Estados Unidos

Con una viga de las Torres Gemelas, Trump rindió homenaje a las víctimas del 11-S en Washington

La Elipse, junto a la Casa Blanca, fue escenario de una de las primeras conmemoraciones por el 25 aniversario del atentado de 2001, con rescatistas, familiares, funcionarios e integrantes del Congreso

El presidente afirmó que Estados Unidos usará todo su poder para impedir otro atentado como el del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Nathan Howard).
El presidente afirmó que Estados Unidos usará todo su poder para impedir otro atentado como el del 11 de septiembre de 2001 (REUTERS/Nathan Howard).
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A días del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este martes en Washington un acto con una viga recuperada de las Torres Gemelas y reivindicó la fortaleza del país al prometer que “nunca olvidaremos” a las víctimas y a quienes participaron en las tareas de rescate.

La ceremonia se realizó en la Elipse, el parque contiguo a la Casa Blanca, donde fue exhibida una pieza de acero procedente de la Torre Sur del World Trade Center.

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El evento formó parte de una gira conmemorativa organizada por la fundación Tunnel to Towers, que trasladó el fragmento por distintos puntos del país antes de su llegada al sur de Manhattan el próximo 11 de septiembre, indicó Associated Press.

De acuerdo con EFE, Trump prevé participar el viernes en otra ceremonia en el Pentágono. Según The New York Times, habría optado por no ir al acto en la Zona Cero de Manhattan porque allí no se permiten discursos de dirigentes políticos.

Trump abrió en Washington la semana de homenajes por el 11-S

En su discurso, el mandatario sostuvo que la estructura exhibida resume la respuesta del país tras los ataques.

“Este maltrecho fragmento de acero que tenemos hoy aquí nos recuerda que Estados Unidos está bendecido con una fuerza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ninguna época puede destruir”, manifestó en una declaración recogida por Europa Press.

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Trump señaló que el 11 de septiembre de 2001 fue uno de esos episodios que dividen el tiempo entre un antes y un después. Incluso señaló que es “uno de esos momentos de la historia en los que todo el mundo sabe exactamente dónde estaba”.

Trump vinculó el recuerdo del 11-S con su política hacia Irán al afirmar que ese país no tendrá un arma nuclear (REUTERS/Nathan Howard).
Trump vinculó el recuerdo del 11-S con su política hacia Irán al afirmar que ese país no tendrá un arma nuclear (REUTERS/Nathan Howard).

Por consiguiente, recordó su propia experiencia la jornada de los ataques de Al Qaeda: “Yo sé exactamente dónde estaba. Estaba mirando y observando. Era una mañana hermosa y miré hacia afuera y, de repente, vi una alerta en la televisión. Miré por la ventana y vi cosas que nunca quiero volver a ver. Nunca volveremos a verlas”.

El presidente aseguró que Estados Unidos empleará “todo el poder” a su disposición para impedir que se repita un atentado como el de 2001, informó EFE.

El acto presidencial reunió a rescatistas, familiares de víctimas y miembros de las fuerzas armadas. En la entrada se expusieron imágenes de más de 400 rescatistas fallecidos.

A su vez, estuvieron presentes integrantes del gabinete y miembros del Congreso, entre ellos el secretario de Comercio, Howard Lutnick, antiguo directivo de Cantor Fitzgerald, firma que perdió a 658 empleados, incluido su hermano, en los atentados, detalló CNN.

El acto reunió a rescatistas, familiares de víctimas y militares, y expuso imágenes de más de 400 rescatistas fallecidos en el 11-S (REUTERS/Nathan Howard).
El acto reunió a rescatistas, familiares de víctimas y militares, y expuso imágenes de más de 400 rescatistas fallecidos en el 11-S (REUTERS/Nathan Howard).

El acto incluyó homenajes a Welles Crowther y al bombero Jeffrey Palazzo

Durante la ceremonia, Trump rindió homenaje a personas que murieron en el 11-S. Entre ellas mencionó a Welles Crowther, el operador bursátil y voluntario de bomberos conocido como “el hombre del pañuelo rojo”, quien guio a varias personas hacia una vía de escape en la Torre Sur.

El mandatario otorgó a Crowther, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor condecoración civil del país. Su madre, Alison Crowther, y su hermana Paige recibieron la distinción.

Por otro lado, el presidente nombró a Jeffrey Palazzo, bombero de Nueva York y reservista de la Guardia Costera que prestaba servicio en el Equipo de Rescate 5 de Staten Island en los atentados.

En su honor, Trump anunció que la Guardia Costera pondrá en servicio este fin de semana, en Nueva York, una nueva embarcación patrullera de respuesta rápida, precisó Associated Press.

Trump otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, conocido como el hombre del pañuelo rojo (REUTERS/Nathan Howard).
Trump otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad a Welles Crowther, conocido como el hombre del pañuelo rojo (REUTERS/Nathan Howard).

El presidente vinculó el recuerdo del 11-S con su ofensiva actual contra Irán

Aunque la ceremonia tuvo un tono conmemorativo, Trump introdujo referencias a su agenda política y de seguridad. En un tramo del discurso, explicó que su gobierno combate a un país que buscaba obtener armamento nuclear en referencia a Irán.

“Nunca olvidaremos. Lo decimos y lo decimos de verdad. Nunca olvidaremos a quienes perdimos, y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de septiembre de 2001. Y les diré algo: ahora mismo estamos luchando porque tenemos una determinada nación que quería conseguir un arma nuclear”, declaró.

A su vez, afirmó que el país estuvo “muy cerca de conseguirla y ahora no tienen ninguna posibilidad. Nunca tendrán un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear”.

Según CNN, el presidente también apuntó contra sus adversarios demócratas al advertir sobre sectores que quieren llevar a la nación hacia “un camino comunista”.

Trump vinculó el recuerdo del 11-S con su política hacia Irán al afirmar que ese país no tendrá un arma nuclear (REUTERS/Nathan Howard).
Trump vinculó el recuerdo del 11-S con su política hacia Irán al afirmar que ese país no tendrá un arma nuclear (REUTERS/Nathan Howard).

La viga recorrió 21 estados y cerrará su trayecto en Manhattan

La pieza de acero, de 6,4 metros de largo y casi 7.700 kilogramos de peso, fue recuperada de la Torre Sur del complejo neoyorquino.

La exhibición, impulsada bajo el nombre Steel Across America, busca transmitir a las generaciones más jóvenes lo ocurrido en 2001 y preservar la memoria de los ataques.

La gira se extendió durante los últimos cuatro meses por 21 estados y pasó por lugares emblemáticos, entre ellos el memorial del vuelo 93 en Shanksville, en Pensilvania, y la escuela de Sarasota, en Florida, donde se encontraba el entonces presidente George W. Bush cuando supo del impacto contra la segunda torre, reportó CNN.

La fundación Tunnel to Towers organizó la gira conmemorativa de la viga del 11-S, que recorrió 21 estados antes de regresar a Manhattan (REUTERS/Nathan Howard).
La fundación Tunnel to Towers organizó la gira conmemorativa de la viga del 11-S, que recorrió 21 estados antes de regresar a Manhattan (REUTERS/Nathan Howard).

Frank Siller, presidente ejecutivo de la organización y hermano del bombero Stephen Siller, expresó citado por Associated Press que la viga “representa lo mejor de nuestro país” y remarcó que es “importante reconocer que el heroísmo demostrado ese fatídico día fue sencillamente increíble”.

El recorrido concluirá en Manhattan, donde la pieza volverá a pasar por Nueva York en una procesión prevista para el viernes. El trayecto reproducirá el camino del bombero fallecido durante las tareas de emergencia.

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