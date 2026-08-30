Estados Unidos

Un conserje vivió seis meses oculto en una escuela de Nueva York sin que nadie lo notara: así descubrieron su secreto

El caso dejó al descubierto una doble vida insospechada y sorprendió a toda la comunidad educativa de Albany

Fachada de un edificio clásico de piedra beige con columnas, puertas rojas, arcos de entrada y farolas en el frente bajo un cielo azul
El conserje Timothy Walters vivió durante seis meses oculto dentro de la escuela secundaria Hackett de Albany, en Nueva York (Tim Walters)
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El conserje principal Timothy Walters vivió en secreto durante meses dentro de la escuela secundaria Hackett, en la ciudad de Albany. Tomó esa decisión a los 36 años y, según explicó en entrevistas, lo hizo porque no podía sostener un alquiler propio mientras pagaba la manutención de sus cuatro hijos adolescentes y buscaba reducir gastos.

El caso se conoció en la última semana de abril, cuando funcionarios del distrito escolar revisaban grabaciones de seguridad por una pesquisa distinta: la de conserjes sospechados de inflar reclamos fraudulentos de horas extras.

Walters no fue acusado por esa maniobra, pero el registro dejó en evidencia que permanecía en el edificio de forma continua, por fuera de cualquier esquema regular de turnos.

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Según relató al New York Post, convirtió en octubre una habitación del cuarto piso —ubicada sobre el auditorio— en un espacio improvisado para uso personal.

Allí instaló varias camas, un minirrefrigerador y distintos muebles, con los que armó un ambiente que describió como un estudio.

En ese mismo testimonio, Walters contó que antes vivía con su hermana menor y la pareja de ella, pero sintió que su presencia resultaba invasiva y que debía buscar una alternativa.

“No tenía a dónde ir”, dijo al medio. “Vivía con mi hermana y su novio, pero necesitaban tiempo a solas para lidiar con sus propios problemas”.

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El distrito escolar tomó conocimiento del uso no autorizado del edificio a partir de la revisión del material de seguridad, y el hallazgo abrió una investigación administrativa que se extendió durante varias semanas.

La situación, además, dejó expuesto un punto sensible para el distrito: el control de accesos y la supervisión de espacios que, por su ubicación dentro del establecimiento, no forman parte de la circulación diaria.

El distrito lo suspendió sin sueldo y Walters renunció en junio

Un hombre con el cabello canoso y barba corta viste una sudadera beige y mira de frente a la cámara
El distrito escolar suspendió sin sueldo a Timothy Walters en mayo y su renuncia se formalizó el 23 de junio, según Ron Lesko (Tim Walters)

En mayo, el distrito lo suspendió sin goce de sueldo mientras avanzaba la investigación. Finalmente, Walters renunció el 23 de junio, según dijo el portavoz distrital Ron Lesko al Times Union. La renuncia cerró su vínculo laboral con el sistema escolar en medio de un caso que obligó a la administración a dar explicaciones y a revisar procedimientos internos.

Walters dio cifras sobre sus ingresos para contextualizar su situación. Afirmó que cobraba USD 64.000 al año y que, con horas extras, llegó a percibir alrededor de USD 80.000 en 2025. En su versión, ese nivel de ingresos no implicaba estabilidad, porque una parte significativa se destinaba a obligaciones vinculadas a sus hijos adolescentes.

En declaraciones a CBS 6, describió el estado previo del lugar y los cambios que hizo para poder usarlo: “El apartamento tenía un futón, un montón de sillas viejas y algunos muebles que llevaban ahí quién sabe cuánto tiempo.

Al final lo vacié y puse varias camas y una nevera pequeña”. Esa descripción aportó un detalle sobre el “antes y después” del cuarto y sobre el modo en que lo adaptó para pasar la noche.

Sus hijos se quedaban con él los fines de semana y los cargos fueron retirados

Habitación vacía con paredes claras, alfombra oscura, ventana con persianas y una estructura metálica para cama en la esquina
Walters dijo que sus cuatro hijos adolescentes se quedaban con él los fines de semana dentro de la escuela secundaria Hackett (Tim Walters)

Walters también dijo que los fines de semana recibía visitas. Según su relato, sus cuatro hijos adolescentes se quedaban con él cuando le correspondía la custodia, sin que nadie de su entorno advirtiera que el alojamiento estaba dentro de una escuela.

En su reconstrucción, esa dinámica se sostuvo sin alertas externas durante el tiempo en que utilizó el edificio.

El propio Walters admitió que entendía la gravedad de lo que hacía. “Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo. “Pero no sabía qué hacer. Cuando estás contra la espada y la pared, a veces terminas tomando decisiones que probablemente no deberías haber tomado”. Con esas frases, presentó su conducta como el resultado de una situación límite y no como una elección cómoda.

La policía local investigó el episodio y al principio lo acusó de allanamiento de morada. Esos cargos después fueron retirados, de acuerdo con lo informado en el seguimiento del caso.

El material disponible no detalla los motivos por los que la acusación quedó sin efecto, ni si existieron condiciones asociadas a esa decisión.

Una habitación con moqueta oscura, paredes claras, dos ventanas, dos sillas, un mueble bajo y papeles dispersos por el suelo
Una estancia casi vacía conserva un contenedor azul, sillas de madera y hojas de papel esparcidas sobre una alfombra oscura. (Tim Walters)

Tras dejar su puesto, Walters dijo que ahora vive con un tío en un parque de casas rodantes y que está en lista de espera para acceder a una vivienda propia. También aseguró que ya recibió dos ofertas de trabajo, aunque no precisó en qué consisten ni cuándo podrían concretarse.

Su hermana creó una campaña en GoFundMe para ayudarlo a instalarse en un nuevo hogar.

La iniciativa se difundió después de que el caso tomara estado público y se sumó como una vía de apoyo económico en un momento de transición, con el objetivo de cubrir gastos asociados a la mudanza y a la instalación en una vivienda estable.

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