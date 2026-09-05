Estados Unidos

Amazon, Target y Walmart retiran un disfraz de soldado alemán por su similitud con uniformes nazis

Usuarios en redes sociales alertaron sobre el parecido del atuendo de Orion Costumes con los uniformes del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Las páginas de compra dejaron de estar disponibles

Un hombre con uniforme gris y gorra posa frente a la bandera de Alemania y al lado de una caseta militar en el campo
Amazon, Target y Walmart retiraron de sus sitios web el disfraz German Army Soldier Adult Costume tras las críticas en redes sociales. (Capturas)
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Amazon, Target y Walmart retiraron el disfraz “German Army Soldier Adult Costume” (Disfraz de soldado del ejército alemán para adulto) de sus sitios web entre el 2 y el 4 de septiembre, luego de que usuarios en redes sociales señalaran que el atuendo presentaba una marcada similitud con los uniformes utilizados por soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.

El producto, fabricado y distribuido por Orion Costumes —empresa con sede en el Reino Unido— estaba disponible en las plataformas de las tres cadenas minoristas a través de un vendedor externo, según informaron USA Today y NBC Miami.

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Amazon, Target y Walmart retiraron el disfraz de soldado alemán de Halloween

El artículo en cuestión consistía en una chaqueta, un pantalón con cubrebotas incorporados, un cinturón y una gorra. La descripción del producto en Amazon —ya eliminada al cierre de las publicaciones consultadas— lo presentaba como un atuendo con “estilo militar auténtico de la década de 1940” y detalles “fieles a la época”.

El texto de la ficha invitaba a los compradores a explorar “una estética vintage para su próxima velada de disfraces” con una propuesta temática de los años 40, según consignó NBC Miami.

Captura de pantalla de dos publicaciones en redes sociales con texto en inglés e imágenes de catálogos de disfraces de soldados
El disfraz de soldado alemán de Halloween fue cuestionado por su similitud con los uniformes de soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque las páginas de compra en Target, Walmart y Amazon dejaron de estar disponibles, al momento de las publicaciones algunos enlaces al producto todavía aparecían en los resultados del buscador Google, lo que permitía localizar el artículo sin acceder directamente a las tiendas. Los registros archivados de las fichas ya eliminadas confirmaron que Orion Costumes era la empresa fabricante y vendedora del disfraz.

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Por qué cuestionaron el disfraz de Halloween

Las críticas al producto se concentraron en la semejanza visual del disfraz con los uniformes de los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Usuarios en redes sociales fueron los primeros en señalar el parecido y difundir el reclamo, que llegó rápidamente a los medios de comunicación. Las publicaciones originales que dieron visibilidad al tema fueron USA Today y Newsweek, de acuerdo con lo indicado por Fox 59 y Nexstar en sus propias coberturas.

El disfraz no incluía ninguna referencia explícita a la Alemania nazi ni a ninguna facción política, pero la combinación de elementos —el corte de la chaqueta, la gorra y los detalles descritos como “period-accurate”— fue suficiente para generar el rechazo de quienes lo encontraron en las plataformas. Las fuentes consultadas no atribuyeron declaraciones específicas a ningún vocero de organizaciones o grupos civiles, aunque sí documentaron la reacción en redes sociales como el detonante del retiro.

Qué dijeron las empresas sobre el retiro del producto

Walmart fue la primera empresa en emitir una declaración pública. En un comunicado enviado por correo electrónico tanto a USA Today el 2 de septiembre como a NBC, un vocero de la cadena afirmó: “Esperamos que todos los artículos vendidos por terceros en nuestro sitio cumplan con nuestras políticas y estándares. Cuando se detectan infracciones, tomamos medidas inmediatas, incluida la eliminación de los listados, para mantener una experiencia confiable para nuestros clientes”.

Captura de pantalla de un sitio web de ventas con un niño y un adulto vistiendo disfraces de uniformes militares junto a un texto explicativo
Walmart afirmó que elimina los listados de terceros que infringen sus políticas para mantener los estándares de su sitio web.

Amazon, por su parte, confirmó a USA Today que el producto fue retirado de inmediato una vez que fue detectado, aunque no amplió detalles sobre el proceso de revisión. En contraste, Target y Orion Costumes no respondieron a las consultas de varios medios al momento de la publicación de las notas, entre ellas las de NBC Miami y Nexstar.

Target ya había retirado otro disfraz polémico días antes

El caso del “German Army Soldier Adult Costume” llegó pocos días después de que Target atravesara otra controversia similar relacionada con el catálogo de Halloween. A fines de agosto de 2026, la cadena retiró un disfraz infantil de payaso denominado “Kids’ Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume”, que generó una reacción negativa en redes sociales por su presunta evocación de las caricaturas racistas asociadas con los espectáculos de juglares de la era Jim Crow.

El producto mostraba a un modelo de niño de raza negra con un atuendo naranja y negro, una máscara con una sonrisa exagerada y un pequeño sombrero de copa. Según NBC Miami, los críticos señalaron que tanto el disfraz como la pose del modelo remitían a representaciones racistas históricas.

Target emitió una disculpa pública: “Como empresa, sabemos que nos equivocamos y lo lamentamos profundamente. El disfraz es ofensivo y nunca debería haber formado parte de nuestra oferta”, expresó la compañía en un comunicado recogido por USA Today y NBC.

La empresa agregó que el artículo resultaba “especialmente doloroso” para sus clientes, empleados y socios de raza negra. El disfraz estaba incluido en la línea estacional Hyde and EEK Boutique de la propia cadena, también vendido a través de un proveedor externo.

Halloween y los grandes minoristas, una combinación con historial de polémicas

La controversia alrededor del disfraz de soldado alemán se inscribe en un patrón recurrente en la industria del retail. Los disfraces de Halloween han generado controversias reiteradas en las plataformas de los grandes minoristas de Estados Unidos, con antecedentes que incluyen desde un disfraz infantil de Ana Frank hasta un atuendo inspirado en el cazador de Cecil, el león zimbabuense cuya muerte en 2015 desató una ola de indignación global, según consignó NBC Miami.

En cada caso, la presión de usuarios en redes sociales y la cobertura mediática precedieron al retiro de los productos de los catálogos en línea.

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