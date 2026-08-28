Estados Unidos

Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela

“Estados Unidos se aseguró un control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas venezolanas”, afirmó el mandatario republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela para asegurar que Washington, que supervisa las exportaciones de petróleo de Caracas, acceda por un largo plazo a una parte de las reservas de crudo del país sudamericano.

En una publicación de Truth Social, Trump calificó esto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y dijo que duplicará con creces las reservas de petróleo de Estados Unidos.

“Bajo mi dirección, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a través de una alianza con el sector privado, han conseguido que Estados Unidos obtenga el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste alguno para el contribuyente estadounidense”, escribió Trump en Truth Social.

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