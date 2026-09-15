Retiran dos variedades de queso por contener un ingrediente de huevo no declarado: fueron vendidos en 18 tiendas

Whole Foods Market retiró dos quesos Cabricharme por lisozima de huevo no declarada en la etiqueta, según una alerta publicada por la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Whole Foods Market retiró dos variedades de queso Cabricharme por contener lisozima de huevo no declarada en la etiqueta, según una alerta difundida el 11 de septiembre de 2026. La medida alcanza a artículos vendidos en 18 locales de siete estados de Estados Unidos y afecta especialmente a personas con alergia o sensibilidad grave al huevo, debido al riesgo de una reacción alérgica tras el consumo. La información fue publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La compañía informó que el ingrediente no declarado es una proteína procedente de la clara de huevo. De acuerdo con la FDA, quienes tienen alergia o sensibilidad grave a ese alimento podrían sufrir una reacción “grave o potencialmente mortal” si consumen los quesos incluidos en la alerta. Whole Foods Market indicó que retiró las unidades alcanzadas de los sectores de quesos especiales.

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El aviso figura como un anuncio empresarial difundido por la agencia federal como servicio público. La FDA aclara que ese tipo de publicación no constituye una orden de retiro emitida por el organismo ni representa una aprobación de la empresa o sus productos. La medida se relaciona con las normas estadounidenses que obligan a informar la presencia de alérgenos principales en alimentos regulados por esa autoridad.

¿Qué quesos Cabricharme retiró Whole Foods Market por huevo no declarado?

La alerta incluye dos productos comercializados por peso bajo etiquetas de balanza de Whole Foods Market. Los quesos fueron cortados y envueltos en plástico en los propios establecimientos, por lo que los consumidores deben identificar las unidades por el nombre impreso y el código PLU de la etiqueta. Según la FDA, no se trata de productos vendidos en un envase original cerrado con un número de lote informado en el comunicado.

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El primer producto es Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 Days, con código PLU 57953. Esta presentación se vendió en California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island. La advertencia alcanza a las unidades con fechas de vencimiento hasta el 7 de octubre de 2026, inclusive, de acuerdo con la ficha difundida por la FDA.

El segundo artículo es Belgian Cabricharme, identificado con el PLU 54670. Esta variedad fue distribuida en California y Arizona. El anuncio oficial no incluye una fecha de vencimiento específica para esa presentación dentro de la tabla de productos afectados, aunque la incorpora en la misma alerta por la presencia de lisozima de huevo sin declaración en el rotulado, según la FDA.

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Los dos quesos llevan la denominación Cabricharme, pero su distribución no fue idéntica. California figura en ambos listados; Arizona aparece solo para Belgian Cabricharme, mientras que Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island aparecen únicamente para la variedad Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 Days. La FDA no informó cuántas unidades llegaron a cada estado.

La FDA advirtió que el queso Cabricharme retirado puede causar una reacción grave o potencialmente mortal en personas con alergia al huevo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados se vendió el queso Cabricharme retirado por Whole Foods?

Los productos afectados se comercializaron en Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island. Whole Foods Market informó que la distribución se concentró en los departamentos de quesos especiales de 18 tiendas. El comunicado no identifica los establecimientos por dirección, ciudad o fecha de venta, según la publicación de la FDA.

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La empresa tampoco divulgó el volumen total de queso involucrado en la alerta. No hay datos oficiales sobre la cantidad de libras comercializadas, la fecha de ingreso de los productos a las tiendas ni el período exacto durante el cual permanecieron disponibles para los clientes. La información conocida delimita el retiro a las dos presentaciones, los códigos PLU y las siete jurisdicciones indicadas por la FDA.

El uso de etiquetas de balanza es un elemento central para los consumidores que puedan tener el producto en sus hogares. Las unidades no necesariamente conservan una caja del fabricante, ya que fueron vendidas por peso después de ser cortadas y envasadas en las tiendas. Por ese motivo, la FDA pide revisar la etiqueta del comercio para localizar el nombre de la variedad y el código PLU correspondiente.

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¿Por qué la lisozima de huevo debe aparecer en la etiqueta de los alimentos?

La lisozima de huevo es una proteína derivada de la clara. El huevo integra el grupo de nueve alérgenos alimentarios principales reconocidos por la legislación federal de Estados Unidos. La lista también incluye leche, pescado, crustáceos, frutos secos de árbol, maní, trigo, soja y sésamo, según la información de la FDA sobre alergias y etiquetado de alimentos.

La Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección del Consumidor, aprobada en 2004, estableció la obligación de informar ocho alérgenos principales. La Ley de Seguridad, Tratamiento, Educación e Investigación sobre Alergias Alimentarias añadió el sésamo como noveno componente de declaración obligatoria. La exigencia para el sésamo comenzó el 1 de enero de 2023, de acuerdo con la FDA.

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Las normas establecen que la fuente del alérgeno debe ser identificable para el consumidor. La declaración puede figurar entre paréntesis después del ingrediente o junto a la lista de componentes mediante una advertencia que indique qué alérgenos contiene el producto. Según la FDA, esos requisitos buscan facilitar que las personas alérgicas reconozcan los alimentos que deben evitar.

La agencia federal también señala que las obligaciones de rotulado se aplican a comercios minoristas que envasan y etiquetan productos para la venta. Las reglas no cubren de la misma forma a todas las categorías de alimentos: la mayoría de las carnes, aves, ciertos productos elaborados con huevo y gran parte de las bebidas alcohólicas dependen de otras autoridades federales, según la FDA.

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La lisozima de huevo debe figurar en la etiqueta porque el huevo integra la lista de alérgenos alimentarios principales reconocidos por la ley de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar y desechar el queso Cabricharme incluido en la alerta?

Los compradores deben verificar si tienen queso con la etiqueta de Whole Foods Market y uno de los siguientes códigos: PLU 57953 o PLU 54670. En el primer caso, deben comprobar además si la fecha de vencimiento es igual o anterior al 7 de octubre de 2026. La FDA publicó esos elementos como referencias para distinguir los productos incluidos en el retiro.

Whole Foods Market pidió a los consumidores que no devuelvan el queso a las tiendas. La empresa recomendó destruir las unidades alcanzadas por la alerta. Quienes tengan un recibo de compra válido podrán solicitar un reembolso total en el mismo lugar donde adquirieron el producto, de acuerdo con el anuncio de la compañía difundido por la FDA.

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La cadena informó que el problema fue detectado por un integrante del personal de una de sus tiendas. Después de esa identificación, los artículos afectados fueron retirados de las góndolas. El comunicado no aclara si la proteína de huevo estaba presente desde la fabricación del queso, si hubo un error de información del proveedor o si la falla ocurrió durante el proceso de etiquetado en los locales, según la FDA.

Para consultas, Whole Foods Market difundió el número 1-844-936-8255. El servicio funciona de lunes a viernes entre las 7.00 y las 22.00, hora central, y los sábados y domingos entre las 8.00 y las 18.00. La empresa consignó como contacto para la prensa la dirección amazon-pr@amazon.com, de acuerdo con el aviso publicado por la FDA.

¿Hay personas afectadas por el retiro de queso de Whole Foods?

Hasta el 11 de septiembre de 2026, no se habían informado enfermedades ni reacciones alérgicas relacionadas con los quesos Cabricharme comprendidos en la medida. Whole Foods Market comunicó ese dato al anunciar el retiro, y la FDA lo incorporó en la alerta oficial. Tampoco se reportaron hospitalizaciones, atenciones médicas ni denuncias de consumidores vinculadas con estos productos.

La comunicación tampoco menciona otros alimentos, marcas o variedades de queso vendidos por Whole Foods Market. El alcance se limita a Fromagerie Coop de Mean Cabricharme Raw Milk – Aged 60 Days y Belgian Cabricharme, comercializados en los siete estados indicados. Según la FDA, no hay información que extienda la alerta a otras sucursales o a otros artículos de la cadena.

Las personas con alergia conocida al huevo que hayan consumido uno de los productos y presenten síntomas deben dejar de ingerirlo y evaluar si requieren atención médica. La FDA recomienda conservar la etiqueta, el envase y los códigos de identificación cuando se sospecha una reacción relacionada con un alimento, ya que esos elementos pueden servir para informar el caso a las autoridades sanitarias.

Whole Foods Market pidió desechar el queso Cabricharme retirado y aclaró que, hasta el 11 de septiembre de 2026, no se habían reportado enfermedades ni reacciones alérgicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los clientes de Whole Foods en los siete estados afectados

Los clientes que compraron los quesos en Arizona, California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York o Rhode Island deben revisar las etiquetas antes de consumir el producto. Si identifican el PLU 57953 o el PLU 54670, deben desecharlo y conservar el comprobante de compra si desean pedir el reintegro, según la FDA.

Hasta la última actualización oficial, Whole Foods Market había retirado de sus tiendas las unidades alcanzadas y no se habían confirmado personas afectadas. La FDA no informó una ampliación de la alerta, nuevas fechas de vencimiento involucradas ni la incorporación de otros productos. Cualquier cambio en el alcance dependerá de futuras comunicaciones de la empresa o del organismo federal.