Estados Unidos

Nueva York cambia su modelo de graduación: el examen Regents deja de ser obligatorio para terminar la secundaria

Tras décadas de resistencia, el estado abandonó el requisito de la prueba estandarizada y abre la puerta a métodos de evaluación propios en cada distrito escolar

El sistema educativo de Nueva York enfrenta su reforma más profunda en décadas (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
El sistema educativo de Nueva York enfrenta su reforma más profunda en décadas (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
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Desde fines del siglo XIX, aprobar los exámenes Regents era el requisito central para obtener el diploma de secundaria en Nueva York.

El pasado lunes, el Consejo de Regentes del Estado votó para ponerle fin a esa tradición: aprobó un plan que elimina esas pruebas estandarizadas como condición de graduación, convirtiendo a los estudiantes del último año actual en los últimos obligados a superarlas.

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Los Regents son pruebas estatales que evalúan el dominio de materias como matemática, inglés, ciencias e historia, y funcionaron durante décadas como el filtro oficial entre cursar la secundaria y recibir un diploma.

Ese modelo, que la investigación educativa cuestionó con creciente fuerza en las últimas décadas, llega ahora a su fin. Lo que vendrá después, en cambio, todavía no está del todo definido.

Primer plano de un sello redondo azul y dorado en un documento oficial, con el texto 'Board of Regents' y 'Advanced Designation', y un mapa de Nueva York
El organismo que regula la educación pública en Nueva York tomó la decisión en su reunión mensual de Albany (Board of Regents)

Nueva York era uno de los pocos estados que aún exigía un examen para entregar el diploma de secundaria

Estados Unidos avanzó en las últimas dos décadas hacia la eliminación de las pruebas estandarizadas obligatorias de graduación. Nueva York resistió esa tendencia más que la mayoría.

La investigación acumulada sobre el tema puso en duda la capacidad de los exámenes de alto impacto para predecir la preparación de los jóvenes para la universidad o el mercado laboral.

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La comisionada del Departamento de Educación, Betty Rosa, fue directa ante el Consejo: “Durante años, observamos lo que ofrecen las escuelas privadas de élite a sus estudiantes, y ellas no se preocupan por el examen Regents”.

Rosa añadió que el estado debe “dejar de pensar en enseñar para el examen” si quiere dar a los alumnos una educación de primera.

Una mujer con abrigo verde, pañuelo colorido y collar de perlas gesticula con una mano frente a un micrófono
La comisionada de Educación lleva años cuestionando el peso que el sistema puso sobre un solo examen (@Senator Dean Murray)

Las escuelas tendrán libertad para definir sus propios sistemas de evaluación

A partir del ciclo 2027-28, cada escuela y distrito deberá presentar públicamente su propia estrategia de evaluación.

Esos sistemas podrán incluir el examen Regents o combinarlo con evaluaciones de clase, trabajos diarios, observaciones del docente y tareas vinculadas al mundo real.

El trabajo para desarrollar la guía de implementación y las enmiendas regulatorias comenzará de forma “inmediata”, tal como informaron funcionarios del Departamento. Las modificaciones normativas se presentarán en febrero y el Consejo las votará en junio.

Trabajos de clase, observaciones docentes y tareas del mundo real podrían reemplazar al examen como vara de medición (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)
Trabajos de clase, observaciones docentes y tareas del mundo real podrían reemplazar al examen como vara de medición (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

El canciller del Consejo de Regentes, Lester Young, planteó la cuestión con crudeza: “Hay jóvenes que se gradúan de la secundaria, que hicieron todo lo que les pedimos, y no tienen un diploma. Eso está mal”.

Los exámenes Regents no desaparecerán por completo. El Departamento de Educación aclaró que continuarán como herramienta para medir si los alumnos cumplen con los estándares académicos estatales en las materias principales, pero ya no habilitarán ni bloquearán la entrega del diploma.

Retrato de un hombre con anteojos, barba canosa, traje oscuro y corbata azul claro sobre un fondo azul oscuro
El canciller del Consejo puso el foco en los alumnos que cumplen con todo lo exigido y aun así quedan afuera del sistema (Board of Regents)

Un solo diploma reemplazará las tres categorías que existen hoy

Otro cambio de fondo que habilita el plan aprobado es la unificación del sistema de diplomas. Actualmente existen tres categorías: local, Regents y Regents con Distinción Avanzada.

La propuesta avanza hacia un diploma único, aunque los egresados podrán acreditar un desempeño diferenciado a través de sellos y menciones especiales.

No todo el sector educativo recibió la decisión con entusiasmo. La organización EdTrust-New York pidió al Departamento que pause la implementación hasta contar con un sistema de reemplazo claro. “Nueva York no debería tirar abajo el metro de medida antes de construir uno mejor”, sostuvo la entidad en un comunicado.

EdTrust agregó que el estado “aún no explicó cómo establecerá una forma clara, consistente y equitativa de determinar si los estudiantes tienen las habilidades que necesitan para tener éxito después de la secundaria”.

Los egresados podrán sumar sellos y menciones a su diploma para distinguir su trayectoria, pero el certificado base será el mismo para todos (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
Los egresados podrán sumar sellos y menciones a su diploma para distinguir su trayectoria, pero el certificado base será el mismo para todos (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El subdirector de la Oficina de Evaluación Estatal del Departamento, Zachary Warner, rechazó esa lectura: “Que quede bien claro: esto no tiene nada que ver con bajar los estándares”.

Warner agregó que el examen Regents “nunca fue concebido” para certificar que un alumno está listo para la vida después de la secundaria.

El Departamento también anunció el desarrollo de nuevas “evaluaciones de responsabilidad para la escuela secundaria”, aunque prometió compartir los detalles con el Consejo en el transcurso del otoño.

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