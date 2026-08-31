Las 15 universidades del mundo que más atraen a jóvenes de Estados Unidos: Europa, México y Canadá ganan la pulseada

Cada vez más familias de Estados Unidos evalúan carreras completas en el exterior ante el alza de los aranceles y la presión del sistema de admisión local (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

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Más de 90.000 estudiantes estadounidenses cursaron carreras universitarias completas en el exterior en 2025, y el 67% de ellos eran universitarios de grado, una cifra que duplica la de la década anterior.

Así lo registró el Instituto de Educación Internacional (IIE), que atribuye la tendencia al aumento de los costos universitarios y a las menores chances de ingreso a las instituciones de élite estadounidenses.

Un informe de Forbes identifica 15 universidades internacionales que ya atraen de forma activa a candidatos estadounidenses con carreras dictadas en inglés.

El costo de asistencia en algunas universidades privadas del país se acerca o ya superó los USD 100.000 anuales, lo que convierte al diploma extranjero en una alternativa real.

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La histórica universidad irlandesa figura entre las instituciones elegidas por estudiantes norteamericanos que buscan una experiencia académica internacional en inglés (Trinity College Dublin)

El país con mayor presencia de estudiantes norteamericanos fue México, con 24.466 inscriptos en 2025. Le siguieron el Reino Unido con 10.200 y Canadá con 6.865.

En el caso británico, el organismo centralizado de admisiones UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) informó que, al 30 de junio de 2026, 8.270 solicitantes de Estados Unidos habían aplicado a universidades del país, un incremento del 12% respecto al mismo período del año anterior.

Una encuesta de UCAS entre 151 postulantes estadounidenses mostró además que el 72% valoró la posibilidad de conocer otra cultura y el 66% mencionó el desarrollo personal como motivo para cursar la carrera en otro país.

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En paralelo, las solicitudes de alumnos extranjeros a campus estadounidenses cayeron un 10% en el ciclo 2025-2026, de acuerdo con datos de Common App.

Los tres países concentran buena parte del interés de quienes en Estados Unidos analizan opciones universitarias fuera de sus fronteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 15 universidades del ranking

McGill University (Canadá) — 3 a 4 años — USD 40.400

Sciences Po (Francia) — 3 años — USD 17.400

University College Freiburg (Alemania) — 4 años — USD 3.900

University of Hong Kong (Hong Kong) — 4 años — USD 28.600 – 31.800

Trinity College Dublin (Irlanda) — 4 años — USD 26.300 – 34.500

Bocconi University (Italia) — 3 años — USD 19.800

John Cabot University (Italia) — 4 años — USD 30.000

Waseda University (Japón) — 4 años — USD 7.900 – 11.900

Tecnológico de Monterrey (México) — 4 años — USD 21.600

Amsterdam University College (Países Bajos) — 3 años — USD 23.800

Yonsei University (Corea del Sur) — 4 años — USD 9.600

IE University (España) — 4 años — USD 31.000 – 51.000

University of Cambridge (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 39.600 – 60.300

University of Oxford (Reino Unido) — 3 a 4 años — USD 51.000 – 85.600

University of St Andrews (Reino Unido) — 4 años — USD 45.000

Costos basados en tipos de cambio al 24 de agosto de 2026. No incluyen alojamiento ni manutención. Confirmar valores actualizados en cada sitio universitario.

Con sede en Roma y un formato más cercano al modelo educativo estadounidense, John Cabot aparece entre las alternativas más accesibles de la selección (@John Cabot University)

El costo real de estudiar afuera

El precio de una carrera en el exterior no siempre es menor al de una en Estados Unidos. Lindsay Tanne Howe, cofundadora y directora ejecutiva de la firma de asesoramiento universitario LogicPrep, advierte que la comparación debe hacerse sobre el costo total de la carrera hasta la graduación, no solo sobre la matrícula.

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“Escucho mucho: ‘Vayamos a Europa, será más barato’. Pero hay un gran asterisco, porque depende de la situación”, afirmó en declaraciones recogidas por Forbes.

Al costo de la matrícula se suman vivienda, alimentación, seguro médico, honorarios de visa, fluctuaciones cambiarias y pasajes aéreos.

Una familia de Houston, la de Lily Kelland, calculó que la carrera de enfermería en la Universidad de Glasgow les costará alrededor de USD 40.000 anuales —incluso después de una beca de USD 13.000 otorgada por la institución—, frente a los USD 29.000 que pagaban en Texas A&M University–Corpus Christi. “Es más, pero no es una locura. La universidad es cara”, reconoció Robin Kelland, madre de Lily, ante Forbes.

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Los préstamos federales directos de Estados Unidos pueden utilizarse en aproximadamente la mitad de las universidades internacionales de la lista. Las becas Pell, destinadas a estudiantes de bajos ingresos, no aplican en el exterior.

La matrícula es solo una parte del cálculo: vivienda, pasajes, seguro médico y tipo de cambio también pueden alterar el presupuesto final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema de admisión diferente

Krista Wright, asesora global de LogicPrep, explicó a Forbes que la admisión en Europa se basa de forma preponderante en el expediente académico, sin el peso que tienen las actividades extracurriculares o los ensayos personales que exigen muchas universidades del país. “Los requisitos son transparentes y tienen objetivos muy claros que hay que alcanzar”, señaló.

Jack Shull, asesor senior de Global University Advisors, añadió que en Europa el postulante aplica a un programa específico, no a una universidad en general. Eso exige tener definida la orientación profesional desde el arranque. Cambiar de carrera una vez inscripto puede significar volver a aplicar o comenzar de cero.

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Sarika Ramanathan, estudiante de IE University en España, ilustró esa rigidez con su propia experiencia. “Si realmente no estás seguro de tu carrera, IE no sería la universidad para vos, porque no hay mucho margen de maniobra”, le dijo a Forbes. También señaló que en esa institución los alumnos comparten todas las materias con el mismo grupo durante toda la carrera, salvo las optativas.

La institución española ganó visibilidad entre postulantes de Estados Unidos con carreras en inglés y una propuesta orientada a perfiles internacionales (Europa Press)

Carreras reguladas y el regreso al mercado laboral

Acceder a Oxford o Cambridge tampoco es sencillo. En 2025, solo el 5% de los 597 estadounidenses que aplicaron a Cambridge fueron aceptados. En Oxford, de 2.891 postulantes norteamericanos entre 2023 y 2025, ingresaron 202.

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Krista Wright los describe como “la versión europea de la Ivy League”: su tasa de aceptación general ronda el 15%, pero el grupo de candidatos ya llega filtrado por exigencias académicas muy altas.

Los títulos obtenidos en el exterior pueden presentar complicaciones al momento de ejercer profesiones reguladas en Estados Unidos.

Enfermería, ingeniería y psicología, entre otras disciplinas, pueden requerir instancias adicionales de evaluación o certificación ante los organismos locales de habilitación. Kelland reconoció que su título de Glasgow no le permitiría ejercer sin cumplir primero con los requisitos de licencia de cada estado.

La universidad británica mantiene estándares de ingreso muy exigentes y sigue entre las opciones más competitivas para aspirantes estadounidenses (REUTERS/Matthew Childs/File Photo)

Tanne Howe recomendó a Forbes que los estudiantes sean deliberados en la construcción de redes profesionales y en la obtención de pasantías en el país durante el período de estudio en el exterior.

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Los graduados de programas internacionales reconocidos no enfrentaron desventajas al volver, aseguró, pero sí deben esforzarse más para generar contactos locales.

El Reino Unido otorga a los graduados internacionales elegibles al menos 18 meses para permanecer en el país tras la finalización de sus estudios y explorar oportunidades laborales.

Otros países de la lista de Forbes ofrecen vías similares de estadía posgrado, aunque las reglas pueden cambiar y la autorización para buscar empleo no garantiza conseguirlo.