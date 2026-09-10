Un vuelo de Delta descendió 8.000 metros en 10 minutos y aterrizó de emergencia en Las Vegas

El vuelo 2311 de Delta Air Lines desvió su ruta entre Los Ángeles y Salt Lake City y aterrizó de emergencia en Las Vegas por un problema de presurización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 6 de septiembre, un avión de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Los Ángeles y Salt Lake City tuvo que desviar su trayectoria y aterrizar de emergencia en Las Vegas luego de que se registrara un problema a bordo.

Las máscaras de oxígeno se desplegaron en la cabina, la tripulación inició un descenso rápido de aproximadamente 8.200 metros—unos 27.000 pies— en alrededor de 10 minutos y la aeronave puso rumbo al Aeropuerto Internacional Harry Reid. Los 174 pasajeros y seis tripulantes que viajaban a bordo bajaron del avión sin incidentes.

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Qué pasó con el vuelo 2311 de Delta Air Lines

El vuelo 2311 de Delta había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con destino a Salt Lake City cuando se registró una anomalía. La situación exigió una respuesta inmediata de la tripulación.

Ante esa situación, la tripulación activó los procedimientos de emergencia establecidos para este tipo de contingencias: las máscaras de oxígeno se desplegaron de forma automática en la cabina de pasajeros y los pilotos comenzaron a reducir la altitud de vuelo a una velocidad considerable.

La tripulación del vuelo 2311 realizó un descenso rápido de unos 27.000 pies en alrededor de 10 minutos hasta una altitud segura. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Delta informó el incidente a través de una declaración oficial recogida por Fox News Digital: “Como la seguridad es lo primero en Delta, la tripulación del vuelo 2311 LAX-SLC siguió su entrenamiento y sus procedimientos para llevar la aeronave a una altitud óptima cuando ocurrió un problema inesperado de presurización”.

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La aerolínea no precisó la causa técnica específica del inconveniente ni el modelo de la aeronave involucrada al momento de la publicación de los reportes, el 10 de septiembre de 2026, según Fox News Digital y el New York Post.

Cómo actuó la tripulación y por qué el vuelo aterrizó en Las Vegas

Matthew “Whiz” Buckley, expiloto de combate de la Armada de Estados Unidos con cerca de 40 años de experiencia en aviación militar y comercial, calificó este tipo de incidentes como “un problema extremadamente poco frecuente” en el espacio aéreo de Estados Unidos. Según explicó a Fox News Digital, ante una anomalía de presurización los pilotos deben aterrizar “tan pronto como resulte práctico”, en el aeropuerto más cercano con una pista larga y adecuada para posarse con seguridad.

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Delta Air Lines dispuso otra aeronave para que los pasajeros del vuelo 2311 continuaran su viaje hacia Salt Lake City. (AP Foto/David Zalubowski, archivo)

Esa lógica guió la decisión de la tripulación del vuelo 2311: Las Vegas era la opción más próxima y viable. La compañía señaló que sus pilotos actuaron conforme a los protocolos de entrenamiento y se disculpó con los pasajeros por la experiencia.

Qué se sabe de los pasajeros y de la continuidad del viaje

Tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, los 174 pasajeros descendieron de la aeronave con normalidad. Los pilotos solicitaron la intervención de los equipos de respuesta de emergencia para inspeccionar el avión y evaluar a los ocupantes, aunque no se informaron personas lesionadas. Delta dispuso otro avión para que los viajeros pudieran continuar su itinerario hacia Salt Lake City.

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Algunos pasajeros publicaron testimonios en Reddit. No confirman de forma independiente lo ocurrido en cabina, pero muestran el clima a bordo. Uno dijo que lo más difícil fue la incertidumbre: las auxiliares intentaron hacer anuncios, pero el uso de máscaras dificultó oír. Otro relató que tardó en comprender la situación y que la falta de WiFi le impidió contactar a sus seres queridos.

Qué implica un problema de presurización en un avión comercial

Los incidentes de presurización en la aviación comercial son poco comunes, y los sistemas de seguridad de las aeronaves modernas están diseñados para gestionar sus consecuencias con protocolos claros: descenso inmediato, uso de máscaras de oxígeno y desvío al aeropuerto más adecuado disponible.

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Lo ocurrido el 6 de septiembre a bordo del vuelo 2311 siguió ese esquema al pie de la letra.