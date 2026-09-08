Estados Unidos

Cuáles serán los trabajos con más oportunidades en EEUU hasta 2035: enfermería, energía y ciencia de datos lideran el ranking oficial

Las proyecciones federales anticipan una expansión desigual del mercado laboral durante la próxima década, impulsada por el envejecimiento poblacional, la transición eléctrica y la demanda de profesionales especializados

Una mujer vestida con uniforme médico de color azul marino sostiene y observa una tableta digital en una oficina.
Las ocupaciones con mayor crecimiento porcentual en Estados Unidos entre 2025 y 2035 serán los enfermeros especializados, los instaladores de paneles solares fotovoltaicos y los científicos de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las ocupaciones con mayor crecimiento porcentual en Estados Unidos entre 2025 y 2035 serán las de enfermeros especializados, instaladores de paneles solares fotovoltaicos y científicos de datos, según las proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales citadas por FOX Business.

El organismo federal estima que el empleo total pasará de 170,3 millones a 176,2 millones de puestos durante ese período.

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La diferencia equivale a 5,9 millones de empleos y a una expansión de 3,5%, una tasa inferior al 10,9% registrado entre 2015 y 2025.

El ranking de las 10 ocupaciones con mayor crecimiento porcentual está dominado por el área de salud, aunque también incluye empleos vinculados con la energía y la investigación informática.

La Oficina de Estadísticas Laborales explicó que el envejecimiento de la población incrementará la demanda de servicios sanitarios y sociales, incluidos los cuidados de salud en el hogar y la asistencia personal.

Manos sobre un teclado ergonómico en un escritorio con un cuaderno de diagramas, una taza y pantallas que muestran gráficos.
Los científicos de datos se ubicarán en el tercer puesto con una suba de 34,6% y 95.400 empleos nuevos en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enfermeros especializados encabezan el ranking con un alza de 41%

El puesto con mayor crecimiento proyectado es el de enfermero especializado o nurse practitioner, con un aumento de 41% entre 2025 y 2035.

Ese avance representaría la creación de unos 137.800 puestos, la segunda mayor cantidad de empleos nuevos dentro de las 10 ocupaciones que integran la lista.

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La proyección para este empleo se vincula con la mayor necesidad de servicios de salud a medida que aumenta la edad de la población.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la probabilidad de sufrir complicaciones de salud crece con los años, por lo que se espera una mayor demanda de distintas tareas relacionadas con la atención sanitaria y la asistencia social.

En segundo lugar aparecen los instaladores de paneles solares fotovoltaicos, con una expansión prevista de 36,5% y cerca de 11.300 empleos adicionales.

Personas vestidas con uniformes médicos, trajes ejecutivos y casco de construcción caminan junto a edificios de vidrio.
La Oficina de Estadísticas Laborales proyectó que el empleo total en Estados Unidos crecerá de 170,3 millones a 176,2 millones de puestos entre 2025 y 2035 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el crecimiento porcentual los ubica entre los puestos con mejores perspectivas, la cantidad de nuevos empleos prevista es menor que la de otras ocupaciones del ranking.

De acuerdo con el organismo, la demanda de electricidad crecerá de manera marcada entre 2025 y 2035. Ese escenario impulsaría la necesidad de instaladores de paneles solares fotovoltaicos y de trabajadores de otras actividades del sector energético, entre ellas los técnicos de turbinas eólicas.

El tercer puesto corresponde a los científicos de datos, con una suba de 34,6% y 95.400 empleos nuevos. En cuarto lugar figuran los técnicos de turbinas eólicas, con un crecimiento proyectado de 29,5% y unos 3.500 puestos añadidos durante la próxima década.

Los gerentes de servicios médicos y de salud se ubican en el quinto lugar, con una tasa de crecimiento de 24,2%. Sin embargo, son quienes registrarían el mayor aumento en términos absolutos dentro de las 10 profesiones: 155.100 nuevos empleos entre 2025 y 2035.

Siete de los 10 puestos con mayor expansión están ligados a la salud

Los asistentes de fisioterapia ocupan el sexto puesto, con un alza de 23% y 26.200 empleos adicionales. Junto con los enfermeros especializados y los gerentes de servicios médicos y de salud, forman parte de las ocupaciones sanitarias que concentran buena parte de los puestos previstos en el ranking.

Los técnicos psiquiátricos aparecen en el séptimo lugar, con una expansión de 22,3% y 36.000 empleos más durante la década.

Un operario con casco blanco y chaleco naranja ajusta una estructura metálica junto a paneles solares en una azotea.
Los instaladores de paneles solares fotovoltaicos ocuparán el segundo lugar con una expansión de 36,5% impulsada por el aumento de la demanda de electricidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su inclusión refuerza el predominio del sector de la salud entre las ocupaciones con mayor crecimiento porcentual de Estados Unidos.

El octavo puesto corresponde a los científicos de investigación informática y de la información, que crecerían 21,8% y sumarían 8.400 puestos.

Los asistentes de terapia ocupacional ocuparían el noveno lugar, con una expansión de 21,5% y 11.200 empleos adicionales.

Los técnicos médicos oftálmicos completarían la nómina en el décimo puesto, con un crecimiento proyectado de 21,4% y 15.500 empleos nuevos, según la publicación.

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