Estados Unidos

Las 15 universidades del mundo que más atraen a jóvenes de Estados Unidos: Europa, México y Canadá ganan la pulseada

El costo de una carrera en una universidad privada de EE.UU. ya supera los USD 100.000 anuales en algunos casos, y miles de familias norteamericanas empezaron a mirar afuera con otros ojos

Cada vez más familias de Estados Unidos evalúan carreras completas en el exterior ante el alza de los aranceles y la presión del sistema de admisión local (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Cada vez más familias de Estados Unidos evalúan carreras completas en el exterior ante el alza de los aranceles y la presión del sistema de admisión local (REUTERS/Toby Melville/File Photo)
Guardar

Más de 90.000 estudiantes estadounidenses cursaron carreras universitarias completas en el exterior en 2025, y el 67% de ellos eran universitarios de grado, una cifra que duplica la de la década anterior.

Así lo registró el Instituto de Educación Internacional (IIE), que atribuye la tendencia al aumento de los costos universitarios y a las menores chances de ingreso a las instituciones de élite estadounidenses.

Un informe de Forbes identifica 15 universidades internacionales que ya atraen de forma activa a candidatos estadounidenses con carreras dictadas en inglés.

El costo de asistencia en algunas universidades privadas del país se acerca o ya superó los USD 100.000 anuales, lo que convierte al diploma extranjero en una alternativa real.

PUBLICIDAD

Un camino de adoquines conduce al campanario histórico de una universidad bajo un cielo iluminado durante el atardecer
La histórica universidad irlandesa figura entre las instituciones elegidas por estudiantes norteamericanos que buscan una experiencia académica internacional en inglés (Trinity College Dublin)

El país con mayor presencia de estudiantes norteamericanos fue México, con 24.466 inscriptos en 2025. Le siguieron el Reino Unido con 10.200 y Canadá con 6.865.

En el caso británico, el organismo centralizado de admisiones UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) informó que, al 30 de junio de 2026, 8.270 solicitantes de Estados Unidos habían aplicado a universidades del país, un incremento del 12% respecto al mismo período del año anterior.

Una encuesta de UCAS entre 151 postulantes estadounidenses mostró además que el 72% valoró la posibilidad de conocer otra cultura y el 66% mencionó el desarrollo personal como motivo para cursar la carrera en otro país.

PUBLICIDAD

En paralelo, las solicitudes de alumnos extranjeros a campus estadounidenses cayeron un 10% en el ciclo 2025-2026, de acuerdo con datos de Common App.

Tres personas caminan de espaldas por un campus universitario cubiertas con las banderas de México, Canadá y Reino Unido
Los tres países concentran buena parte del interés de quienes en Estados Unidos analizan opciones universitarias fuera de sus fronteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 15 universidades del ranking

  • McGill University (Canadá) — 3 a 4 años — USD 40.400
  • Sciences Po (Francia) — 3 años — USD 17.400
  • University College Freiburg (Alemania) — 4 años — USD 3.900
  • University of Hong Kong (Hong Kong) — 4 años — USD 28.600 – 31.800
  • Trinity College Dublin (Irlanda) — 4 años — USD 26.300 – 34.500
  • Bocconi University (Italia) — 3 años — USD 19.800
  • John Cabot University (Italia) — 4 años — USD 30.000
  • Waseda University (Japón) — 4 años — USD 7.900 – 11.900
  • Tecnológico de Monterrey (México) — 4 años — USD 21.600
  • Amsterdam University College (Países Bajos) — 3 años — USD 23.800
  • Yonsei University (Corea del Sur) — 4 años — USD 9.600
  • IE University (España) — 4 años — USD 31.000 – 51.000
  • University of Cambridge (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 39.600 – 60.300
  • University of Oxford (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 51.000 – 85.600
  • University of St Andrews (Reino Unido) — 4 años — USD 45.000

Costos basados en tipos de cambio al 24 de agosto de 2026. No incluyen alojamiento ni manutención. Confirmar valores actualizados en cada sitio universitario.

Estudiantes vistiendo togas y birretes azules caminan frente a invitados durante una ceremonia de graduación al aire libre
Con sede en Roma y un formato más cercano al modelo educativo estadounidense, John Cabot aparece entre las alternativas más accesibles de la selección (@John Cabot University)

El costo real de estudiar afuera

El precio de una carrera en el exterior no siempre es menor al de una en Estados Unidos. Lindsay Tanne Howe, cofundadora y directora ejecutiva de la firma de asesoramiento universitario LogicPrep, advierte que la comparación debe hacerse sobre el costo total de la carrera hasta la graduación, no solo sobre la matrícula.

“Escucho mucho: ‘Vayamos a Europa, será más barato’. Pero hay un gran asterisco, porque depende de la situación”, afirmó en declaraciones recogidas por Forbes.

Al costo de la matrícula se suman vivienda, alimentación, seguro médico, honorarios de visa, fluctuaciones cambiarias y pasajes aéreos.

Una familia de Houston, la de Lily Kelland, calculó que la carrera de enfermería en la Universidad de Glasgow les costará alrededor de USD 40.000 anuales —incluso después de una beca de USD 13.000 otorgada por la institución—, frente a los USD 29.000 que pagaban en Texas A&M University–Corpus Christi. “Es más, pero no es una locura. La universidad es cara”, reconoció Robin Kelland, madre de Lily, ante Forbes.

Los préstamos federales directos de Estados Unidos pueden utilizarse en aproximadamente la mitad de las universidades internacionales de la lista. Las becas Pell, destinadas a estudiantes de bajos ingresos, no aplican en el exterior.

Un joven con gafas escribe en un cuaderno frente a una computadora portátil, un teléfono y una calculadora sobre un escritorio
La matrícula es solo una parte del cálculo: vivienda, pasajes, seguro médico y tipo de cambio también pueden alterar el presupuesto final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema de admisión diferente

Krista Wright, asesora global de LogicPrep, explicó a Forbes que la admisión en Europa se basa de forma preponderante en el expediente académico, sin el peso que tienen las actividades extracurriculares o los ensayos personales que exigen muchas universidades del país. “Los requisitos son transparentes y tienen objetivos muy claros que hay que alcanzar”, señaló.

Jack Shull, asesor senior de Global University Advisors, añadió que en Europa el postulante aplica a un programa específico, no a una universidad en general. Eso exige tener definida la orientación profesional desde el arranque. Cambiar de carrera una vez inscripto puede significar volver a aplicar o comenzar de cero.

Sarika Ramanathan, estudiante de IE University en España, ilustró esa rigidez con su propia experiencia. “Si realmente no estás seguro de tu carrera, IE no sería la universidad para vos, porque no hay mucho margen de maniobra”, le dijo a Forbes. También señaló que en esa institución los alumnos comparten todas las materias con el mismo grupo durante toda la carrera, salvo las optativas.

La institución española ganó visibilidad entre postulantes de Estados Unidos con carreras en inglés y una propuesta orientada a perfiles internacionales (Europa Press)
La institución española ganó visibilidad entre postulantes de Estados Unidos con carreras en inglés y una propuesta orientada a perfiles internacionales (Europa Press)

Carreras reguladas y el regreso al mercado laboral

Acceder a Oxford o Cambridge tampoco es sencillo. En 2025, solo el 5% de los 597 estadounidenses que aplicaron a Cambridge fueron aceptados. En Oxford, de 2.891 postulantes norteamericanos entre 2023 y 2025, ingresaron 202.

Krista Wright los describe como “la versión europea de la Ivy League”: su tasa de aceptación general ronda el 15%, pero el grupo de candidatos ya llega filtrado por exigencias académicas muy altas.

Los títulos obtenidos en el exterior pueden presentar complicaciones al momento de ejercer profesiones reguladas en Estados Unidos.

Enfermería, ingeniería y psicología, entre otras disciplinas, pueden requerir instancias adicionales de evaluación o certificación ante los organismos locales de habilitación. Kelland reconoció que su título de Glasgow no le permitiría ejercer sin cumplir primero con los requisitos de licencia de cada estado.

La universidad británica mantiene estándares de ingreso muy exigentes y sigue entre las opciones más competitivas para aspirantes estadounidenses (REUTERS/Matthew Childs/File Photo)
La universidad británica mantiene estándares de ingreso muy exigentes y sigue entre las opciones más competitivas para aspirantes estadounidenses (REUTERS/Matthew Childs/File Photo)

Tanne Howe recomendó a Forbes que los estudiantes sean deliberados en la construcción de redes profesionales y en la obtención de pasantías en el país durante el período de estudio en el exterior.

Los graduados de programas internacionales reconocidos no enfrentaron desventajas al volver, aseguró, pero sí deben esforzarse más para generar contactos locales.

El Reino Unido otorga a los graduados internacionales elegibles al menos 18 meses para permanecer en el país tras la finalización de sus estudios y explorar oportunidades laborales.

Otros países de la lista de Forbes ofrecen vías similares de estadía posgrado, aunque las reglas pueden cambiar y la autorización para buscar empleo no garantiza conseguirlo.

Temas Relacionados

UniversidadesEstados UnidosEstudiantesEducaciónMéxicoReino UnidoCanadáDineroCarreras UniversitariasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costco lanza su billetera digital en Estados Unidos: cómo funciona y cuáles son sus límites

La cadena sumó una función en su app que unifica saldos de Shop Cards y habilita pagos móviles, con membresía verificada y una sola Visa vinculada, tanto en tiendas como en el sitio web

Costco lanza su billetera digital en Estados Unidos: cómo funciona y cuáles son sus límites

Tras dos meses de olores y plagas, retiran millones de libras de comida podrida de un depósito en barrio latino de Los Ángeles

Una inspección oficial verificó el sábado que Lineage Logistics terminó el retiro en el predio de Boyle Heights, aunque resta una semana de saneamiento, limpieza a presión y disposición de desechos

Tras dos meses de olores y plagas, retiran millones de libras de comida podrida de un depósito en barrio latino de Los Ángeles

Un influencer se declaró culpable por irrumpir en negocios para grabar bromas virales en Arizona

El creador de contenido acumuló millones de vistas con escenas en áreas restringidas de locales privados, hasta que la investigación policial conectó varios episodios ocurridos entre marzo y julio de 2025

Un influencer se declaró culpable por irrumpir en negocios para grabar bromas virales en Arizona

Estados Unidos es el país que más papel higiénico consume por persona y el conflicto con Canadá amenaza con encarecerlo

La ruptura de las conversaciones comerciales entre Washington y Ottawa puso bajo presión a una cadena de abastecimiento clave para un artículo básico en millones de hogares

Estados Unidos es el país que más papel higiénico consume por persona y el conflicto con Canadá amenaza con encarecerlo

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por "Lago América" para usuarios ​​en Estados Unidos

La plataforma adaptó la denominación para el sitio compartido con Canadá, tras una orden firmada por Donald Trump en plena disputa comercial entre ambos países

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por "Lago América" para usuarios ​​en Estados Unidos

TECNO

La IA es más efectiva cuando complementa la experiencia humana, no cuando la reemplaza

La IA es más efectiva cuando complementa la experiencia humana, no cuando la reemplaza

Cómo ‘apagar’ WhatsApp y seguir usando internet en el celular para ver series o jugar

Google Maps cambia el nombre del lago Ontario a ‘Lago América’ por orden de Donald Trump

Vehículos autónomos Zoox están lesionando a los conductores que prueban los autos antes de salir al mercado

Cómo Google logra en la Tierra crear Google Maps para verlo tan perfecto en el celular o PC

ENTRETENIMIENTO

HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

HBO Max comenzó el rodaje de Mataviejitas, su nueva serie mexicana original

Ewan McGregor reveló por qué dudó antes de aceptar el papel de Obi-Wan Kenobi en “Star Wars”

Un actor de la película original ‘Días de trueno’, carga contra Anne Hathaway: “Su elección es horrible, que vuelva Nicole Kidman”

Nicole Kidman recuerda cómo le bajó los pantalones a Sandra Bullock durante el rodaje de ‘Practical Magic 2′

Eva Mendes hace una confesión acerca de su tatuaje inspirado en Ryan Gosling: “El único que siempre he querido”

MUNDO

Cómo Robert De Niro construyó un imperio de 46 hoteles sin usar su nombre como marca

Cómo Robert De Niro construyó un imperio de 46 hoteles sin usar su nombre como marca

Los 5 aeropuertos más lindos del mundo y qué los hace únicos

Nepal comenzó a enterrar cientos de cuerpos tras el alud que dejó al menos 903 muertos y más de 4.200 desaparecidos

El petróleo se dispara por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz

Putin, Xi y líderes de Asia se reúnen en Kirguistán en una cumbre marcada por las guerras de Ucrania e Irán