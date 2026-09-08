Estados Unidos

La administración de Trump propone subsidios para familias con un padre que cuida a sus hijos en casa: quiénes pueden acceder

El proyecto busca modificar la distribución de fondos federales y podría impactar a millones de hogares en todo Estados Unidos

Una mujer sentada en un sillón amamantando a un bebé envuelto en una manta, acompañada por un hombre que la abraza y mira al bebé.
La administración de Donald Trump propone subsidios federales para familias casadas con un padre que cuida a sus hijos en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La administración de Donald Trump prepara una norma que permitiría que parejas casadas con un progenitor que permanece en el hogar accedan a subsidios federales para el cuidado infantil, según publicó The New York Times, que revisó un borrador de la propuesta.

La iniciativa, considerada una prioridad para el vicepresidente JD Vance, modificaría el uso de un programa federal creado para ayudar a padres de ingresos bajos y moderados a trabajar, estudiar o recibir capacitación laboral mientras sus hijos acceden a servicios de cuidado.

PUBLICIDAD

El cambio todavía no fue aprobado y podría modificarse antes de su publicación. La propuesta deberá ser avalada por la Casa Blanca y pasar por una instancia de comentarios públicos antes de que se adopte una norma definitiva. Según el diario estadounidense, podría entrar en vigor en 2027.

Cómo funcionaría el beneficio para padres que se quedan en casa

El beneficio exigiría que el otro cónyuge trabaje al menos 35 horas semanales y que la familia cumpla los límites de ingresos de cada estado (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
El beneficio exigiría que el otro cónyuge trabaje al menos 35 horas semanales y que la familia cumpla los límites de ingresos de cada estado (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El borrador crea una categoría denominada “cuidado infantil basado en los padres”. Bajo ese esquema, uno de los integrantes de un matrimonio podría recibir asistencia federal para cuidar a su propio hijo en el hogar.

Para acceder, el otro cónyuge debería trabajar al menos 35 horas por semana. La familia, además, tendría que cumplir con los límites de ingresos que establece el programa en cada estado.

PUBLICIDAD

La propuesta utilizaría recursos del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil, administrado por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

No implicaría la creación de un fondo nuevo ni requeriría la aprobación del Congreso, de acuerdo con las personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times.

El programa cuenta con USD 12.000 millones y fue creado en la década de 1990 para ayudar a familias de ingresos bajos y moderados a pagar el cuidado de sus hijos. Actualmente, cubre costos de atención para alrededor de 1,3 millones de niños de hasta 13 años.

La asistencia suele alcanzar unos USD 9.000 por hijo al año. Sin embargo, esa cifra corresponde al promedio de los subsidios vigentes y no representa un pago garantizado para cada familia que eventualmente resulte elegible bajo la nueva norma.

Qué familias quedarían excluidas

Hombre arrodillado que abrocha la camisa de un niño en una sala con juguetes, sofá y un perro acostado.
Las parejas no casadas con un progenitor que cuida a los hijos en casa y los padres solteros que no trabajan quedarían excluidos del subsidio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas actuales exigen que los beneficiarios demuestren que trabajan, estudian o participan en programas de capacitación laboral. También deben tener ingresos inferiores al 85% del ingreso medio de su estado, aunque algunas administraciones estatales fijan un umbral más bajo, del 60 por ciento.

El cambio mantendría los requisitos económicos, pero incorporaría una excepción para matrimonios en los que un adulto trabaja y el otro se ocupa del cuidado directo de los hijos.

El objetivo sería compensar parte de los ingresos que el hogar deja de percibir cuando uno de los padres decide permanecer en casa.

Las parejas no casadas con un progenitor que cuida a los hijos en el hogar no podrían acceder al beneficio, según la versión preliminar. Los padres solteros que no trabajan tampoco serían elegibles, como ocurre con la normativa vigente.

De acuerdo con el informe de The New York Times, algunos abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos plantearon dudas sobre la legalidad de establecer como condición que los beneficiarios estén casados.

También expresaron preocupaciones por un eventual aumento del riesgo de fraude, debido a que parte de los recursos pasaría a entregarse a individuos y no a proveedores de cuidado infantil.

El posible impacto sobre el sistema actual

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas advirtieron que ampliar los subsidios sin aumentar el presupuesto podría recortar recursos para padres trabajadores y proveedores de cuidado infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, los estados reciben la mayor parte de los fondos federales y luego los distribuyen mediante vales o pagos directos a proveedores de cuidado infantil. Los recursos permiten que las familias cubran parte de los costos de guarderías, centros de atención u otras modalidades habilitadas.

Cerca del 80% de las 870.000 familias que hoy reciben estos subsidios tienen un padre o una madre soltero que trabaja; la mayoría son madres, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos citados por el diario estadounidense.

Especialistas consultados por The New York Times advirtieron que ampliar el número de hogares habilitados para recibir asistencia sin incrementar el presupuesto podría reducir los recursos disponibles para padres trabajadores.

También podría afectar a los proveedores de cuidado infantil que dependen de esos pagos para sostener sus operaciones.

La iniciativa se enmarca en el respaldo de Vance a políticas que amplíen las opciones para familias que prefieren que uno de los padres o un familiar cuide a los niños.

El borrador, de todos modos, sigue en elaboración y sus requisitos finales, el mecanismo de pago y su aplicación en los estados aún podrían cambiar.

Temas Relacionados

Donald TrumpJD VanceSubsidios y AyudasProtección infantilEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirman que los cinco muertos en el despiste del avión de Amazon en Miami eran hispanos

La sheriff Rosie Cordero-Stutz divulgó este martes sus nombres tras notificar a las familias. Todos trabajaban para una empresa de limpieza aeroportuaria y viajaban en una camioneta

Confirman que los cinco muertos en el despiste del avión de Amazon en Miami eran hispanos

Las escuelas de Estados Unidos aún difieren sobre cómo enseñar el 11-S a 25 años de los atentados

Al menos 40 estados tienen alguna política para abordar los atentados en las aulas, pero persisten diferencias sobre contenidos, edades y enfoques históricos, políticos y humanos

Las escuelas de Estados Unidos aún difieren sobre cómo enseñar el 11-S a 25 años de los atentados

Donald Trump habló por teléfono con Vladimir Putin y le pidió terminar cuanto antes la guerra en Ucrania

La llamada entre los mandatarios se centró en la posibilidad de cerrar el conflicto para facilitar la normalización de los vínculos entre Washington y Moscú

Donald Trump habló por teléfono con Vladimir Putin y le pidió terminar cuanto antes la guerra en Ucrania

El cereal que desafía la sequía: se planta una vez y vuelve a crecer durante años

En diversas regiones agrícolas de Estados Unidos, los productores buscan alternativas ante la combinación de inviernos secos e inundaciones, con variedades que se implantan de forma espaciada y aprovechan el agua subterránea gracias a raíces más profundas

El cereal que desafía la sequía: se planta una vez y vuelve a crecer durante años

Los atentados del 11 de septiembre dentro del Servicio Secreto: el operativo para salvar a Bush y proteger al Gobierno

Desde Florida hasta Nebraska, y desde el World Trade Center hasta la Casa Blanca, el organismo ejecutó en horas el plan de continuidad que nunca antes había sido necesario

Los atentados del 11 de septiembre dentro del Servicio Secreto: el operativo para salvar a Bush y proteger al Gobierno

TECNO

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

Vimos antes de su lanzamiento el nuevo celular de HONOR que llegará a Colombia: apareció en el concierto de Maroon 5

Microsoft prueba en Windows 11 un widget que muestra la batería de los dispositivos conectados

Prompts para crear fotos en los 80s de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Bill Gates y Jeff Bezos

A partir de hoy 8 de septiembre de 2026, WhatsApp solo será compatible en dispositivos con Android 6 y versiones posteriores

Guarda rápido todas las recetas que encuentres en Instagram o YouTube con esta app

ENTRETENIMIENTO

George Clooney relató los últimos minutos junto a su hermana antes de que muriera de cáncer: “Entender lo breve que es todo esto”

George Clooney relató los últimos minutos junto a su hermana antes de que muriera de cáncer: “Entender lo breve que es todo esto”

“Me siento muy cansado”, la frase de Ozzy Osbourne a Tony Iommi la noche previa a su muerte

A días de su cancelación, Spider-Noir gana 5 premios Emmy de Artes Creativas 2026

Kelly Osbourne revela quién le dio su primera línea de cocaína: era amigo de Ozzy y miembro de una banda famosa

Se revela la verdadera historia detrás de “Bohemian Rhapsody”: el título original y los versos descartados

MUNDO

Por qué algunas hormigas rescatan a sus compañeras atrapadas y otras permanecen inmóviles

Por qué algunas hormigas rescatan a sus compañeras atrapadas y otras permanecen inmóviles

Sorpresa en un aeropuerto de Italia: llevaba una cabeza de cocodrilo disecada en la valija

Israel prohibió la entrada a 11 políticos y cerró el consulado británico tras las sanciones a los colonos en Cisjordania

Bélgica: dos obreros derribaron una pared y encontraron un tesoro oculto de 9 millones de euros

Basura, ruido y turistas: el motivo por el que Tokio prohibirá miles de alquileres temporarios