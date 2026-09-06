Checkers & Rally’s relanza su menú de USD 4 en EEUU: la apuesta de las cadenas de comida rápida para atraer clientes

Checkers & Rally’s relanzó su menú de USD 4 en Estados Unidos para atraer a consumidores que buscan comida rápida más asequible (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Checkers & Rally’s relanzó su menú de USD 4 para atraer a consumidores que buscan opciones de comida rápida más asequibles en Estados Unidos.

Su director ejecutivo, Chris Tebben, dijo a FOX Business, medio estadounidense, que la presión por los gastos cotidianos volvió más decisivo el precio al comer fuera de casa.

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La cadena lanzó la primera versión de la promoción en 2025 y, de acuerdo con el ejecutivo, la respuesta en las ventas fue inmediata.

“Creo que fue alrededor de mayo del 25 y sin duda vimos responder al consumidor, y la tendencia de nuestras transacciones mejoró mucho”, dijo al medio.

La oferta actual incluye un Loaded Tender Wrap, un Spicy Chicken Sandwich o una Classic Burger, además de papas fritas tamaño Value, ocho Chicken Bites y una bebida de 16 onzas. En algunos mercados, el precio sube a USD 5.

Chris Tebben afirmó que la presión por los gastos cotidianos volvió más decisivo el precio al comer fuera de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión sobre el gasto empuja a las cadenas a competir por precio

Tebben explicó que, en los últimos dos años, la necesidad de propuestas de valor se intensificó porque los consumidores siguieron lidiando con mayores costos en bienes básicos. Eso, sostuvo, volvió más determinante el precio al decidir gastar dinero en una comida fuera de casa.

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FOX Business señaló que los precios de los restaurantes siguieron subiendo en el último año, incluso en los locales de servicio limitado, como las cadenas de comida rápida.

Ese escenario obliga a las empresas del sector a enfrentar sus propios aumentos de costos sin alejar a clientes cada vez más sensibles al precio.

“Lo que estamos tratando de hacer con el valor: el valor siempre estuvo en el centro de nuestra marca. Hoy es más difícil, en este entorno económico, por la inflación y los costos de los alimentos, hacer que esa ecuación funcione”, afirmó Tebben.

En algunos mercados, el menú promocional de Checkers & Rally’s sube de USD 4 a USD 5 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejecutivo agregó que la compañía mejoró sus costos básicos de alimentos para ganar margen e invertir en promociones sin afectar la rentabilidad de la empresa ni la de sus franquiciados.

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“Tratamos de captar más que nuestra parte justa de las ocasiones de consumo con esta propuesta de valor. Y siempre cuidamos ese equilibrio para asegurarnos de que funcione económicamente tanto para nosotros como para el grupo de franquiciados que tenemos”, dijo.

La competencia por los consumidores que buscan menús económicos también alcanza a otras grandes marcas. FOX Business mencionó que McDonald’s impulsó su plataforma McValue y sus menús promocionales, mientras Wendy’s promocionó su línea Biggie Deals para atraer a clientes atentos al presupuesto.

Checkers & Rally’s planea relanzamientos periódicos

Para Checkers & Rally’s, la estrategia no implica convertir el menú con descuento en una parte fija de la carta. Tebben dijo que la empresa prefiere reactivar distintas versiones de la promoción según la demanda de los consumidores y las condiciones de la economía. Este año, la cadena la reintrodujo más tarde que en 2025.

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“No necesariamente busco que el meal deal forme parte de nuestro menú central, pero sí creo que estamos construyendo valor de marca y los consumidores respondieron. Esperaría que vean alguna versión de esto aparecer en distintos momentos, según lo exija el entorno macroeconómico”, explicó.

La oferta actual incluye un Loaded Tender Wrap, un Spicy Chicken Sandwich o una Classic Burger, además de papas fritas, ocho Chicken Bites y una bebida de 16 onzas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña actual coincide con el período de regreso a clases y con el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos. La empresa puso el foco en vender una comida completa, no solo en competir con el precio de un producto individual.

Tebben también planteó que el valor no se limita al monto que paga el cliente. La empresa trabaja en mejoras en la calidad de la comida, la velocidad de atención y el servicio.

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“Hemos hecho muchas mejoras ahí. Todavía nos queda mucho trabajo para revertir por completo las marcas, pero no puede ser solo valor y asequibilidad. Si el cliente entra y no recibe una experiencia agradable, eso no alcanza. En eso es en lo que realmente estamos enfocados”, afirmó.

Para el director ejecutivo, el precio sigue siendo la condición mínima que define si un consumidor considera la marca. “Nunca quiero que la asequibilidad sea una barrera para que alguien nos elija”, dijo.

“Si alguien va a otro lugar porque no cree que seamos asequibles, entonces hice algo mal en mi trabajo. Hicimos algo mal como marca.”