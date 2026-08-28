Estados Unidos

Dos periodistas cubanoamericanos disputarán una banca clave en el Distrito 27 de Florida

La carrera electoral enfrentará en noviembre a María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez en una contienda seguida de cerca por el peso del voto latino en Miami-Dade y su impacto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Un hombre con traje sonríe a la izquierda y una mujer gesticula frente a un micrófono a la derecha en una composición fotográfica
La elección general del Distrito 27 de Florida enfrentará en noviembre a María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez por una banca en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
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La elección general por el Distrito 27 de Florida enfrentará a María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez, dos figuras con larga trayectoria en la televisión de Miami que ahora competirán por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La contienda quedó definida tras las primarias del 18 de agosto de 2026 y concentra atención en el sur del estado por el peso del voto latino, el perfil de ambos candidatos y el comportamiento electoral de un distrito con fuerte presencia cubanoestadounidense.

De acuerdo con un reporte de CBS News Miami, Rodríguez ganó la primaria demócrata y avanzó hacia la elección de noviembre, en la que buscará desbancar a la actual congresista republicana. WLRN informó que ese triunfo configuró una carrera entre dos exreferentes de la pantalla local y dos postulantes de origen cubano en una zona donde la política exterior hacia América Latina y la inmigración ocupan un lugar central.

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Un distrito observado por ambos partidos

El Distrito 27 de Florida está ubicado por completo en Miami-Dade County e incluye sectores de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne, Pinecrest, Palmetto Bay y Cutler Bay, según detalló CBS News Miami al cubrir la primaria demócrata. Se trata de una circunscripción marcada por una población mayoritariamente latina y por una dinámica electoral que los partidos siguen de cerca en cada ciclo.

Un análisis publicado por The Florida Pundit señaló que el distrito cuenta con cerca de 789.000 residentes y que alrededor de 76% de la población habla en su casa un idioma distinto del inglés, con predominio del español. Ese perfil ayuda a explicar por qué las campañas ponen atención especial en la comunicación bilingüe y en temas como costo de vida, salud, vivienda, seguridad e inmigración.

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Quién es María Elvira Salazar

María Elvira Salazar es la representante republicana del distrito y busca un nuevo mandato en el Congreso. Su llegada a la política federal se produjo después de una carrera en medios de comunicación hispanos y en televisión de Miami. Salazar fue elegida por primera vez en 2020 y que desde entonces mantuvo el escaño en uno de los territorios más visibles del sur de Florida.

La congresista republicana María Elvira Salazar manifestó preocupación por el alcance del proyecto portuario.
María Elvira Salazar busca un nuevo mandato como representante republicana tras llegar al Congreso en 2020 después de su carrera en la televisión de Miami. (AP)

En materia migratoria, la congresista intentó marcar una diferencia respecto de las posturas más duras dentro del Partido Republicano. El medio reportó que Salazar promovió una línea más moderada sobre detenciones y deportaciones y respaldó la Dignity Act, una iniciativa que ofrecería a muchos inmigrantes indocumentados una vía hacia un estatus legal en Estados Unidos.

Quién es Eliott Rodríguez

Eliott Rodríguez dio el salto a la política después de retirarse como conductor de noticias en el mercado televisivo del sur de Florida. Según informó CBS News Miami, lanzó su candidatura en marzo de 2026 y defendió su postulación con el argumento de que podía competir por una banca que hoy está en manos republicanas.

Primer plano de un hombre mayor sonriente con saco oscuro y camisa azul clara sobre un fondo desenfocado
Eliott Rodríguez centró su campaña en la asequibilidad, el costo de vida y la reforma migratoria ante la presión económica que enfrentan los hogares de Miami. (@eliottr)

Tras su victoria en la interna demócrata, Rodríguez centró su discurso en la asequibilidad y en la presión económica que enfrentan los hogares del área metropolitana. En su mensaje de victoria, citado por ese medio, afirmó que “Para demasiadas familias, nuestra comunidad simplemente se ha vuelto demasiado cara para vivir en ella”.

El propio Rodríguez también cuestionó el enfoque migratorio de la administración republicana. “Me postulo porque las familias en Miami ya no pueden darse el lujo de vivir aquí, porque nuestra democracia enfrenta una presión real y porque la política de crueldad hacia los inmigrantes no nos representa”, indicó en su mensaje de campaña. .

Qué temas ordenan la campaña

La inmigración aparece como uno de los ejes de mayor contraste, aunque no el único. La campaña de Rodríguez puso el foco en la reforma migratoria y en el costo de vida, mientras que Salazar intenta defender su perfil de incumbente con una combinación de agenda local y posiciones firmes sobre Cuba y Venezuela.

La agenda económica también gana espacio. Rodríguez propuso debatir públicamente cuestiones como vivienda, seguros, salud, Seguridad Social, Medicare, seguridad pública e inmigración.

Cómo llegan a la elección general

Los resultados de las primarias dejaron a ambos candidatos con trayectorias distintas hacia noviembre. CBS News Miami proyectó la victoria de Rodríguez en la interna demócrata, mientras WLRN informó que el periodista se impuso por 54% contra 46% frente al exfiscal Robin Peguero. En el campo republicano, ese mismo medio señaló que Salazar derrotó por 81% a 19% a V. Michael Arias.

La elección general presenta, de todos modos, un desafío mayor para el candidato demócrata. CBS News Miami recordó que Salazar ganó el distrito por 20 puntos porcentuales hace dos años, una ventaja que obliga a Rodríguez a ampliar su base más allá del voto tradicional de su partido.

Hasta el 28 de agosto de 2026, el escenario ya muestra una campaña marcada por la identidad latina del distrito, por el debate migratorio y por la presión económica sobre los votantes del área de Miami. En ese marco, Salazar buscará retener una banca que su partido considera segura, mientras Rodríguez intentará convertir su visibilidad mediática y su triunfo en la primaria en una alternativa competitiva para noviembre.

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