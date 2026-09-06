Estados Unidos

Hawái en alerta por lluvias e inundaciones: advierten cortes de energía y piden a residentes abastecerse ante el avance del huracán

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia para Kauai y Niihau, donde se esperan acumulados de hasta 36 centímetros, crecidas repentinas, deslizamientos y marejada en sectores costeros

Un río con crecida de aguas marrones y turbulentas atraviesa un paisaje natural con densa vegetación verde, bajo un cielo nublado y gris
Hawái se preparaba para la llegada del huracán Lowell, con riesgo de lluvias intensas, inundaciones, aludes de barro y cortes de energía en Kauai y Niihau (NBC News)
Guardar

Hawái se prepara para la llegada del huracán Lowell, que podía afectar a Kauai y Niihau entre el final del lunes y el martes con lluvias intensas, inundaciones, aludes de barro y cortes de energía.

Las autoridades recomendaron abastecerse, cargar dispositivos y resguardarse en las viviendas.

PUBLICIDAD

Según la agencia de noticias The Associated Press, el Centro Nacional de Huracanes emitió el domingo una advertencia de tormenta tropical para esas dos islas. El sistema conservaba la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h.

El organismo, con sede en Miami, ubicó al ciclón a unos 925 kilómetros al sur-suroeste de Lihue y a 955 kilómetros al sur-suroeste de Honolulu. Se desplazaba hacia el norte-noroeste a una velocidad de 7 km/h.

Palmeras con hojas dobladas por el viento, una glorieta de techo metálico y cielo cubierto
El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de tormenta tropical para Kauai y Niihau mientras Lowell conservaba la categoría 3 con vientos de 205 km/h (ABC7)

El riesgo de inundaciones en Kauai por las lluvias previstas

Los pronósticos contemplaban acumulados de entre 15 y 25 centímetros de lluvia en las islas bajo advertencia. Algunos sectores podían recibir hasta 36 centímetros durante el paso del fenómeno.

PUBLICIDAD

La Isla Grande también podía sufrir precipitaciones de entre 10 y 20 centímetros. En algunos puntos, el volumen podía alcanzar 30 centímetros.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que esas condiciones podían causar crecidas súbitas y aludes de barro. La combinación de marejada ciclónica y marea también podía llevar agua hacia áreas habitualmente secas próximas a la costa de Kauai, con un aumento del nivel de hasta un metro.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Kauai recomendó cargar combustible, reponer medicamentos y mantener cargados los teléfonos y otros dispositivos.

También pidió contar con agua y alimentos suficientes para permanecer en casa durante varios días si las condiciones impedían circular.

Vista desde el capó de un vehículo en una carretera mojada con palmeras inclinadas por fuertes vientos y lluvia bajo un cielo gris
Los pronósticos del huracán Lowell preveían entre 15 y 25 centímetros de lluvia en las islas bajo advertencia, con sectores de Kauai que podían recibir hasta 36 centímetros (NBC News/Corclips)

Las autoridades pidieron a residentes y visitantes que organizaran sus suministros antes de que las lluvias complicaran los traslados y aumentara la posibilidad de anegamientos en las rutas.

Recomendaron permanecer bajo techo ante la posibilidad de que los daños y las inundaciones afectaran la movilidad y los servicios básicos.

Los supermercados de Lihue comenzaron a vaciarse ante la llegada del ciclón

En Lihue, la ciudad de unos 8.000 habitantes que alberga el principal aeropuerto de Kauai, los residentes comenzaron a comprar provisiones.

Las estanterías de agua y alimentos de algunos supermercados quedaron vacías, de acuerdo con el reporte de The Associated Press.

La preparación incluyó medidas ante una eventual interrupción del suministro eléctrico. La agente inmobiliaria Lori Benkert compró un tanque adicional de propano para cocinar y protegió con tablones dos viviendas situadas en el oeste de Kauai.

“Perderemos algo de energía”, dijo Benkert a The Associated Press. La residente anticipó que podían caer árboles y ramas y que gran parte de la población optaría por resguardarse.

El huracán Marie también provoca oleaje peligroso en California y México

Corriente de agua turbulenta con ramas caídas en un área boscosa con helechos, junto a un banco de césped verde
La combinación de marejada ciclónica y marea podía elevar hasta un metro el nivel del agua en zonas costeras habitualmente secas de Kauai (ABC7/Kristen Thario)

La actividad de Lowell coincidió con el desplazamiento del huracán Marie por el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes indicó que ese sistema generaba oleaje peligroso en el sur de California.

Marie era un huracán de categoría 1 y se encontraba a 1.290 kilómetros al oeste del extremo meridional de la península de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban 130 km/h y avanzaba hacia el noroeste a 15 km/h.

Aunque no había vigilancias ni alertas costeras vigentes para California, el organismo advirtió que el oleaje seguiría afectando durante varios días al suroeste de México, Baja California y el sur de California. El riesgo incluía corrientes de resaca y condiciones de surf que podían resultar mortales.

Los preparativos en Long Beach y los efectos en Cabo San Lucas

Un río con aguas marrones y turbulentas forma una cascada, con vegetación verde frondosa en los márgenes y neblina de agua
Alerta máxima en Hawái: prevén inundaciones y deslizamientos por el huracán y piden a la población que se prepare (NBC News/Corclips)

El canal KABC informó que Long Beach y otras ciudades costeras del sur de California iniciaron preparativos ante la posibilidad de olas altas.

Las cuadrillas levantaron bermas en la playa para proteger viviendas y comercios cercanos al litoral.

El aviso de oleaje alto regiría desde las 6 del sábado hasta las 23 del martes, según KABC. El medio señaló que se recomendó extremar los cuidados al ingresar al agua.

En Cabo San Lucas, los efectos del temporal ya eran más visibles. Sandra Moreno, residente de esa ciudad y oriunda del norte de California, describió a KABC una jornada de truenos, relámpagos, lluvia intensa y vientos que empujaban el agua hacia su balcón.

“Uno de los puentes pequeños fue arrasado y ahora hay un río de agua que atraviesa la carretera”, relató Moreno ante el canal. En Long Beach, en cambio, la costa se mantenía relativamente calma el jueves, pese a la presencia de viento.

Temas Relacionados

HuracánHawáiCentro Nacional de HuracanesHuracanesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kawhi Leonard, el gran beneficiado del escándalo de los Clippers: por qué la NBA solo lo multó y no lo suspendió

El alero recibió un castigo económico de USD 700.000, pero conservó su vínculo deportivo, siguió habilitado para competir y quedó al margen de las consecuencias más severas del expediente

Kawhi Leonard, el gran beneficiado del escándalo de los Clippers: por qué la NBA solo lo multó y no lo suspendió

Estados Unidos aseguró que podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no alcanza un acuerdo con Teherán

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, sostuvo que Washington puede optar por acciones militares si no se alcanza un pacto con la República Islámica sobre armas atómicas

Estados Unidos aseguró que podría destruir las capacidades nucleares de Irán si no alcanza un acuerdo con Teherán

La familia de Karmelo Anthony busca USD 250.000 para la apelación en medio de interrogantes sobre una recaudación previa de USD 634.000

El abogado defensor Russell Wilson anunció en Dallas una nueva campaña para financiar el proceso judicial del joven condenado a 35 años de prisión por apuñalar a un adolescente durante un torneo escolar en Frisco, Texas

La familia de Karmelo Anthony busca USD 250.000 para la apelación en medio de interrogantes sobre una recaudación previa de USD 634.000

Tres personas, entre ellas un niño, fueron encontradas muertas por disparos en una casa de California en llamas

El matrimonio y su hijo menor de edad fueron hallados con heridas de bala en el interior de la vivienda incendiada. Las autoridades apuntan al padre como presunto autor

Tres personas, entre ellas un niño, fueron encontradas muertas por disparos en una casa de California en llamas

Por primera vez desde el 11-S, la TSA permite entrar a las terminales sin pasaje

El organismo federal de seguridad aérea lanzó esta semana "Gateside by TSA PreCheck", una credencial que devuelve a familiares y acompañantes el acceso a las puertas de embarque en 13 aeropuertos del país

Por primera vez desde el 11-S, la TSA permite entrar a las terminales sin pasaje

TECNO

La herramienta secreta de WhatsApp Business que permite enviar mensajes masivos de forma segura sin sufrir un baneo

La herramienta secreta de WhatsApp Business que permite enviar mensajes masivos de forma segura sin sufrir un baneo

Sam Altman, CEO de OpenAI, traza una frontera clara entre la inteligencia de los niños y la de la IA

Nokia 1100 en 2026: dónde conseguir el celular clásico y cuánto puede costar

“La humanidad se está extinguiendo”: la advertencia de Elon Musk por las cifras de natalidad

Todo lo que se sabe del iPhone plegable que se presentaría en el Apple Event: precio, funciones y más

ENTRETENIMIENTO

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Barbara Eden, de 95 años, cancela su participación en un festival por “una enfermedad repentina”

Andrew Garfield reveló qué hace para desconectarse después de los intensos rodajes de “The Uprising”

The Who y el récord Guinness del concierto más ruidoso: 126 dB en un estadio, una medición a 50 metros y una categoría cancelada

Edward Furlong recordó los años difíciles que vivió tras ‘Terminator 2′: “Crecer bajo los reflectores es duro”

Kelly Osbourne habló del dolor que le impidió reconocer su propia delgadez: “Solo veía a una persona destrozada”

MUNDO

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Pingüinos heridos en Chile usan chalecos con cobre y zinc para proteger sus heridas

Irán anunció una "zona prohibida" cerca del estrecho de Ormuz y amenazó con sancionar a los buques que ingresen en el área

Cómo un pigmento presente en la remolacha favoreció la adaptación de plantas a ambientes secos

Las tropas de Putin atacaron dos centros logísticos y un barco mercante en el puerto ucraniano de Odesa

Un joven de 20 años limpia en solitario varios ríos llenos de basura en India y su acción se volvió viral