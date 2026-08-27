Estados Unidos

Canadá apunta a sectores y regiones clave de Estados Unidos con sus nuevos aranceles

La administración de Mark Carney oficializó gravámenes de hasta el 50% sobre una amplia gama de mercancías. La estrategia busca presionar a la Casa Blanca tras el fracaso de las negociaciones y afecta de manera diferenciada a diversos territorios norteamericanos según su perfil productivo y relevancia electoral

Canadá impuso aranceles de hasta el 50% sobre bienes de Estados Unidos por 20 mil millones de USD tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales. (REUTERS/Chris Tanouye/File Photo)
Canadá impuso aranceles de hasta el 50% sobre bienes de Estados Unidos por 20 mil millones de USD tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales. (REUTERS/Chris Tanouye/File Photo)
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El gobierno de Canadá impuso aranceles de hasta el 50% sobre bienes estadounidenses valorados en USD 20 mil millones. Esta medida, anunciada por la ministra de Industria, Melanie Joly, busca ejercer presión política directa sobre la administración del presidente Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales. La estrategia apunta a estados clave con elecciones competitivas, lo que intensifica una guerra comercial entre dos socios históricos.

El conflicto surgió después de que Estados Unidos estableciera gravámenes del 50% a productos canadienses. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a su país. Según Carney, las exigencias estadounidenses durante las fallidas conversaciones demostraron que el gobierno de Trump buscó destruir las principales industrias de su país.

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Regiones y sectores estadounidenses afectados

El diseño de estas medidas impacta de forma desigual a la geografía estadounidense, al afectar tanto a estados con tendencias republicanas como demócratas. Los expertos señalaron a CBS que las entidades con grandes sectores manufactureros sufrieron un golpe mayor que aquellas centradas en la agricultura, cuyos productos principales permanecieron exentos.

  • Michigan e Indiana: manufacturas, acero, aluminio, electrodomésticos, herramientas y autopartes.
  • Wisconsin y Vermont: productos lácteos, con énfasis en la exportación de quesos y leche.
  • Maine: langosta y otros productos del mar, sector que recibió un arancel del 25% por primera vez.
  • Alaska, Florida y Massachusetts: diversos productos del mar.
  • Ohio: autopartes y vehículos.

Disputa comercial y posturas enfrentadas

La relación comercial atraviesa un periodo de tensión. Mientras la administración estadounidense sostiene que Canadá rechaza una oferta comercial ventajosa y exige acceso unilateral al mercado, los funcionarios canadienses defienden la necesidad de reciprocidad y protección industrial.

La guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos se intensificó después de que la administración de Donald Trump aplicara gravámenes del 50% a productos canadienses. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)
La guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos se intensificó después de que la administración de Donald Trump aplicara gravámenes del 50% a productos canadienses. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, Archivo)

Mark Carney también denunció que los negociadores estadounidenses plantearon como obstáculos comerciales la visibilidad de contenidos en francés en plataformas de streaming y las normas de etiquetado en ese idioma. El primer ministro rechazó que dichas protecciones fueran negociables. “Para los estadounidenses, las cuestiones sobre el idioma francés y la cultura francófona son irritantes. Aquí en Canadá, son derechos”, afirmó el mandatario ante la prensa, según reportó CBS.

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Alcance de las tarifas aplicadas

Las autoridades canadienses aplicaron gravámenes de 15%, 25% y 50% a más de 800 categorías de productos fabricados en Estados Unidos. El objetivo declarado por el gobierno consiste en proteger a las empresas nacionales y reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses, las cuales resultan más costosas para los consumidores locales.

Mark Carney acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá y de buscar destruir sus principales industrias durante las conversaciones comerciales. (REUTERS/Blair Gable)
Mark Carney acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá y de buscar destruir sus principales industrias durante las conversaciones comerciales. (REUTERS/Blair Gable)

Las mercancías sujetas al impuesto máximo del 50% incluyen artículos de acero, aluminio, muebles y diversas prendas de vestir. Por otro lado, los electrodomésticos, productos lácteos —incluido el queso—, pescados, mariscos y derivados del acero o aluminio enfrentan una tasa del 25%. Además, se mantienen los aranceles vigentes sobre automóviles, de acuerdo con los datos recopilados por CBS.

Implicaciones económicas y políticas

La selección de productos y estados responde a un cálculo estratégico. Al impactar zonas con procesos electorales cercanos, Canadá intenta movilizar a los votantes y legisladores estadounidenses para que exijan una resolución negociada. El gobierno canadiense espera alcanzar un acuerdo antes de la aplicación definitiva de los impuestos.

Para Estados Unidos, la medida representa una amenaza para empleos y sectores productivos integrados, especialmente en la industria automotriz. Por su parte, la economía canadiense también enfrenta riesgos. Analistas de Oxford Economics advirtieron que estos gravámenes elevarían la inflación en 0,3 puntos porcentuales durante 2027 y desacelerarían el crecimiento económico debido a la incertidumbre comercial.

Calendario y medidas de apoyo

La entrada en vigor de estas tarifas quedó programada para el 8 de septiembre, apenas dos meses antes de las elecciones generales en Estados Unidos. La proximidad de esta fecha constituye un factor central en la estrategia de presión ejercida por Ottawa, que cuenta con una red de consulados capaz de monitorear la política interna estadounidense con precisión.

Ante el impacto potencial en su propia economía, el gobierno canadiense prepara mecanismos de mitigación. La ministra de Empleo, Patty Hajdu, confirmó que el Estado implementó programas de préstamos para empresas y ayudas al desempleo para proteger a los trabajadores afectados por la escalada arancelaria.

Consumo local y futuro comercial

Las autoridades instaron a los ciudadanos a priorizar la compra de productos fabricados en territorio canadiense. La ministra Joly mantuvo conversaciones con minoristas y supermercados para asegurar que los artículos nacionales contaran con una identificación clara en los estantes.

Este gesto busca fortalecer la economía interna mientras se mantiene la postura firme frente a Washington.

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