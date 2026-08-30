Un policía murió y otro resultó herido por un tiroteo en un parque de Carolina del Sur

La intervención policial comenzó después de que una mujer denunciara que un hombre con orden de restricción causaba daños en su vivienda (WLTX)

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Un tiroteo dejó a un policía muerto y herido a otro en Columbia, Carolina del Sur, tras una intervención por una denuncia de violencia doméstica que derivó en el enfrentamiento armado con el sospechoso, quien también falleció.

La víctima mortal fue Christopher DeLong, un agente de 29 años que integraba el departamento desde hacía dos años. El jefe de la Policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, confirmó en una rueda de prensa realizada el sábado 29 de agosto que, el uniformado murió por las heridas sufridas en el intercambio de disparos.

Christopher DeLong detectó a un hombre junto a un vehículo que coincidía con la descripción y minutos después se produjo el intercambio de disparos (WLTX)

Cómo se desarrolló el operativo policial

El hecho ocurrió después de que una mujer llamara a la policía cerca de las 9:30 para denunciar que un hombre contra el que tenía una orden de restricción estaba causando daños en su vivienda.

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De acuerdo con la reconstrucción de ABC News, los agentes acudieron al lugar, constataron que el sospechoso ya no estaba allí y recibieron una descripción física, su nombre y los datos del vehículo.

Según informó Associated Press, DeLong había llegado con rapidez a la casa desde donde se había hecho la denuncia inicial. Ahí supo que el hombre señalado se había marchado antes de la llegada de la patrulla. La mujer entregó a los agentes la información necesaria para intentar localizarlo.

Cerca de las 10:30, el oficial dejó ese primer escenario y minutos después, inició un aviso por una persona sospechosa al observar a un hombre junto a un vehículo que coincidía con la descripción obtenida, indicó el jefe Holbrook.

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El segundo agente involucrado fue David Dymock. El policía acudió a la zona de un parque público como refuerzo y, poco después, comunicó por radio que los oficiales habían sido alcanzados por disparos y que el sospechoso estaba en el suelo.

La agencia AP señaló que, tras el tiroteo, el agente herido fue hospitalizado y quedó en condición estable.

David Dymock acudió como refuerzo, reportó por radio que los oficiales habían sido alcanzados por disparos y quedó hospitalizado en condición estable (WLTX)

Quiénes eran el oficial fallecido y el sospechoso

Holbrook describió la muerte de Christopher DeLong como un golpe para toda la fuerza local. En declaraciones durante la conferencia de prensa, el jefe policial aseguró: “Nuestros corazones están rotos esta noche”. También pidió apoyo para el departamento en medio de la conmoción por la pérdida.

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La esposa del agente publicó un mensaje en redes sociales en el que definió a DeLong como el “mejor papá para sus bebés” y afirmó que estaba “viviendo una pesadilla”. Debido a que el efectivo tenía dos niños pequeños.

Tras la conferencia de prensa del sábado por la tarde, Holbrook y otros funcionarios acompañaron una procesión desde el hospital.

Por otra parte, el sospechoso fue identificado como Adam Tyler Dowdy, residente de Prosperity. Holbrook sostuvo que el hombre acumulaba antecedentes en al menos cuatro estados y que había afrontado cargos por alteración del orden, desacato, intoxicación en la vía pública, posesión de sustancias controladas y violaciones de libertad condicional.

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El medio local WVLT detalló en que Dowdy tenía un historial criminal extenso, puesto a que esos antecedentes abarcaban Carolina del Sur, Kentucky, Wisconsin y Georgia, un dato que aportó más contexto sobre el perfil del hombre señalado por las autoridades como protagonista del tiroteo.

El jefe de la Policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, confirmó que Christopher DeLong murió por las heridas sufridas en el tiroteo (WLTX)

La investigación quedó en manos de otra agencia estatal

La investigación del caso pasó a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés). Holbrook evitó responder preguntas durante su comparecencia pública y se limitó a indicar que ese organismo sería el encargado de revisar lo ocurrido en el lugar del tiroteo.

Un portavoz de la agencia confirmó en algunos medios estadounidenses que la pesquisa seguirá abierta. A su vez, WVLT añadió que también colaboraba la oficina del sheriff del condado de Richland.

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Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre la mecánica exacta del intercambio de disparos ni sobre cuántos tiros se efectuaron en el lugar.