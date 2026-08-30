Costco lanza su billetera digital en Estados Unidos: cómo funciona y cuáles son sus límites

Costco incorporó Costco Wallet en Estados Unidos para pagar desde el celular y reunir saldos de Shop Cards en su aplicación (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)

Guardar

La cadena de supermercados Costco incorporó Costco Wallet a su ecosistema digital en Estados Unidos.

La función permite pagar desde el celular y concentrar saldos de Shop Cards dentro de la aplicación, para reducir la necesidad de llevar tarjetas físicas al comprar en tiendas y en Costco.com.

La billetera se integra a la cuenta del socio y exige que la membresía esté verificada antes de activarla. Además, permite sumar fondos de Shop Cards y asociar una sola tarjeta Visa como método de pago.

La herramienta tiene un límite de carga diario de USD 10.000 y ese tope incluye tarjetas físicas y digitales. Los fondos transferidos desde las Shop Cards no vencen y el sistema permite consultar movimientos en períodos de seis meses, con un historial de hasta dos años de transacciones.

PUBLICIDAD

La novedad apunta especialmente a quienes acumulan varias Shop Cards por promociones, reembolsos o compras. En lugar de administrar cada tarjeta por separado, los saldos pueden concentrarse en una sola billetera dentro de la cuenta.

Costco Wallet exige la membresía verificada y permite asociar una sola tarjeta Visa como método de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La billetera reúne Shop Cards y una sola tarjeta Visa en la aplicación

Costco define Costco Wallet como un espacio digital en el que el socio puede guardar fondos de sus Shop Cards y un método de pago.

Por ahora, la plataforma admite una sola tarjeta Visa de débito o crédito con dirección de facturación en Estados Unidos.

Para agregar una Shop Card, el socio debe entrar en su cuenta, abrir la sección “Account”, seleccionar “Costco Wallet”, buscar el apartado “Shop Card” y elegir la opción para añadir una nueva tarjeta.

PUBLICIDAD

Luego debe ingresar el número de la Shop Card y su PIN, y repetir el proceso hasta alcanzar el límite permitido.

Una vez que el saldo se incorpora a Costco Wallet, la tarjeta original queda con saldo de USD 0 porque los fondos se transfieren a la billetera.

La billetera digital de Costco tiene un límite diario de carga de USD 10.000 entre Shop Cards físicas y digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio es visible para quienes reciben tarjetas por correo electrónico o conservan tarjetas físicas con montos separados.

Para añadir una Visa desde la aplicación, el usuario debe ingresar en la tarjeta digital de membresía, seleccionar “Add Payment” y completar la fecha de vencimiento, el código CVV y el “ZIP Code”. En algunos casos, el banco puede pedir una verificación adicional mediante un código.

PUBLICIDAD

El pago en tienda depende del código QR de la membresía digital

En los almacenes, el uso de la billetera está vinculado a la tarjeta digital de membresía. El socio debe activar la función “Enable Auto-Apply” en los ajustes de la billetera y escanear en caja el código QR de su “Digital Membership Card”.

Cuando la terminal pregunta si desea usar el saldo disponible, el cliente debe confirmar la operación. Esa misma pantalla del teléfono sirve para identificar al socio y dar acceso a los fondos guardados.

En Costco.com, el mecanismo funciona de forma parecida. El usuario activa el uso de Shop Cards y, al cerrar la compra, el sistema aplica primero esos fondos y después carga el resto al método de pago almacenado, si todavía corresponde.

PUBLICIDAD

Los fondos transferidos a Costco Wallet no vencen y la aplicación permite consultar movimientos de seis meses y un historial de hasta dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aclaró que Costco Wallet no es lo mismo que Apple Wallet ni que Google Wallet. La tarjeta digital de membresía opera dentro de la aplicación propia de Costco y la compañía indicó que no puede añadirse al servicio de Apple.

Si una compra pagada con saldo de la billetera se reembolsa, el dinero usado desde una Shop Card vuelve directamente a la billetera.

Con esa lógica, Costco concentra en el teléfono la membresía, los fondos promocionales y el medio de pago, mientras amplía las funciones de su aplicación móvil y de su tarjeta digital de membresía.