revisar las imágenes, la pareja advirtió que el animal se había quedado sentado frente al intruso e intentaba de forma insistente que jugara con él. “Se porta mucho mejor con ese chico que con nosotros”, bromeó el dueño al describir la actitud del perro.

El video de las cámaras de seguridad superó los seis millones de reproducciones, afirmó el informe televisivo. Tras el hecho, Dante y Stephanie anticiparon que elevarán la valla de la propiedad hasta unos 1,8 metros y que instalarán un sistema de alarma para reforzar la seguridad de la vivienda.

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