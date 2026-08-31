Las 15 universidades del mundo que más atraen a jóvenes de Estados Unidos: Europa, México y Canadá ganan la pulseada

Más de 90.000 estudiantes estadounidenses cursaron carreras universitarias completas en el exterior en 2025, y el 67% de ellos eran universitarios de grado, una cifra que duplica la de la década anterior.
Así lo registró el Instituto de Educación Internacional (IIE), que atribuye la tendencia al aumento de los costos universitarios y a las menores chances de ingreso a las instituciones de élite estadounidenses.
Un informe de Forbes identifica 15 universidades internacionales que ya atraen de forma activa a candidatos estadounidenses con carreras dictadas en inglés.
El costo de asistencia en algunas universidades privadas del país se acerca o ya superó los USD 100.000 anuales, lo que convierte al diploma extranjero en una alternativa real.
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El país con mayor presencia de estudiantes norteamericanos fue México, con 24.466 inscriptos en 2025. Le siguieron el Reino Unido con 10.200 y Canadá con 6.865.
En el caso británico, el organismo centralizado de admisiones UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) informó que, al 30 de junio de 2026, 8.270 solicitantes de Estados Unidos habían aplicado a universidades del país, un incremento del 12% respecto al mismo período del año anterior.
Una encuesta de UCAS entre 151 postulantes estadounidenses mostró además que el 72% valoró la posibilidad de conocer otra cultura y el 66% mencionó el desarrollo personal como motivo para cursar la carrera en otro país.
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En paralelo, las solicitudes de alumnos extranjeros a campus estadounidenses cayeron un 10% en el ciclo 2025-2026, de acuerdo con datos de Common App.
Las 15 universidades del ranking
- McGill University (Canadá) — 3 a 4 años — USD 40.400
- Sciences Po (Francia) — 3 años — USD 17.400
- University College Freiburg (Alemania) — 4 años — USD 3.900
- University of Hong Kong (Hong Kong) — 4 años — USD 28.600 – 31.800
- Trinity College Dublin (Irlanda) — 4 años — USD 26.300 – 34.500
- Bocconi University (Italia) — 3 años — USD 19.800
- John Cabot University (Italia) — 4 años — USD 30.000
- Waseda University (Japón) — 4 años — USD 7.900 – 11.900
- Tecnológico de Monterrey (México) — 4 años — USD 21.600
- Amsterdam University College (Países Bajos) — 3 años — USD 23.800
- Yonsei University (Corea del Sur) — 4 años — USD 9.600
- IE University (España) — 4 años — USD 31.000 – 51.000
- University of Cambridge (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 39.600 – 60.300
- University of Oxford (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 51.000 – 85.600
- University of St Andrews (Reino Unido) — 4 años — USD 45.000
Costos basados en tipos de cambio al 24 de agosto de 2026. No incluyen alojamiento ni manutención. Confirmar valores actualizados en cada sitio universitario.
El costo real de estudiar afuera
El precio de una carrera en el exterior no siempre es menor al de una en Estados Unidos. Lindsay Tanne Howe, cofundadora y directora ejecutiva de la firma de asesoramiento universitario LogicPrep, advierte que la comparación debe hacerse sobre el costo total de la carrera hasta la graduación, no solo sobre la matrícula.
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“Escucho mucho: ‘Vayamos a Europa, será más barato’. Pero hay un gran asterisco, porque depende de la situación”, afirmó en declaraciones recogidas por Forbes.
Al costo de la matrícula se suman vivienda, alimentación, seguro médico, honorarios de visa, fluctuaciones cambiarias y pasajes aéreos.
Una familia de Houston, la de Lily Kelland, calculó que la carrera de enfermería en la Universidad de Glasgow les costará alrededor de USD 40.000 anuales —incluso después de una beca de USD 13.000 otorgada por la institución—, frente a los USD 29.000 que pagaban en Texas A&M University–Corpus Christi. “Es más, pero no es una locura. La universidad es cara”, reconoció Robin Kelland, madre de Lily, ante Forbes.
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Los préstamos federales directos de Estados Unidos pueden utilizarse en aproximadamente la mitad de las universidades internacionales de la lista. Las becas Pell, destinadas a estudiantes de bajos ingresos, no aplican en el exterior.
Un sistema de admisión diferente
Krista Wright, asesora global de LogicPrep, explicó a Forbes que la admisión en Europa se basa de forma preponderante en el expediente académico, sin el peso que tienen las actividades extracurriculares o los ensayos personales que exigen muchas universidades del país. “Los requisitos son transparentes y tienen objetivos muy claros que hay que alcanzar”, señaló.
Jack Shull, asesor senior de Global University Advisors, añadió que en Europa el postulante aplica a un programa específico, no a una universidad en general. Eso exige tener definida la orientación profesional desde el arranque. Cambiar de carrera una vez inscripto puede significar volver a aplicar o comenzar de cero.
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Sarika Ramanathan, estudiante de IE University en España, ilustró esa rigidez con su propia experiencia. “Si realmente no estás seguro de tu carrera, IE no sería la universidad para vos, porque no hay mucho margen de maniobra”, le dijo a Forbes. También señaló que en esa institución los alumnos comparten todas las materias con el mismo grupo durante toda la carrera, salvo las optativas.
Carreras reguladas y el regreso al mercado laboral
Acceder a Oxford o Cambridge tampoco es sencillo. En 2025, solo el 5% de los 597 estadounidenses que aplicaron a Cambridge fueron aceptados. En Oxford, de 2.891 postulantes norteamericanos entre 2023 y 2025, ingresaron 202.
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Krista Wright los describe como “la versión europea de la Ivy League”: su tasa de aceptación general ronda el 15%, pero el grupo de candidatos ya llega filtrado por exigencias académicas muy altas.
Los títulos obtenidos en el exterior pueden presentar complicaciones al momento de ejercer profesiones reguladas en Estados Unidos.
Enfermería, ingeniería y psicología, entre otras disciplinas, pueden requerir instancias adicionales de evaluación o certificación ante los organismos locales de habilitación. Kelland reconoció que su título de Glasgow no le permitiría ejercer sin cumplir primero con los requisitos de licencia de cada estado.
Tanne Howe recomendó a Forbes que los estudiantes sean deliberados en la construcción de redes profesionales y en la obtención de pasantías en el país durante el período de estudio en el exterior.
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Los graduados de programas internacionales reconocidos no enfrentaron desventajas al volver, aseguró, pero sí deben esforzarse más para generar contactos locales.
El Reino Unido otorga a los graduados internacionales elegibles al menos 18 meses para permanecer en el país tras la finalización de sus estudios y explorar oportunidades laborales.
Otros países de la lista de Forbes ofrecen vías similares de estadía posgrado, aunque las reglas pueden cambiar y la autorización para buscar empleo no garantiza conseguirlo.
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