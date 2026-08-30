Estados Unidos

Costco lanza su billetera digital en Estados Unidos: cómo funciona y cuáles son sus límites

La cadena sumó una función en su app que unifica saldos de Shop Cards y habilita pagos móviles, con membresía verificada y una sola Visa vinculada, tanto en tiendas como en el sitio web

Costco incorporó Costco Wallet en Estados Unidos para pagar desde el celular y reunir saldos de Shop Cards en su aplicación (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)
Costco incorporó Costco Wallet en Estados Unidos para pagar desde el celular y reunir saldos de Shop Cards en su aplicación (REUTERS/Mohammad Khursheed/File Photo)
Guardar

La cadena de supermercados Costco incorporó Costco Wallet a su ecosistema digital en Estados Unidos.

La función permite pagar desde el celular y concentrar saldos de Shop Cards dentro de la aplicación, para reducir la necesidad de llevar tarjetas físicas al comprar en tiendas y en Costco.com.

La billetera se integra a la cuenta del socio y exige que la membresía esté verificada antes de activarla. Además, permite sumar fondos de Shop Cards y asociar una sola tarjeta Visa como método de pago.

La herramienta tiene un límite de carga diario de USD 10.000 y ese tope incluye tarjetas físicas y digitales. Los fondos transferidos desde las Shop Cards no vencen y el sistema permite consultar movimientos en períodos de seis meses, con un historial de hasta dos años de transacciones.

PUBLICIDAD

La novedad apunta especialmente a quienes acumulan varias Shop Cards por promociones, reembolsos o compras. En lugar de administrar cada tarjeta por separado, los saldos pueden concentrarse en una sola billetera dentro de la cuenta.

Teléfono inteligente con una pantalla que exhibe una billetera digital de Costco, rodeado por tarjetas Shop Card y una tarjeta Visa.
Costco Wallet exige la membresía verificada y permite asociar una sola tarjeta Visa como método de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La billetera reúne Shop Cards y una sola tarjeta Visa en la aplicación

Costco define Costco Wallet como un espacio digital en el que el socio puede guardar fondos de sus Shop Cards y un método de pago.

Por ahora, la plataforma admite una sola tarjeta Visa de débito o crédito con dirección de facturación en Estados Unidos.

Para agregar una Shop Card, el socio debe entrar en su cuenta, abrir la sección “Account”, seleccionar “Costco Wallet”, buscar el apartado “Shop Card” y elegir la opción para añadir una nueva tarjeta.

PUBLICIDAD

Luego debe ingresar el número de la Shop Card y su PIN, y repetir el proceso hasta alcanzar el límite permitido.

Una vez que el saldo se incorpora a Costco Wallet, la tarjeta original queda con saldo de USD 0 porque los fondos se transfieren a la billetera.

Una mano sostiene un teléfono móvil con un código QR frente a una terminal de pago en una caja registradora de la tienda Costco.
La billetera digital de Costco tiene un límite diario de carga de USD 10.000 entre Shop Cards físicas y digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio es visible para quienes reciben tarjetas por correo electrónico o conservan tarjetas físicas con montos separados.

Para añadir una Visa desde la aplicación, el usuario debe ingresar en la tarjeta digital de membresía, seleccionar “Add Payment” y completar la fecha de vencimiento, el código CVV y el “ZIP Code”. En algunos casos, el banco puede pedir una verificación adicional mediante un código.

El pago en tienda depende del código QR de la membresía digital

En los almacenes, el uso de la billetera está vinculado a la tarjeta digital de membresía. El socio debe activar la función “Enable Auto-Apply” en los ajustes de la billetera y escanear en caja el código QR de su “Digital Membership Card”.

Cuando la terminal pregunta si desea usar el saldo disponible, el cliente debe confirmar la operación. Esa misma pantalla del teléfono sirve para identificar al socio y dar acceso a los fondos guardados.

En Costco.com, el mecanismo funciona de forma parecida. El usuario activa el uso de Shop Cards y, al cerrar la compra, el sistema aplica primero esos fondos y después carga el resto al método de pago almacenado, si todavía corresponde.

Vista superior de un teléfono inteligente con pantalla de Costco entre tarjetas de membresía a la izquierda y tarjeta Visa a la derecha.
Los fondos transferidos a Costco Wallet no vencen y la aplicación permite consultar movimientos de seis meses y un historial de hasta dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aclaró que Costco Wallet no es lo mismo que Apple Wallet ni que Google Wallet. La tarjeta digital de membresía opera dentro de la aplicación propia de Costco y la compañía indicó que no puede añadirse al servicio de Apple.

Si una compra pagada con saldo de la billetera se reembolsa, el dinero usado desde una Shop Card vuelve directamente a la billetera.

Con esa lógica, Costco concentra en el teléfono la membresía, los fondos promocionales y el medio de pago, mientras amplía las funciones de su aplicación móvil y de su tarjeta digital de membresía.

Temas Relacionados

CostcoBilletera digitalPagos digitalesVisaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

El presidente calificó el crudo como “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. El acuerdo petrolero le otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas del país caribeño

Trump anunció que usará el petróleo venezolano para “llenar” las reservas estratégicas de EEUU

Arrestan en California al rapero ColdheartedAC: enfrenta una acusación por fraude con cheques por USD 8,1 millones

El expediente reúne 25 cargos y también involucra a otras dos personas por operaciones con pagos públicos, cuentas bancarias y documentación atribuida a terceros en el sur del estado

Arrestan en California al rapero ColdheartedAC: enfrenta una acusación por fraude con cheques por USD 8,1 millones

Un policía murió y otro resultó herido por un tiroteo en un parque de Carolina del Sur

La intervención inició por una denuncia de violencia doméstica y derivó en el intercambio de disparos en una zona recreativa, donde también falleció el presunto agresor

Un policía murió y otro resultó herido por un tiroteo en un parque de Carolina del Sur

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Con carreteras dañadas, comunidades aisladas y una cifra de víctimas que sigue en alza, el desastre en el Himalaya concentra la atención de Estados Unidos por la cantidad de ciudadanos afectados

Temor a nuevas inundaciones en Nepal: 100 estadounidenses están entre los desaparecidos

Decenas de personas fueron evacuadas del Gran Cañón tras inundaciones repentinas

Una tormenta breve desató una crecida súbita en Bright Angel Canyon y obligó a cerrar zonas concurridas, mientras las autoridades retiraron visitantes en helicóptero

Decenas de personas fueron evacuadas del Gran Cañón tras inundaciones repentinas

TECNO

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

Bill Gates advierte que la IA jamás debería liderar sectores de educación, sanidad ni reemplazar jurados

La carpeta de Windows que jamás debes borrar porque acabaría con la seguridad de tu PC

Lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2026

WhatsApp estrena 3 funciones de seguridad claves para proteger tu cuenta de hackeos y estafas

Apple cambia completamente desde septiembre 2026: nuevo CEO John Ternus reorganizaría su equipo tras salida de Tim Cook

ENTRETENIMIENTO

Lisa Kudrow pone un límite particular a los fans de “Friends”: “No quiero hacerlo”

Lisa Kudrow pone un límite particular a los fans de “Friends”: “No quiero hacerlo”

Prince Jackson recordó a su padre Michael en su cumpleaños 68 y habló sobre la vigencia de su legado

“Coyote vs. Acme”: estreno, elenco, tráiler y todo lo que hay que saber de la nueva película de los Looney Tunes

Harry Styles bromeó sobre la boda de Taylor Swift en el mismo escenario donde la cantante se casó con Travis Kelce

Ridley Scott recordó cómo consiguió la película que transformó su carrera: “Fui la quinta opción para dirigir ‘Alien’”

MUNDO

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que Estados Unidos atacó la isla de Larak y amenazó con responder: “El agresor será castigado”

El oxígeno limita la capacidad de los insectos para escapar del cambio climático en zonas de montaña

Alemania advirtió que prepara una respuesta inminente por el dron con explosivos hallado en el aeropuerto de Leipzig

Quién es el hombre de confianza de Kim Jong-un que asumió como nuevo ministro de Defensa de Corea del Norte

Miles de sardinas aparecen muertas frente a Sudáfrica: investigan si un virus es el responsable