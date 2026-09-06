Estados Unidos

Mató a puñaladas a su esposa bombera, escapó a México y una corte de California la condenó a 36 años de prisión

La acusada ya había cumplido una condena de 11 años por asesinar a su pareja de la misma forma antes de que el tribunal le impusiera esta nueva pena

Una mujer con camisa a cuadros permanece de pie frente a un muro con logotipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California
Una mujer con antecedentes por homicidio fue condenada a 36 años a cadena perpetua tras asesinar a su segunda pareja en menos de dos décadas (State Citizen Security Force of Baja California)
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El caso de Yolanda Olejniczak Marodi encendió las alarmas sobre las fallas del sistema judicial estadounidense frente a agresores reincidentes. La mujer, de 54 años, había cumplido 11 años de cárcel por matar a su marido a cuchilladas, recuperó la libertad en 2013 y volvió a asesinar a una pareja de la misma manera 12 años después.

La víctima fue Rebecca Marodi, de 49 años, capitana del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire). El crimen ocurrió en febrero de 2025 en la vivienda que compartía la pareja en Ramona.

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El miércoles, el Tribunal Superior del condado de San Diego cerró la causa con una sentencia de 36 años a cadena perpetua, informó Los Angeles Times.

Una mujer con uniforme oscuro de bomberos y placa metálica sonríe junto a un camión rojo del Condado de Riverside
La capitana de Cal Fire tenía 49 años y había dedicado toda su carrera al servicio de su comunidad en el condado de San Diego (Riverside County Fire Department)

La acusada admitió el asesinato de Rebecca Marodi antes del juicio

Olejniczak Marodi se declaró culpable el 4 de agosto de asesinato en segundo grado, tal y como publicó el diario californiano.

La admisión de responsabilidad llegó cerca de un mes antes del inicio previsto del juicio.

La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, afirmó en un comunicado que se trató de “un asesinato brutal de una respetada y dedicada capitana de bomberos que entregó toda su carrera al servicio de su comunidad”, de acuerdo con declaraciones citadas por Los Angeles Times.

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Fotografía de una mujer con saco azul oscuro, posando entre la bandera de Estados Unidos y la de California
La fiscal de distrito del condado de San Diego encabezó la acusación y pidió que el caso sirviera como llamado de atención sobre la violencia doméstica (San Diego County District Attorney)

En esa misma declaración, Stephan aseguró que el expediente también expone que “nadie está a salvo de la violencia doméstica, una de las formas de violencia más ocultas y peligrosas que enfrentamos”.

La funcionaria vinculó el caso con un problema de alcance más amplio y puso el foco en la protección de las víctimas.

Agentes con ropa de los Alguaciles de Estados Unidos custodian a una persona con camisa a cuadros junto a un paso fronterizo
Más de un mes después del crimen, las autoridades de Baja California localizaron a la acusada en un hotel de Mexicali y la entregaron a agentes federales estadounidenses (U.S. Marshals)

La investigación indicó que la relación estaba rota desde días antes

La fiscalía sostuvo que el matrimonio atravesaba un deterioro cuando ocurrió el crimen. La pareja llevaba dos años casada, indicó Stephan en el mismo pronunciamiento citado por el medio.

Las autoridades señalaron que Rebecca Marodi recibió casi una docena de puñaladas en el cuello, el pecho y el abdomen. Ese detalle apareció en la reconstrucción oficial del caso y formó parte de los elementos presentados por los investigadores.

La madre de la víctima, Lorena Marodi, encontró el cuerpo en la casa de Ramona, precisó el diario. Los servicios de emergencia declararon la muerte en el lugar.

El expediente de arresto consignó además que Rebecca le había comunicado a su esposa una semana antes que quería terminar la relación. Esa información quedó incorporada a la causa a partir del testimonio que la madre brindó a los investigadores.

Retrato en primer plano de una mujer de cabello oscuro y sonrisa visible, vestida con una prenda de patrón geométrico en blanco y negro
La madre de la víctima declaró ante los investigadores que su hija le había comunicado a su esposa, una semana antes del ataque, que quería terminar el matrimonio (San Diego County Sheriff's Office)

La condenada escapó a México después del crimen y cayó en Mexicali

Tras el ataque, Olejniczak Marodi abandonó la vivienda. La orden de arresto indicó que cámaras de seguridad la captaron mientras cargaba mascotas y equipaje en una camioneta Chevrolet Equinox.

Más tarde, el vehículo quedó registrado al cruzar hacia México, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos citados por Los Angeles Times. Ese movimiento reforzó la hipótesis de una fuga planificada después del asesinato.

La mujer permaneció prófuga durante más de un mes. Las autoridades de Baja California la localizaron finalmente en un hotel de Mexicali y luego la entregaron a agentes federales estadounidenses para su traslado a San Diego.

Stephan también agradeció la tarea de los fiscales adjuntos Maura Duffey y Jared Coleman, quienes llevaron adelante el proceso.

Retrato de una mujer con cabello oscuro, vincha negra y pendientes plateados sobre un fondo azul
Cámaras de seguridad captaron a la acusada cargando mascotas y equipaje en su camioneta antes de cruzar la frontera; el Departamento de Seguridad Nacional registró el movimiento (San Diego County Sheriff's Office)

El caso reabrió el antecedente por la muerte de otro cónyuge

El aspecto más extraordinario del expediente surgió de la propia historia penal de la condenada. Los Angeles Times recordó que Olejniczak Marodi ya había sido condenada antes por matar a su entonces esposo, James Joseph Olejniczak.

En aquel caso, la mujer recibió una pena de 11 años tras ser hallada culpable de homicidio voluntario por apuñalar a su marido hasta causarle la muerte en 2004, aseguró el medio. Después recuperó la libertad 9 años después.

Ese antecedente convirtió la muerte de Rebecca Marodi en un caso de alta atención pública dentro de California. La sentencia de 36 años a cadena perpetua cerró la instancia judicial principal.

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