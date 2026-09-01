Estados Unidos

Miami-Dade sortea USD 150 mil para ayudar a tres familias a comprar una casa: requisitos y cómo aplicar

El condado otorgará fondos para el pago inicial de viviendas adosadas nuevas en Goulds y el registro en línea abre el 1 de septiembre

Vista aérea diurna de un denso paisaje urbano con edificios de varios pisos, rascacielos al fondo, un cuerpo de agua azul y nubes blancas en el cielo
Miami-Dade abrirá el 1 de septiembre la inscripción para una lotería que otorgará a tres familias USD 150.000 para el pago inicial de una vivienda (Miami Homes for All)
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El condado de Miami-Dade abrirá la inscripción el 1 de septiembre para una lotería que otorgará a tres familias USD 150.000 destinados al pago inicial de una vivienda. La iniciativa forma parte del programa HOME del Miami-Dade County Economic Advisory Trust y está dirigida a compradores de casas adosadas nuevas en el sur de Dade.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, aunque podría cerrarse antes. El condado finalizará el proceso si recibe 200 solicitudes que cumplan con las condiciones de elegibilidad establecidas para acceder al programa.

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El director ejecutivo del fideicomiso, William “Bill” Diggs, señaló que la principal dificultad para muchas familias no está necesariamente en afrontar el costo mensual de una hipoteca, sino en reunir el dinero requerido al comienzo de la compra.

“Para muchas familias, el mayor obstáculo para ser propietario de una vivienda no es la capacidad de afrontar una hipoteca, sino tener los recursos necesarios para entrar por la puerta de entrada”.

Cómo será la inscripción para la lotería

La inscripción en línea permitirá una sola solicitud por hogar dentro de la convocatoria del condado de Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)
La inscripción en línea permitirá una sola solicitud por hogar dentro de la convocatoria del condado de Miami-Dade (REUTERS/Marco Bello)

La inscripción se realizará en línea y cada hogar podrá presentar una sola solicitud. El límite se aplicará por familia, por lo que no se admitirán múltiples postulaciones de un mismo hogar dentro de la convocatoria.

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El plazo previsto abarca todo septiembre, desde la apertura de la inscripción hasta el día 30. Sin embargo, esa fecha funcionará como tope solo si la convocatoria no alcanza antes el máximo de solicitudes elegibles definido por el condado.

La cantidad de 200 postulaciones no se refiere únicamente a formularios enviados, sino a solicitudes que cumplan con los requisitos. De ese modo, el proceso podrá continuar mientras las presentaciones recibidas no alcancen ese número de familias elegibles.

Las tres familias seleccionadas recibirán la asistencia de USD 150.000 para el pago inicial. El aporte está vinculado a la adquisición de una de las viviendas incluidas en esta convocatoria del programa HOME.

El mecanismo apunta a quienes pueden avanzar con un crédito hipotecario, pero necesitan reunir recursos para la etapa inicial de la operación. Según Diggs, ese desembolso previo representa una barrera para familias que, de otro modo, tendrían capacidad de afrontar la financiación mensual de una vivienda.

Los requisitos para las familias seleccionadas

Uno de los criterios de elegibilidad será el nivel de ingresos. Las familias interesadas deberán ganar menos del 140% del ingreso medio del área para poder participar de la lotería.

También deberán ocupar la vivienda adquirida como residencia principal. Esa condición se aplicará a las familias que resulten seleccionadas y avancen con la compra de una de las casas adosadas disponibles.

La selección en la lotería no reemplazará el proceso de financiación. Las familias elegidas tendrán 60 días para obtener un préstamo de una entidad crediticia que les permita completar la operación de compra.

El plazo de 60 días estará destinado a conseguir la financiación necesaria después de la selección. La asistencia para el pago inicial y la aprobación del crédito son dos instancias distintas dentro del proceso previsto para acceder a las propiedades.

Dónde están ubicadas las viviendas

Las casas adosadas del programa HOME están ubicadas en 11251 SW 216th St., en Goulds, en el sur de Dade (Foto: @MiamiBeachNews)
Las casas adosadas del programa HOME están ubicadas en 11251 SW 216th St., en Goulds, en el sur de Dade (Foto: @MiamiBeachNews)

Las casas adosadas están ubicadas en 11251 SW 216th St., en el barrio de Goulds, en el sur de Dade. Se trata de viviendas nuevas de dos plantas incluidas en el programa para las tres familias seleccionadas.

Dos de las propiedades tienen 167 metros cuadrados (1.800 pies cuadrados). Cada una cuenta con cuatro dormitorios y tres baños, por lo que son las unidades de mayor superficie entre las viviendas contempladas en la lotería.

La tercera casa tiene 130 metros cuadrados (1.400 pies cuadrados). Su distribución incluye tres dormitorios y tres baños, con una superficie menor que la de las otras dos unidades.

Las tres propiedades son casas adosadas y no tienen cuotas de comunidad. Esa característica forma parte de las condiciones de las viviendas disponibles para quienes completen la inscripción, resulten seleccionados y obtengan la financiación dentro del plazo establecido.

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