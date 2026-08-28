Estados Unidos

Detectan mosquitos con virus del Nilo Occidental en parques de Fulton County y activan una alerta sanitaria

Autoridades de South Fulton confirmaron la presencia del virus en trampas instaladas en parques y una clínica, ordenaron fumigaciones y reforzaron las advertencias a la población

Imagen de un mosquito, vía de transmisión del Virus del Nilo Occidental (Junta de Andalucía)
Fulton County confirmó la detección de mosquitos con virus del Nilo Occidental en varios parques y activó una alerta sanitaria en South Fulton (Junta de Andalucía)
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Las autoridades de Fulton County, en el estado de Georgia, confirmaron que mosquitos capturados en varios parques dieron positivo para el virus del Nilo Occidental, un hallazgo que derivó en una alerta sanitaria local y en tareas de fumigación en las zonas afectadas. La información fue difundida por CBS Atlanta, que señaló que el aviso se conoció el miércoles por la noche a partir de una comunicación oficial de la ciudad de South Fulton.

De acuerdo con el reporte de CBS Atlanta, la detección se produjo en trampas instaladas en tres parques y una clínica médica. A partir de ese resultado, las autoridades municipales resolvieron avanzar con tratamientos contra mosquitos en los sectores comprometidos, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El mismo medio indicó que, una vez completada esa intervención, los dispositivos volverán a ser analizados para verificar la situación.

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Qué informaron las autoridades locales

Un mosquito se posa sobre un antebrazo humano con una pulsera blanca de código de barras y números en un fondo desenfocado.
Las autoridades de South Fulton hallaron el virus del Nilo Occidental en trampas instaladas en tres parques y una clínica médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de South Fulton comunicó que el virus fue identificado en insectos recolectados en cuatro puntos específicos del área. Tal y como informó CBS Atlanta, uno de los lugares donde se confirmó la presencia del patógeno fue Welcome All Park, y las autoridades precisaron que esta fue la primera detección del año en ese parque.

El reporte de CBS Atlanta añadió que el proveedor contratado para el control de mosquitos debía tratar las áreas señaladas entre miércoles y jueves. Además, el municipio aseguró que iba a colocar carteles en los parques alcanzados por la medida para advertir al público sobre los resultados de los análisis y sobre las tareas de fumigación previstas.

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Ese esquema de señalización busca que los vecinos conozcan qué sectores fueron intervenidos y por qué motivo se decidió actuar. La información oficial, recogida por CBS Atlanta, no presentó un balance de personas infectadas en esos puntos, sino que se concentró en la detección del virus en los insectos capturados por las trampas de monitoreo.

Antecedentes recientes en la zona de Atlanta

Fulton County ya había detectado mosquitos con virus del Nilo Occidental en Old National Park y en julio se reportó otro hallazgo en Grant Park, en Atlanta (EFE/Edward McCellan)
Fulton County ya había detectado mosquitos con virus del Nilo Occidental en Old National Park y en julio se reportó otro hallazgo en Grant Park, en Atlanta (EFE/Edward McCellan)

La aparición de mosquitos positivos para virus del Nilo Occidental no constituye un episodio aislado dentro del condado. CBS Atlanta recordó que Fulton County ya había detectado el virus con anterioridad en Old National Park. A eso se suma otro antecedente reportado en julio, cuando también aparecieron mosquitos infectados en el área de Grant Park, dentro de Atlanta.

Ese contexto refuerza la vigilancia sanitaria en distintos puntos del condado y expone que el monitoreo entomológico se mantiene activo durante la temporada de mayor circulación de estos insectos. La secuencia de hallazgos en diferentes lugares del área metropolitana de Atlanta llevó a las autoridades a sostener controles y medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión.

La cobertura de CBS Atlanta remarcó que los hallazgos recientes en parques y zonas urbanas obligaron a reforzar la comunicación con los residentes. La repetición de detecciones en distintos sectores del condado aparece como uno de los elementos que explican la difusión de alertas públicas y la intervención directa en áreas específicas.

Síntomas y medidas de prevención

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que entre los síntomas del virus del Nilo Occidental pueden aparecer fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales, vómitos, diarrea o erupciones cutáneas. El organismo también advirtió que los cuadros más graves pueden afectar el sistema nervioso central y derivar en internaciones o incluso en la muerte, tal como recordó CBS Atlanta en su informe.

Frente a ese escenario, los CDC recomiendan usar repelentes de insectos registrados ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, vestir camisas de manga larga y pantalones sueltos para dificultar las picaduras y evitar la permanencia al aire libre entre el atardecer y el amanecer. Ese lapso concentra la mayor actividad de los mosquitos que transmiten la enfermedad, aseguró el organismo sanitario en la información citada por CBS Atlanta.

La alerta emitida en South Fulton se enmarca, así, en una estrategia preventiva basada en detección temprana, tratamiento focalizado y advertencias a la población. Por ahora, el eje de la comunicación pública se mantiene sobre los resultados de laboratorio obtenidos en las trampas y sobre las acciones de control que seguirán en los puntos afectados durante los próximos días.

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