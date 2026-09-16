Estados Unidos

Los familiares de las 67 personas que murieron en la colisión aérea en Washington D.C. exigen reformas para prevenir la próxima tragedia

A 595 días de la colisión entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar, los allegados reclaman tecnología obligatoria y mayores controles de seguridad

Los familiares de las 67 víctimas de la colisión aérea en Washington D.C. reclamaron al Congreso de Estados Unidos reformas de seguridad para evitar otro accidente similar (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los familiares de las 67 víctimas de la colisión aérea en Washington D.C. reclamaron al Congreso de Estados Unidos reformas de seguridad para evitar otro accidente similar (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Los familiares de las 67 personas que murieron en la colisión aérea de Washington D.C. reclamaron al Congreso de Estados Unidos y a los organismos reguladores que aceleren reformas de seguridad para evitar otro accidente similar. La exigencia fue planteada este martes frente al Capitolio, a 595 días del choque entre un vuelo de American Airlines y un helicóptero militar sobre el río Potomac, informó Associated Press.

El accidente involucró al vuelo 5342 de American Airlines, que había partido de Wichita, Kansas, y a un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense que cumplía una misión de entrenamiento. Las 67 personas a bordo de ambas aeronaves murieron, entre ellas 28 integrantes de la comunidad del patinaje artístico, de acuerdo con la agencia.

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Las familias reclaman que las recomendaciones no queden sin aplicar

Las familias exigieron que las recomendaciones de seguridad tras el accidente no queden demoradas entre trámites, objeciones y excepciones (AP)
Las familias exigieron que las recomendaciones de seguridad tras el accidente no queden demoradas entre trámites, objeciones y excepciones (AP)

Doug Lane, cuyo hijo Spencer y su esposa Christine murieron en el siniestro, llevó al acto recuerdos recuperados entre los restos. Conserva la chaqueta de patinaje artístico que perteneció a su hijo y fragmentos de la computadora de su esposa, relató durante la movilización citada por Associated Press.

Lane pidió que las medidas propuestas tras el accidente no sigan el mismo destino que algunas iniciativas surgidas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entre ellas, mencionó las barreras secundarias para impedir el ingreso no autorizado a las cabinas de los aviones, una reforma que aún reclaman pilotos de aerolíneas.

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Así se desvanece la urgencia: todos aceptan que una medida mejorará la seguridad, pero queda atrapada entre trámites, objeciones, excepciones y demoras hasta que transcurre una generación”, afirmó Lane. “El vuelo 5342 no puede recorrer ese camino”, añadió en declaraciones recogidas por la agencia.

Los familiares también reclamaron que se obligue a las aeronaves que operan en espacios aéreos congestionados a contar con sistemas capaces de mostrar a los pilotos la ubicación exacta de otros aparatos cercanos. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, sostuvo que el uso de tecnología ADS-B In habría evitado la colisión, según informó Associated Press.

La FAA aplicó restricciones, pero la NTSB mantiene objeciones

La FAA restringió el tránsito de helicópteros cerca del Aeropuerto Nacional Reagan y prohibió que los controladores dependan solo de la detección visual entre pilotos (AP)
La FAA restringió el tránsito de helicópteros cerca del Aeropuerto Nacional Reagan y prohibió que los controladores dependan solo de la detección visual entre pilotos (AP)

Tras el choque, la Administración Federal de Aviación (FAA) limitó el tránsito de helicópteros cerca del Aeropuerto Nacional Reagan. La decisión llegó después de que se identificara que una ruta militar cruzaba la trayectoria de aproximación a una pista secundaria sin garantizar una separación suficiente entre las aeronaves.

La agencia federal también prohibió que los controladores dependan exclusivamente de que los pilotos detecten visualmente otros aparatos y los eviten. Sin embargo, la NTSB considera insuficiente la respuesta a cerca de un tercio de sus 33 recomendaciones de seguridad, detalló Associated Press.

El administrador de la FAA, Brian Bedford, aseguró ante el Capitolio que su equipo trabajará para responder a esas inquietudes. Al mismo tiempo, indicó que el organismo requiere definiciones del Congreso para avanzar con algunas modificaciones regulatorias.

Los reclamos cobraron fuerza después de que se conociera otro episodio de riesgo: el mes pasado, un avión comercial recibió autorización para despegar cuando el helicóptero presidencial de Donald Trump despegaba desde la Casa Blanca. El hecho fue citado por las familias como muestra de que persisten fallas en la coordinación del tráfico aéreo en el área de Washington D.C.

El Congreso busca acordar una ley antes del segundo aniversario

El Congreso de Estados Unidos busca acordar una ley antes del segundo aniversario del accidente, mientras American Airlines ya instaló sistemas ADS-B In en más de 300 aviones (AP)
El Congreso de Estados Unidos busca acordar una ley antes del segundo aniversario del accidente, mientras American Airlines ya instaló sistemas ADS-B In en más de 300 aviones (AP)

Los proyectos de reforma quedaron paralizados a comienzos de este año. La propuesta más acotada del Senado no logró superar una votación en la Cámara de Representantes por un solo voto, luego de que las Fuerzas Armadas retiraran su respaldo a último momento, según la información difundida por la agencia.

Ahora, los legisladores intentan conciliar esa iniciativa con una versión más amplia aprobada en la Cámara. Los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell, junto con Homendy, advirtieron que sería inaceptable llegar al segundo aniversario del accidente sin una ley que incorpore las recomendaciones de la NTSB y sin nuevas medidas de la FAA y el Departamento de Defensa.

Rachel Feres, quien perdió a un primo, a su esposa y a sus dos hijas en la tragedia, cuestionó que la incorporación de sistemas de prevención de choques siga en discusión. “No se trata de si pueden permitirse actuar. Tienen los recursos y tienen influencia. La pregunta es por qué la seguridad recibe menos atención que el próximo informe trimestral de ganancias”, declaró.

Algunas compañías ya equiparon parte de sus flotas con la tecnología. American Airlines instaló sistemas ADS-B In en más de 300 de sus cerca de 1.000 aviones, principalmente Airbus A321, mientras que numerosos pilotos de aeronaves privadas utilizan dispositivos portátiles conectados a tabletas para visualizar el tránsito próximo.

Tenemos la obligación de hacerlo”, aseguró Homendy al referirse a las reformas pendientes. “Se lo debemos a las familias, a los pasajeros, a los pilotos y al público que viaja”, expresó.

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