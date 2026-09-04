Estados Unidos

Los casos de dengue en Florida casi se duplicaron en una semana

Las autoridades sanitarias informaron 32 nuevos contagios de transmisión local y elevaron a 73 el total anual, en un contexto de vigilancia reforzada por enfermedades transmitidas por mosquitos

Fotografía en detalle del mosquito del dengue, Aedes aegypti picando un brazo. Salud, salubridad, higiene, control, plagas, verano, agua, sudamérica (Imagen ilustrativa Infobae)
Los casos de dengue en Florida casi se duplicaron en una semana y llegaron a 73 contagios locales en el año (Imagen ilustrativa Infobae)
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Los casos de dengue encendieron una nueva señal de alerta en Florida después de que las autoridades sanitarias informaran que los contagios de transmisión local casi se duplicaron en una semana. El aumento coincide con advertencias activas por enfermedades transmitidas por mosquitos en varios condados del estado, mientras organismos públicos y medios locales pusieron el foco en los síntomas, los riesgos y las medidas de prevención.

De acuerdo con datos difundidos por el Departamento de Salud de Florida, hasta el 29 de agosto se habían contabilizado 73 casos locales de dengue, luego de sumar 32 infecciones en apenas una semana. La cifra fue destacada por el diario Herald-Tribune, que además señaló que hay diez condados bajo distintos niveles de advertencia por actividad vinculada a mosquitos.

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Florida sumó 32 casos en una semana y elevó la vigilancia sanitaria

El Departamento de Salud de Florida sumó 32 infecciones de dengue y reforzó la vigilancia por enfermedades transmitidas por mosquitos (Cortesía: PAHO)
El Departamento de Salud de Florida sumó 32 infecciones de dengue y reforzó la vigilancia por enfermedades transmitidas por mosquitos (Cortesía: PAHO)

El crecimiento de los contagios llevó a reforzar el seguimiento oficial sobre la circulación de enfermedades transmitidas por vectores. Tal y como indicó el organismo estatal, el dengue forma parte del monitoreo semanal que realiza dentro del sistema de vigilancia de arbovirus, junto con otras infecciones como el virus del Nilo Occidental y el zika.

En ese marco, el medio local precisó que diez condados de Florida permanecen bajo advisory o alert por actividad asociada a mosquitos. Esa diferencia no es menor. Las autoridades del estado explicaron que una advertencia implica que la población debe tomar precauciones por señales de circulación local de enfermedad, mientras que una alerta supone un escenario de mayor actividad o un incremento de casos humanos transmitidos en la zona.

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Además del dengue, el estado también mantiene bajo observación otros virus. Herald-Tribune remarcó que el virus del Nilo Occidental motivó una advertencia específica en el condado de Brevard el 3 de septiembre, en un contexto de vigilancia reforzada por el comportamiento de los mosquitos en distintas áreas.

El dengue puede confundirse con gripe y los síntomas aparecen entre 3 y 14 días después

Primer plano de un mosquito Anopheles darlingi con patas y probóscide sobre la piel de un brazo humano. El insecto tiene un cuerpo oscuro y alas. Fondo verde borroso.
Los síntomas del dengue pueden confundirse con gripe y suelen aparecer entre 3 y 14 días después de la picadura de un mosquito infectado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información oficial subraya que el dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos y que, aunque en la mayoría de los casos no resulta mortal, sí puede provocar un cuadro incapacitante. El Departamento de Salud de Florida aseguró que los síntomas suelen aparecer entre 3 y 14 días después de la picadura de un mosquito infectado.

Entre los signos principales, la agencia sanitaria mencionó fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, molestias musculares y articulares y, en algunos casos, sangrado. También puede haber vómitos y diarrea. La dependencia explicó que la infección “puede ser dolorosa y debilitante, pero rara vez es mortal”, una definición retomada tanto por la web oficial como por el artículo periodístico.

Otro punto que remarcaron las fuentes es que los síntomas suelen durar entre 4 y 7 días y que el cuadro muchas veces se confunde con gripe u otras infecciones virales. Por eso, el reconocimiento temprano resulta clave, sobre todo porque existe una forma menos frecuente pero más peligrosa, conocida como dengue hemorrágico, que puede ser fatal si no se detecta y trata a tiempo con cuidados de sostén.

Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus están presentes en el estado

Fotografía en detalle del mosquito del dengue, Aedes aegypti picando un brazo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, presentes en Florida, transmiten el dengue tras infectarse al picar a una persona con el virus (Imagen ilustrativa Infobae)

La web oficial de salud afirmó que el dengue se adquiere por la picadura de ciertas especies de mosquitos, sobre todo Aedes aegypti y también Aedes albopictus, ambos presentes en Florida. Esos insectos se infectan al picar a una persona portadora del virus y luego pueden transmitirlo a otras.

Las autoridades también recordaron que en el estado se notifican cada año casos importados en viajeros que regresan desde regiones donde el dengue es endémico, como el Caribe, América Central, América del Sur, Asia y África. A eso se suma la cercanía con territorios donde la enfermedad circula de manera sostenida, como Puerto Rico, lo que, a juicio del organismo, mantiene abierta la posibilidad de reintroducción del virus.

La prevención se concentra en evitar picaduras y eliminar criaderos

Frente a este escenario, la recomendación central pasa por reducir la exposición a los mosquitos. El organismo sanitario sostuvo que los repelentes con ingredientes activos avalados por las autoridades ofrecen la mejor protección y pidió reforzar las medidas domésticas para limitar la reproducción de estos insectos.

Entre las acciones preventivas, las fuentes mencionaron drenar recipientes con agua acumulada y cubrir aquellos espacios donde los mosquitos puedan criarse. El mensaje oficial apunta a bajar el riesgo de picaduras tanto en viviendas como en espacios cercanos, en momentos en que Florida mantiene activa la vigilancia sobre varias enfermedades transmitidas por vectores.

La ausencia de un tratamiento específico para el dengue refuerza esa estrategia. El departamento de salud afirmó que no existe una terapia puntual para la enfermedad, aunque la detección rápida y el manejo oportuno de síntomas y complicaciones son eficaces para evitar muertes.

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