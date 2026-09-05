Estados Unidos

La ciudad de West Palm Beach lanzará un transporte público eléctrico con tarifa de un dólar

El programa West Palm Move arrancará de forma gradual en septiembre y ampliará su operación en octubre, tras completar pruebas técnicas y requisitos de conductores, con una opción para trayectos cortos en la ciudad

West Palm Beach prevé lanzar en septiembre West Palm Move, un sistema de transporte público eléctrico con tarifa base de un dólar
West Palm Beach prevé lanzar en septiembre West Palm Move, un sistema de transporte público eléctrico con tarifa base de un dólar
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La ciudad de West Palm Beach prevé poner en marcha un nuevo servicio de transporte público totalmente eléctrico con tarifas desde un dólar, una iniciativa con la que busca ofrecer una alternativa para trayectos cortos en una zona marcada por la dependencia del automóvil. El plan contempla un inicio gradual durante septiembre y una operación más amplia en octubre, una vez que concluyan las pruebas técnicas y los requisitos para los conductores, informó CBS News.

El programa se llamará West Palm Move y reemplazará a RideWPB, el sistema anterior que dejó de operar el 31 de mayo luego de cerca de tres años de funcionamiento. La administración municipal apuesta ahora por una red con unidades eléctricas y un esquema que combine una ruta fija con un servicio compartido bajo demanda.

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West Palm Move comenzará con siete unidades eléctricas y una ruta fija

Autobús de tránsito azul, blanco y rosa con gráficos de la Copa Mundial 2026 en su costado, mostrando 'SPECIAL' en la pantalla frontal, en una calle
West Palm Move reemplazará a RideWPB, el servicio anterior que dejó de operar el 31 de mayo tras cerca de tres años (CBS News)

En la primera etapa, el servicio contará con siete vehículos eléctricos identificados con color naranja, una característica que busca diferenciarlos del resto del transporte público que circula en la ciudad. Las unidades tendrán aire acondicionado, asientos dispuestos en distintos niveles, pasamanos para pasajeros de pie y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidades, tal y como publicó el medio.

La ruta inicial recorrerá Dixie Highway y conectará el sector de Northwood con las inmediaciones del Norton Museum of Art. Cada traslado costará un dólar y la frecuencia prevista será de 10 minutos o menos, aunque ese intervalo podría variar por el tránsito, las condiciones climáticas o eventuales cierres de calles.

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Además, los usuarios podrán revisar por internet dónde se encuentran las unidades en circulación. Armando Fana, administrador adjunto de la ciudad, aseguró que la frecuencia y la confiabilidad del sistema figuran entre las prioridades del nuevo programa, de acuerdo con lo reseñado por CBS News.

La ciudad también prepara viajes bajo demanda por dos dólares

(Imagen Ilustrativa Infobae)
West Palm Beach prepara un servicio de viajes bajo demanda con una tarifa de dos dólares por recorrido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto no se limitará a una sola línea fija. Las autoridades municipales también trabajan en una modalidad compartida bajo demanda que tendrá un costo de dos dólares por recorrido. Esa alternativa cubriría, en términos generales, las zonas de West Palm Beach ubicadas al este de la Interestatal 95, señaló la publicación.

Para acceder a ese servicio, los pasajeros podrán solicitar un viaje mediante una aplicación. A su vez, la ciudad prevé habilitar un número telefónico para quienes no cuenten con teléfonos inteligentes. El sistema, sin embargo, no funcionará exactamente como un taxi puerta a puerta. El medio indicó que los pasajeros posiblemente deban desplazarse hasta un punto virtual de recogida cercano para abordar el vehículo.

La administración local espera que esa modalidad quede disponible hacia finales de septiembre, siempre sujeta al avance de la implementación general del programa.

El plan busca reducir viajes cortos en auto y aliviar la congestión

La creación de West Palm Move forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar la congestión urbana y ofrecer opciones de movilidad a residentes, trabajadores y visitantes. La meta oficial es que quienes hoy dependen del auto incluso para trayectos breves puedan contar con una alternativa de menor costo y más simple para desplazarse dentro de la ciudad.

En ese contexto, el sistema combinará transporte eléctrico, tarifas bajas y seguimiento digital de las unidades, tres elementos que la ciudad presenta como parte de una respuesta a las dificultades de circulación y estacionamiento en áreas de alta demanda.

El rediseño del servicio llega después del cierre de RideWPB, lo que marca un cambio en el modelo anterior de movilidad local. En lugar de reeditar ese esquema, la ciudad avanzó con una propuesta que incorpora nuevas unidades y suma una planificación escalonada para ampliar la cobertura en los próximos años.

West Palm Beach proyecta una expansión de este a oeste para 2027

Los planes municipales incluyen además una futura ampliación. La ciudad prevé incorporar en 2027 una nueva ruta fija de este a oeste, aunque por ahora no difundió el trazado definitivo, las paradas específicas ni una fecha exacta para su entrada en funcionamiento, afirmó CBS News.

Ese dato muestra que el lanzamiento previsto para este año representa apenas la primera fase de una red más amplia. Por el momento, la puesta en marcha dependerá de que finalicen las pruebas de los vehículos, de la tecnología asociada al sistema y de los requisitos pendientes para los conductores.

Con ese cronograma, West Palm Beach se encamina a estrenar en las próximas semanas un servicio con vehículos completamente eléctricos, una ruta inicial entre Northwood y el área del Norton Museum, y una tarifa base de un dólar, mientras deja abierta la puerta a una expansión posterior dentro de la ciudad.

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