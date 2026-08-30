Estados Unidos

El caso Dimone Fleming: admitió haber matado a sus hijos, pero el tribunal del Bronx la declara no culpable por enfermedad mental

La jueza se apoyó en peritajes que describieron psicosis, y ahora deberá definir si queda internada en un hospital de alta seguridad, en uno menos restrictivo o bajo supervisión

La decisión judicial sobre Dimone Fleming se apoyó en una evaluación psiquiátrica que describió un episodio de psicosis (Foto: redes sociales)
La decisión judicial sobre Dimone Fleming se apoyó en una evaluación psiquiátrica que describió un episodio de psicosis (Foto: redes sociales)
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El tribunal del Bronx declaró no culpable por enfermedad mental a Dimone Fleming por la muerte de sus dos hijos. El fallo puso el foco en cómo funciona la responsabilidad penal cuando la Justicia concluye que una acusada actuó en medio de un episodio psicótico.

La decisión, documentada por el diario estadounidense The New York Times, se apoyó en una evaluación psiquiátrica que describió un estado de psicosis.

A partir de esa conclusión, el tribunal consideró que correspondía eximirla de responsabilidad penal por enfermedad mental y avanzar hacia una definición sobre su situación bajo custodia.

El proceso dejó abiertos tres escenarios posibles para Fleming. El primero es el internamiento en un hospital de alta seguridad si se la considera peligrosa.

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El segundo, el traslado a un centro menos restrictivo si persiste la enfermedad pero no hay riesgo. El tercero, una eventual alta bajo condiciones de control si se determina que ya no representa un peligro.

Dos niños con los rostros difuminados se encuentran dentro de un corralito de red con una colchoneta estampada y juguetes.
El tribunal del Bronx declaró no culpable por enfermedad mental a Dimone Fleming por la muerte de sus dos hijos (Vía: Columbus Canada)

En noviembre de 2022, cuando la policía llegó a un apartamento del barrio de Mount Hope, encontró a Fleming en estado de psicosis, según reconstrucciones publicadas por The New York Times y la agencia de noticias The Associated Press.

Sus hijos, Octavius Fleming-Canada y Dashawn Fleming, presentaban múltiples heridas de arma blanca. Los trasladaron de urgencia y los médicos confirmaron su muerte.

El recorrido de una crisis no contenida

La familia de Fleming advirtió señales de alarma antes del crimen. Su padre, Dwane Fleming, relató a The Associated Press que su hija sufría depresión posparto y pedía ayuda médica.

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También contó que, ante ese cuadro, una familiar sugirió que se llevaran a los niños mientras la madre recibía tratamiento, pero esa medida no se concretó y la convivencia se mantuvo.

Casey Canada, tía abuela de Octavius, aportó detalles sobre el deterioro mental de la joven. En declaraciones citadas por The Associated Press, dijo: “Fleming temía a sus hijos porque los consideraba ‘diablos’”. En el mismo testimonio, sostuvo que la madre los amaba y que “simplemente se quebró”.

Una mujer sentada en una jardinera con musgo junto a un niño con el rostro difuminado en un espacio interior con piso decorado.
La Justicia del Bronx debe definir si Fleming seguirá en un hospital de alta seguridad, en un centro menos restrictivo o bajo alta con control (Foto: redes sociales)

Según Columbus Canada, padre de Octavius, la noche del hecho él durmió en su automóvil después de una discusión.

Cuando regresó al hogar, descubrió la tragedia y notificó a las autoridades. La policía confirmó esa secuencia y coincidió con lo publicado por The New York Times sobre el hallazgo y la intervención posterior de los servicios de emergencia.

Internamiento y debate judicial

Tras el crimen, Fleming fue sometida a una evaluación psiquiátrica y quedó bajo custodia, según The Associated Press.

En el proceso judicial posterior, The New York Times informó que la conclusión central fue que la acusada actuó bajo un estado psicótico grave, lo que derivó en la decisión de declararla no culpable por enfermedad mental.

El psiquiatra Eric Goldsmith, citado por The New York Times, sostuvo que Fleming estaba “fuera de la realidad y sufría alucinaciones”. También indicó que, en ese estado, ella creía que debía “proteger o limpiar” a sus hijos.

La resolución incluyó además referencias a la dinámica del caso dentro del tribunal. La abogada defensora, Jodi Morales, destacó ante The New York Times la actitud colaborativa de la fiscalía.

A su vez, la asistente del fiscal, Tiffany Wichman, remarcó: “Procesar a las madres no previene estos crímenes, pero el debate público sí puede hacerlo”.

La familia de Dimone Fleming advirtió antes del crimen que la madre sufría depresión posparto y pedía ayuda médica (Foto: redes sociales)
La familia de Dimone Fleming advirtió antes del crimen que la madre sufría depresión posparto y pedía ayuda médica (Foto: redes sociales)

Salud mental materna y señales ignoradas

Documentos judiciales y testimonios citados por ambos medios indicaron que Fleming dejó de tomar la medicación prescrita y consumía marihuana a diario, lo que agravó su estado.

Los informes también describieron creencias delirantes y miedo hacia sus propios hijos, en línea con lo que relataron familiares en sus declaraciones.

La próxima audiencia judicial, prevista para el 18 de septiembre, será clave para definir cuál de los tres escenarios aplicará el tribunal. Fleming permanece bajo custodia y continúa siendo evaluada por especialistas.

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