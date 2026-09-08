Nueva York abre una nueva lotería de vivienda en el Bronx: cómo aplicar a apartamentos desde USD 1,812 al mes

La lotería de vivienda del Bronx mantiene abierta la inscripción para nueve apartamentos con renta regulada en 132 Brown Place Apartments hasta el 18 de septiembre de 2026 (REUTERS/Lloyd Mitchell)

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La lotería de vivienda del Bronx mantiene abierta la inscripción para nueve apartamentos con renta regulada en 132 Brown Place Apartments.

Las unidades tienen alquileres desde USD 1.812 mensuales. La convocatoria cierra el 18 de septiembre de 2026.

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La información publicada por RentReboot, a partir del aviso de NYC Housing Connect, indica que el desarrollo está ubicado en 496 East 134 Street, en el Bronx, dentro del área señalada como Hunts Point y Mott Haven.

La convocatoria ofrece dos estudios, dos departamentos de un dormitorio y cinco de dos dormitorios. Las viviendas están destinadas a hogares de entre una y cinco personas que cumplan las condiciones económicas previstas.

Quienes quieran participar deben crear una cuenta gratuita en NYC Housing Connect y completar el perfil de su grupo familiar antes de enviar la postulación.

La convocatoria de NYC Housing Connect ofrece dos estudios, dos departamentos de un dormitorio y cinco de dos dormitorios en 132 Brown Place Apartments (REUTERS/Jeenah Moon)

El sistema solicita información sobre los integrantes del hogar y sus ingresos anuales para determinar si la solicitud se ajusta a las unidades disponibles.

Los alquileres de 132 Brown Place Apartments van de USD 1.812 a USD 2.713

La oferta incluye alquileres mensuales que van de USD 1.812 a USD 2.713, según el tamaño del departamento.

Hay dos estudios, dos departamentos de un dormitorio y cinco de dos dormitorios. Las unidades de dos dormitorios concentran la mayor cantidad de vacantes.

Los ingresos anuales admitidos para esta convocatoria oscilan entre USD 67.886 y USD 146.560. El rango aplicable depende de la cantidad de personas que vivirá en el inmueble y del tipo de vivienda seleccionado.

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La verificación no se limita al sueldo de una persona. La plataforma evalúa los ingresos declarados por el hogar que se registrará como ocupante del apartamento.

La solicitud debe reflejar con precisión la composición familiar y la situación económica de sus integrantes. Los datos cargados en la cuenta determinan si el hogar cumple los requisitos de elegibilidad.

La lotería de vivienda del Bronx está dirigida a hogares de entre una y cinco personas que cumplan los requisitos económicos establecidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

La solicitud se realiza sin costo en NYC Housing Connect

La inscripción no tiene costo y se realiza mediante NYC Housing Connect. Los interesados deben crear una cuenta, actualizar el perfil de su grupo familiar y completar el trámite antes del 18 de septiembre de 2026.

El formulario reúne la información que utilizará la ciudad para revisar cada solicitud. La convocatoria corresponde a 132 Brown Place Apartments y figura como una opción de vivienda con renta regulada en el Bronx.

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Tener acceso a una unidad con renta regulada no garantiza que un solicitante pueda obtenerla. El número de integrantes del hogar y el ingreso anual declarado deben coincidir con los requisitos de la categoría elegida.

El edificio cuenta con ascensor, lavadero y espacio para bicicletas

El aviso de la lotería informa que 132 Brown Place Apartments dispone de ascensor y entrada accesible. También incluye lavadero compartido, casilleros para bicicletas y cámaras de seguridad.

La propiedad se presenta como un edificio libre de humo. Estas condiciones forman parte de los servicios anunciados para las personas seleccionadas.

Los alquileres de 132 Brown Place Apartments van de USD 1.812 a USD 2.713 mensuales, según el tamaño del departamento (REUTERS/Shannon Stapleton)

Los interesados pueden encontrar la publicación mediante el nombre del desarrollo en NYC Housing Connect. Antes de enviar la solicitud, deben revisar que la cuenta contenga los datos correctos de ingresos y de las personas que integran el hogar.

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La lotería establece un mecanismo de acceso para las unidades disponibles, pero la selección dependerá de la revisión de elegibilidad.

La documentación solicitada durante esa etapa deberá coincidir con la información declarada en el perfil.