Arrestan en California al rapero ColdheartedAC: enfrenta una acusación por fraude con cheques por USD 8,1 millones

El rapero ColdheartedAC, cuyo nombre real es Ada William Obayuwana, quedó bajo custodia federal en California tras una acusación que lo vincula con el manejo de fondos ajenos en el sur del estado (@coldheartedac/DOJ)

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El rapero del área de Los Ángeles Ada William Obayuwana, conocido como ColdheartedAC, quedó bajo custodia esta semana en un caso que expone el presunto uso de pagos públicos robados, documentación alterada y cuentas abiertas para captar fondos ajenos en el sur de California.

El expediente tomó dimensión por el volumen atribuido a la maniobra y por la variedad de desembolsos comprometidos, entre ellos reembolsos impositivos, beneficios para veteranos y transferencias de la Administración del Seguro Social, tal y como informó Los Angeles Times.

La presentación judicial también involucra a Albert Tai Vu, de Westminster, y a Cassandra Marie Murillo, de San Diego. De acuerdo con el medio, los tres quedaron señalados en una acusación de 25 cargos vinculada con documentos del Tesoro de Estados Unidos y otros papeles bancarios pertenecientes a particulares y empresas.

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Los fiscales sostienen que las operaciones se extendieron entre abril de 2022 y diciembre de 2023. La pesquisa ubica esas maniobras en entidades financieras de los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego.

Entre los documentos mencionados en la causa hay cheques emitidos por el gobierno federal que incluían pagos destinados a contribuyentes, veteranos y beneficiarios del sistema de seguridad social (REUTERS/Kevin Lamarque)

Qué dice la acusación federal sobre los cheques, las cuentas y la suplantación de identidad

El Departamento de Justicia afirma que el grupo tuvo en su poder más de 50 cheques robados del Tesoro de Estados Unidos y cientos de documentos adicionales pertenecientes a particulares y empresas. El valor total superó los USD 8,1 millones, aseguró Los Angeles Times.

Ese conjunto abarcaba tanto pagos oficiales como privados. Para hacerse con el dinero, los imputados abrieron cuentas bancarias a nombre de terceros y utilizaron documentación comercial para suplantar a las víctimas, indicó el medio.

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La agencia federal presentó la acusación tras una investigación que reconstruyó operaciones realizadas en entidades bancarias de tres condados californianos durante casi dos años (REUTERS/Kevin Lamarque)

El rol que le atribuyen a ColdheartedAC

A Obayuwana le atribuyen el intento de cobro de al menos tres documentos del Tesoro asociados con devoluciones de impuestos por USD 382.109. Los fiscales aseguraron que uno de ellos terminó en un retiro de USD 229.109.

Uno de los tramos centrales del caso remite a un episodio de diciembre de 2023. En ese momento, las autoridades indicaron que Obayuwana tenía en su auto, en Oceanside, más de 100 cheques robados o fraudulentos por un valor acumulado superior a USD 6,1 millones. Dentro de ese conjunto había 48 documentos del Tesoro por unos USD 2.555.417, detalló Los Angeles Times.

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Los investigadores además le adjudican el cobro de ocho de esos papeles por cerca de USD 1,7 millones.

Tras el arresto, quedó bajo custodia federal. Enfrenta nueve cargos de fraude bancario, tres cargos por entrega de cheques del Tesoro robados y un cargo por robo de identidad agravado, indicó el reporte.

Las autoridades afirman que Obayuwana tenía en su auto más de un centenar de documentos bancarios irregulares cuando fue interceptado en Oceanside a fines de 2023 (@coldheartedac/DOJ)

Los otros acusados y los próximos pasos

La causa también describe maniobras atribuidas a Vu. Los fiscales afirmaron que intentó presentar al menos seis documentos del Tesoro por un total de USD 2,15 millones y que obtuvo fondos de dos devoluciones impositivas por USD 772.159.

La acusación además le atribuye el cobro de dos cheques de caja de USD 250.000 cada uno en un banco de Anaheim.

Con parte de ese dinero, compró un Range Rover y destinó el resto a un pago para Murillo, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times.

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Con la causa abierta en la Justicia federal, el proceso avanza hacia las próximas audiencias donde se definirá la situación procesal de cada uno de los tres imputados (@coldheartedac/DOJ)

En el caso de Murillo, los investigadores le atribuyen el intento de hacer efectivos al menos dos papeles por USD 60.193.

Las autoridades sostienen que obtuvo USD 31.405 de uno de ellos. Vu fue arrestado el jueves y enfrenta cargos por entrega de cheques del Tesoro robados, lavado de dinero y robo de identidad agravado.

Murillo, en tanto, debía entregarse ante las autoridades federales en Los Ángeles el lunes. La acusación en su contra suma un cargo adicional por entrega de cheques del Tesoro robados, señaló Los Angeles Times al reconstruir el avance judicial del caso.