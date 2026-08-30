Estados Unidos es el país que más papel higiénico consume por persona y el conflicto con Canadá amenaza con encarecerlo

Un producto cotidiano quedó en el centro del conflicto arancelario que escala a ambos lados de la frontera (Freepik)

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Canadá aplicará desde el 8 de septiembre aranceles de entre 25% y 50% sobre insumos y productos de papel de origen estadounidense, en respuesta a una suba previa dispuesta por Washington.

La medida afecta una cadena comercial sensible para América del Norte, donde fabricantes, supermercados y consumidores dependen de un intercambio sostenido entre ambos países, informó The Guardian.

El conflicto toca un punto delicado para Estados Unidos por la escala de ese mercado y por su vínculo con la industria forestal canadiense. Una alteración en costos, abastecimiento o logística puede trasladarse con rapidez a un artículo de uso diario presente en millones de hogares.

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De acuerdo con The Guardian, el estadounidense promedio usa 141 rollos por año, la cifra más alta del mundo. El mismo reporte indicó que Estados Unidos concentra más de 20% del consumo global de tisú, pese a que representa apenas 4% de la población mundial.

El intercambio entre Canadá y Estados Unidos sostiene sectores clave de la economía regional y ahora enfrenta nuevas barreras (REUTERS/Lars Hagberg/File Photo)

Un consumo récord que explica la preocupación

El liderazgo de Estados Unidos en este mercado se refuerza en la comparación internacional.

The Guardian señaló que Alemania ocupa el segundo lugar, con un promedio de 134 rollos por persona por año, apenas por debajo del registro estadounidense.

Ese escenario ya había aparecido en advertencias previas del sector. The Guardian recordó que Procter & Gamble, dueña de Charmin, había anticipado el año pasado que los aranceles podían trasladarse a los precios.

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Charmin, una de las marcas más extendidas del mercado, ya había advertido sobre posibles aumentos ligados a la política arancelaria (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Canadá ocupa un lugar central en la cadena de suministro

Aunque buena parte del papel higiénico que se vende en Estados Unidos se fabrica dentro del país, la producción depende de materias primas canadienses.

El vínculo resulta clave por la abundancia de recursos forestales del lado canadiense y por la integración histórica entre ambas economías.

Según detalló The Guardian, Estados Unidos importó papel higiénico canadiense por USD 328 millones en 2024, un dato que ubicó a Canadá como el principal proveedor externo de ese producto.

El reporte añadió que grandes cadenas como Costco compran una porción importante de sus artículos de papel en ese mercado.

La industria forestal canadiense abastece insumos esenciales para fabricantes que operan en el mercado estadounidense (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Aranceles cruzados sobre un producto básico

El primer ministro canadiense, Mark Carney, prometió responder “dólar por dólar” a las decisiones de la administración de Donald Trump.

A la vez, presentó una lista de casi 900 productos estadounidenses alcanzados por nuevos aranceles, informó The Guardian.

Entre los bienes incluidos aparecen varias categorías vinculadas al papel, un rubro que quedó entre los más expuestos tras la ruptura de las negociaciones comerciales.

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Mark Carney y Donald Trump quedaron al frente de una nueva escalada que profundizó el choque comercial entre ambos países (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)

La tensión se extiende a otros sectores clave

En alcohol, el whisky canadiense, incluidas marcas como Crown Royal y Canadian Club, ya enfrenta un arancel de 50% en territorio estadounidense, reportó The Guardian.

Del lado canadiense, varias provincias retiraron bebidas de origen norteamericano de sus góndolas, aunque no existe un arancel nacional específico para ese rubro.

Carney pidió a los gobiernos provinciales que evalúen el regreso de esos productos a las tiendas.

El premier de Nueva Escocia, Tim Houston, afirmó ante CBC News, en declaraciones recogidas por The Guardian, que “si los productos vuelven a las góndolas, otra discusión será si los ciudadanos de Nueva Escocia o los canadienses realmente van a comprarlos”.

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Tim Houston puso en duda la reacción de los consumidores, aun si prospera el pedido de Mark Carney para reponer productos estadounidenses (REUTERS/Ingrid Bulmer)

La pelea también impacta en autos, autopartes, lácteos y mariscos. The Guardian indicó que rige un arancel de 25% sobre vehículos y piezas canadienses, mientras Trump amenazó con elevarlo a 50% si no hay acuerdo antes del 1 de enero de 2027.

En paralelo, Canadá fijó recargos sobre lácteos estadounidenses, queso, pescado y mariscos, incluido el bogavante congelado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que “no hay forma posible” de que la disputa afecte al consumidor estadounidense, de acuerdo con The Guardian.

Aun así, los aranceles ya tienen fecha de entrada en vigor y abren un foco de presión sobre una cadena comercial que abastece a uno de los mercados de papel más grandes del mundo.

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