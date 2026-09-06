Hawái en alerta por lluvias e inundaciones: advierten cortes de energía y piden a residentes abastecerse ante el avance del huracán

Hawái se preparaba para la llegada del huracán Lowell, con riesgo de lluvias intensas, inundaciones, aludes de barro y cortes de energía en Kauai y Niihau (NBC News)

Guardar

Hawái se prepara para la llegada del huracán Lowell, que podía afectar a Kauai y Niihau entre el final del lunes y el martes con lluvias intensas, inundaciones, aludes de barro y cortes de energía.

Las autoridades recomendaron abastecerse, cargar dispositivos y resguardarse en las viviendas.

PUBLICIDAD

Según la agencia de noticias The Associated Press, el Centro Nacional de Huracanes emitió el domingo una advertencia de tormenta tropical para esas dos islas. El sistema conservaba la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h.

El organismo, con sede en Miami, ubicó al ciclón a unos 925 kilómetros al sur-suroeste de Lihue y a 955 kilómetros al sur-suroeste de Honolulu. Se desplazaba hacia el norte-noroeste a una velocidad de 7 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de tormenta tropical para Kauai y Niihau mientras Lowell conservaba la categoría 3 con vientos de 205 km/h (ABC7)

El riesgo de inundaciones en Kauai por las lluvias previstas

Los pronósticos contemplaban acumulados de entre 15 y 25 centímetros de lluvia en las islas bajo advertencia. Algunos sectores podían recibir hasta 36 centímetros durante el paso del fenómeno.

PUBLICIDAD

La Isla Grande también podía sufrir precipitaciones de entre 10 y 20 centímetros. En algunos puntos, el volumen podía alcanzar 30 centímetros.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que esas condiciones podían causar crecidas súbitas y aludes de barro. La combinación de marejada ciclónica y marea también podía llevar agua hacia áreas habitualmente secas próximas a la costa de Kauai, con un aumento del nivel de hasta un metro.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Kauai recomendó cargar combustible, reponer medicamentos y mantener cargados los teléfonos y otros dispositivos.

También pidió contar con agua y alimentos suficientes para permanecer en casa durante varios días si las condiciones impedían circular.

Los pronósticos del huracán Lowell preveían entre 15 y 25 centímetros de lluvia en las islas bajo advertencia, con sectores de Kauai que podían recibir hasta 36 centímetros (NBC News/Corclips)

Las autoridades pidieron a residentes y visitantes que organizaran sus suministros antes de que las lluvias complicaran los traslados y aumentara la posibilidad de anegamientos en las rutas.

PUBLICIDAD

Recomendaron permanecer bajo techo ante la posibilidad de que los daños y las inundaciones afectaran la movilidad y los servicios básicos.

Los supermercados de Lihue comenzaron a vaciarse ante la llegada del ciclón

En Lihue, la ciudad de unos 8.000 habitantes que alberga el principal aeropuerto de Kauai, los residentes comenzaron a comprar provisiones.

Las estanterías de agua y alimentos de algunos supermercados quedaron vacías, de acuerdo con el reporte de The Associated Press.

La preparación incluyó medidas ante una eventual interrupción del suministro eléctrico. La agente inmobiliaria Lori Benkert compró un tanque adicional de propano para cocinar y protegió con tablones dos viviendas situadas en el oeste de Kauai.

PUBLICIDAD

“Perderemos algo de energía”, dijo Benkert a The Associated Press. La residente anticipó que podían caer árboles y ramas y que gran parte de la población optaría por resguardarse.

El huracán Marie también provoca oleaje peligroso en California y México

La combinación de marejada ciclónica y marea podía elevar hasta un metro el nivel del agua en zonas costeras habitualmente secas de Kauai (ABC7/Kristen Thario)

La actividad de Lowell coincidió con el desplazamiento del huracán Marie por el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes indicó que ese sistema generaba oleaje peligroso en el sur de California.

Marie era un huracán de categoría 1 y se encontraba a 1.290 kilómetros al oeste del extremo meridional de la península de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban 130 km/h y avanzaba hacia el noroeste a 15 km/h.

PUBLICIDAD

Aunque no había vigilancias ni alertas costeras vigentes para California, el organismo advirtió que el oleaje seguiría afectando durante varios días al suroeste de México, Baja California y el sur de California. El riesgo incluía corrientes de resaca y condiciones de surf que podían resultar mortales.

Los preparativos en Long Beach y los efectos en Cabo San Lucas

Alerta máxima en Hawái: prevén inundaciones y deslizamientos por el huracán y piden a la población que se prepare (NBC News/Corclips)

El canal KABC informó que Long Beach y otras ciudades costeras del sur de California iniciaron preparativos ante la posibilidad de olas altas.

Las cuadrillas levantaron bermas en la playa para proteger viviendas y comercios cercanos al litoral.

El aviso de oleaje alto regiría desde las 6 del sábado hasta las 23 del martes, según KABC. El medio señaló que se recomendó extremar los cuidados al ingresar al agua.

PUBLICIDAD

En Cabo San Lucas, los efectos del temporal ya eran más visibles. Sandra Moreno, residente de esa ciudad y oriunda del norte de California, describió a KABC una jornada de truenos, relámpagos, lluvia intensa y vientos que empujaban el agua hacia su balcón.

“Uno de los puentes pequeños fue arrasado y ahora hay un río de agua que atraviesa la carretera”, relató Moreno ante el canal. En Long Beach, en cambio, la costa se mantenía relativamente calma el jueves, pese a la presencia de viento.