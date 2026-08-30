Estados Unidos

Google Maps cambió el nombre del lago Ontario por "Lago América" para usuarios ​​en Estados Unidos

La plataforma adaptó la denominación para el sitio compartido con Canadá, tras una orden firmada por Donald Trump en plena disputa comercial entre ambos países

Mapa de la región de los Grandes Lagos con el texto Lake America sobre el cuerpo de agua principal entre Canadá y Estados Unidos
La app ya muestra “Lake America” en Estados Unidos tras la orden ejecutiva de Donald Trump para rebautizar el lago Ontario (Google Maps)
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Google actualizó su servicio para que los usuarios de Estados Unidos vean “Lake America” (lago América) en Google Maps, una modificación que sigue la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para rebautizar el lago Ontario en medio del conflicto comercial con Canadá.

La empresa aplicó el cambio a partir de la actualización del Geographic Names Information System (GNIS), el registro oficial que fija los nombres geográficos para el uso federal en Estados Unidos, según informó Reuters.

La empresa tecnológica explicó que mantendrá “Lake Ontario” para quienes consulten el mapa desde Canadá y mostrará ambas denominaciones a quienes accedan desde otros países.

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La decisión responde a una política ya usada por la compañía cuando existen nombres distintos según la jurisdicción. Fuera de Estados Unidos y Canadá el mapa exhibirá los dos nombres, con “Lake America” entre paréntesis. La modificación solo rige para la visualización según el país del usuario y no altera la denominación oficial fuera de Estados Unidos.

Trump vinculó el rebautizo del lago Ontario con argumentos de soberanía y con su peso para la economía de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)
Trump vinculó el rebautizo del lago Ontario con argumentos de soberanía y con su peso para la economía de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

Qué cambió en Google Maps y por qué

El cambio se produjo después de que Trump firmara la semana pasada una orden para renombrar el lago, el más pequeño de los cinco Grandes Lagos. El decreto instruyó al secretario del Interior, Doug Burgum, a actualizar el GNIS, que trabaja con la Junta de Nombres Geográficos de Estados Unidos para estandarizar las referencias federales.

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Google justificó la medida con una regla interna que replica los cambios reflejados en fuentes gubernamentales oficiales. Además, la compañía ya había adoptado un criterio similar con el Golfo de México, al que pasó a mostrar como “Gulf of America” para usuarios estadounidenses después de otro decreto firmado por Trump al inicio de su mandato.

Sobre esto, The New York Times recordó que esa modificación sirvió como antecedente directo para la decisión sobre el lago compartido por territorio canadiense y estadounidense.

Contexto político y comercial detrás del decreto

La orden llegó en un momento de fuerte deterioro en la relación bilateral. Según CBS News, la disputa comercial se profundizó después de que las negociaciones no lograran cerrar un acuerdo y Washington avanzara con aranceles del 50% sobre cientos de productos canadienses. Ottawa anunció luego tarifas recíprocas de hasta 50% sobre bienes estadounidenses por miles de millones de dólares.

Trump había anticipado el cambio de nombre durante esa escalada y vinculó su decisión con argumentos de soberanía y desarrollo histórico de Estados Unidos. El presidente presentó al lago como un recurso económico de peso para el país y sostuvo que el rebautizo reconocía su importancia para la economía nacional.

El trasfondo excede la cartografía digital. La ruptura de las conversaciones comerciales de agosto abrió una nueva fase de tarifas cruzadas y de tensión política, con cruces verbales entre Washington y Ottawa. Ese clima convirtió el nombre del lago en otro frente de disputa simbólica entre ambos gobiernos.

El cambio de nombre del lago Ontario se produjo en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá por los aranceles cruzados (Haiyun Jiang/The New York Times)
El cambio de nombre del lago Ontario se produjo en medio del conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá por los aranceles cruzados (Haiyun Jiang/The New York Times)

Las reacciones en Canadá y en estados fronterizos

La respuesta canadiense fue inmediata. El primer ministro Mark Carney rechazó el nuevo nombre y sostuvo que Ontario es una denominación indígena histórica anterior a la creación de Canadá y de Estados Unidos. Según The New York Times, Carney remarcó que “nombrar la realidad significa llamarla Lago Ontario — entonces, ahora y siempre”.

También hubo críticas del lado estadounidense. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que su estado no adoptará la nueva denominación. Reuters reportó además que Phil Scott, gobernador republicano de Vermont, describió la medida en redes sociales como “mezquino y decepcionante”.

En la provincia de Ontario, el premier Doug Ford exhibió el sábado un gran cartel junto al lago con la frase “Lake Ontario, Now and Always” (El lago Ontario, ahora y siempre) en inglés y francés.

De este modo, Ford insistió en que el resto del mundo seguirá usando el nombre tradicional y comparó la escena de la firma del decreto con una parodia televisiva.

En la provincia de Ontario se exhbieron carteles que señalan "El lago Ontario, ahora y siempre", luego del decreto de Trump (REUTERS/Carlos Osorio)
En la provincia de Ontario se exhbieron carteles que señalan "El lago Ontario, ahora y siempre", luego del decreto de Trump (REUTERS/Carlos Osorio)

Debate por el nombre histórico y las implicancias más allá del mapa

La discusión también alcanzó a comunidades indígenas. The Hill informó que la Seneca Nation pidió a Trump que revoque la orden al considerar que el cambio contradice el Tratado de Canandaigua de 1794, que fija límites territoriales con referencia expresa al lago Ontario. En lengua seneca, el cuerpo de agua recibe el nombre “sga:nyodai:yoh”, traducido como “precioso lago”.

Ese argumento se suma al valor histórico del término Ontario. Se trata de un nombre indígena de larga data, asociado por funcionarios canadienses al término Ontari’io, que remite a la idea de un lago grande y hermoso. La controversia, de ese modo, no queda limitada a una decisión administrativa en un mapa digital.

Tampoco está claro si otras plataformas replicarán el cambio. Apple no confirmó hasta ahora si modificará la denominación en su aplicación de mapas, aunque el año pasado sí adoptó el cambio de “Gulf of America” para el antiguo Golfo de México.

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