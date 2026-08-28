Los diplomáticos estadounidenses y sus familiares comienzan a regresar poco a poco a las embajadas en Oriente Medio

Todas estas embajadas fueron puestas en situación de “salida ordenada” o “salida autorizada” en marzo (Europa Press)

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Los diplomáticos estadounidenses y al menos algunos de sus familiares están comenzando a regresar a las embajadas de Estados Unidos en Medio Oriente después de que a muchos se les ordenara abandonar sus puestos durante los primeros días de la guerra con Irán.

Aunque la mayoría de las embajadas no están recuperando su plena capacidad operativa de inmediato, a partir de esta semana el Departamento de Estado ha comenzado a levantar ciertas restricciones de personal y otras limitaciones impuestas al mismo.

Estos cambios no reflejan necesariamente un giro en la política de la administración Trump hacia Irán, ahora centrada en la guerra económica en lugar de la militar. En cambio, se deben principalmente a cuestiones legales relacionadas con la política de recursos humanos, que limita el tiempo que los diplomáticos pueden ausentarse de su puesto sin dejar de percibir su salario y beneficios para ellos y sus familias.

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El viernes, día en que la guerra con Irán cumplió seis meses, las embajadas en Qatar, Kuwait y Bahréin anunciaron que permitirían el regreso de los familiares de los diplomáticos, aunque en Bahréin y Kuwait solo se aplica a los mayores de 18 años.

A principios de semana, todos los familiares de los empleados del gobierno estadounidense en Israel, así como los mayores de 21 años de quienes trabajan en el Líbano, recibieron autorización para regresar.

Todas estas embajadas fueron puestas en situación de “salida ordenada” o “salida autorizada” en marzo, cuando Irán comenzó a tomar represalias por los ataques estadounidenses e israelíes atacando intereses estadounidenses, incluidas embajadas e instalaciones militares, y creando situaciones caóticas en países de la región.

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El régimen de Irán estuvo atacando a las embajadas de Medio Oriente en el último tiempo (Captura de video)

La salida ordenada implica que todo el personal no esencial y sus familias deben abandonar el país. La salida autorizada significa que el personal considerado no esencial y sus familias pueden marcharse.

Sin embargo, la normativa limita la vigencia de dichas condiciones, que comenzaban a expirar seis meses después de su inicio, lo que significaba que los diplomáticos afectados y sus familias perderían su vivienda y otros beneficios, creando importantes dificultades entre los trabajadores.

Para abordar esta situación, el Departamento de Estado creó un nuevo estatus —el de “operaciones restringidas”— diseñado para permitir que las embajadas reanuden sus funciones normales. Cada embajada afectada determinará, caso por caso, el personal necesario, la presencia de familiares y las remuneraciones y beneficios.

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Al comienzo de la guerra, se ordenó a los diplomáticos y a sus familias que abandonaran las embajadas en otros cinco países de la región, y también se preveían cambios de estatus en algunas de ellas próximamente.

“Seguimos comprometidos a apoyar a nuestros empleados y a sus familias durante todo este proceso y proporcionaremos actualizaciones a través de los canales apropiados a medida que se tomen decisiones”, dijo el departamento.

(AP)