Lonnie Bunch dejará la dirección de la Institución Smithsonian en medio de las disputas con Trump

Bunch anunció su retiro del Smithsonian después de ocupar la secretaría desde 2019 y de trabajar 38 años dentro de la institución (AP Photo/Andrew Harnik).

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Lonnie G. Bunch III dejará la conducción de la Institución Smithsonian a fin de año, en medio de un enfrentamiento creciente con la administración de Donald Trump por la forma en que los museos nacionales presentan la historia de Estados Unidos.

Bunch, de 73 años, comunicó este martes que se retirará del cargo que ocupa desde 2019. En su declaración, dijo que toma la decisión “con emociones encontradas y una profunda gratitud” y remarcó que pasó casi la mitad de su vida dentro de la institución.

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“No hay lugar como el Smithsonian; ha sido uno de los grandes amores de mi vida y estoy extraordinariamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos”, sostuvo.

La salida llega después de meses de choques con la Casa Blanca

La decisión se conoce tras una etapa de señalamientos de la Casa Blanca y del propio Trump contra la institución que reúne 21 museos, bibliotecas, centros de investigación y el Zoológico Nacional.

La ofensiva se concentró en cuestionar el enfoque con que la entidad aborda la historia de Estados Unidos. En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar de los programas del Smithsonian lo que definió como ideología “inapropiada, divisiva o antiamericana”.

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El texto, citado por NBC News, alegó que la institución había quedado bajo la influencia de “ideología divisiva centrada en la raza” y que promovía relatos que presentaban a los valores estadounidenses y occidentales como “dañinos y opresivos”.

Donald Trump firmó en marzo de 2025 una orden ejecutiva para quitar de los programas del Smithsonian lo que definió como ideología inapropiada, divisiva o antiamericana (AP Photo/Carolyn Kaster).

Meses después, la Casa Blanca ordenó revisiones exhaustivas sobre exposiciones, textos de sala, materiales educativos y publicaciones en redes sociales. La revisión inicial alcanzó a ocho museos y buscó “evaluar el tono, el contexto histórico y la alineación con los ideales estadounidenses”, indicó una carta enviada por la administración recogida por Associated Press.

Este año, el Consejo de Política Interna de la Casa Blanca difundió un informe sobre el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Ese documento desarrolló que la institución, bajo su conducción actual, no podía ser considerada confiable para contar la historia del país de forma “inspiradora, unificadora y digna de nuestra gran república”.

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La directora del museo, Anthea M. Hartig, rechazó esa caracterización durante audiencias en el Congreso y afirmó que el informe no describía “de manera justa ni precisa la totalidad del trabajo del museo”.

Tres semanas después de ese reporte, Trump ordenó colocar carteles frente al museo para advertir a los visitantes que algunas exhibiciones serían inexactas.

Recientemente, el secretario del Interior, Doug Burgum, y el asesor presidencial Vince Haley advirtieron en una carta al directorio que los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo no podían continuar con el respaldo económico al Smithsonian “bajo la actual dirección”, precisó The New York Times.

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Trump ordenó colocar carteles frente al Museo Nacional de Historia Estadounidense para advertir a los visitantes que algunas exhibiciones serían inexactas (REUTERS/Nathan Howard).

Bunch negó que la presión política haya definido su decisión

Lonnie Bunch trabajó 38 años en la Institución Smithsonian y se convirtió en el primer afroestadounidense y el primer historiador en encabezar la organización. Antes de llegar a la secretaría, condujo la creación del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense, que abrió en 2016 y se transformó en uno de los espacios más visitados del sistema.

En una entrevista recogida por The New York Times, aseguró que su salida no respondió al acoso político: “Simplemente pensé: ‘ha llegado el momento’. Soy un luchador”.

Aun así, admitió el desgaste del puesto: “Debo ser sincero: ha sido estresante. Y llega un punto en el que a uno le gustaría despertarse por la mañana y no tener que mirar el teléfono móvil”.

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Su gestión despertó elogios, pero también críticas de quienes creen que el Smithsonian fue demasiado complaciente con Trump e incluso incurrió en autocensura.

“Mi objetivo ha sido ganar, no sentirme bien. Para ganar, para proteger al Smithsonian, hubo momentos en los que tuve que luchar y dejar claras cuáles eran las líneas rojas. Y hubo otros momentos en los que dejé pasar las cosas”, declaró.

El actual secretario del Smithsonian había permanecido en el cargo mientras crecía la ofensiva de la Casa Blanca sobre los museos y sus contenidos (AP Photo/Charles Rex Arbogast).

De acuerdo con una persona al tanto de las conversaciones, que habló con NBC News, la salida de Bunch no respondió a exigencias de la Junta de Regentes, el órgano de gobierno del organismo.

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La misma fuente señaló que el funcionario ya contemplaba retirarse desde hacía alrededor de un año, aunque decidió continuar por considerar que debía resguardar al organismo frente a los ataques de la Casa Blanca.

Sin embargo, la carta enviada la semana pasada por el secretario del Interior terminó de convencerlo de que era momento de dar un paso al costado y “ayudar en la transición hacia un nuevo liderazgo”.

En su despedida al personal, recogida por The New York Times, Bunch escribió que el Smithsonian representa mucho más que una carrera profesional para él y que pasó a ser una parte integral de su identidad. Firmó esa carta como “su colega para siempre”.

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“En este momento, me siento como si estuviera en una película de Frank Capra. Gracias a todos ustedes, tengo una vida maravillosa”, escribió.

En sus declaraciones más recientes, Bunch se opuso a que “la historia sea borrada, suavizada o edulcorada para hacerla más digerible”.

“Los estadounidenses son un pueblo increíblemente valiente que ha logrado grandes cosas. Deben tener la valentía suficiente para afrontar su propia historia”, aseveró.

Bunch negó que la presión política haya determinado su salida, aunque admitió el desgaste del cargo (AP Photo/Allison Robbert).

La Junta de Regentes del Smithsonian organiza la sucesión con un comité de búsqueda

Creado por el Congreso en 1846 como un fideicomiso, el organismo funciona por fuera del Poder Ejecutivo y responde ante una Junta de Regentes integrada por 17 miembros.

Entre ellos se encuentran el vicepresidente JD Vance, el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr.; seis miembros del Congreso, repartidos entre republicanos y demócratas; y nueve ciudadanos particulares.

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La junta comenzó a organizar un comité de búsqueda y analiza nombres internos para encabezar el Smithsonian en esta etapa, mientras Bunch expresó su disposición a permanecer entre tres y cuatro meses para facilitar el traspaso, informó la fuente anónima a NBC News.