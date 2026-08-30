Decenas de personas fueron evacuadas del Gran Cañón tras inundaciones repentinas

La tormenta del sábado activó una advertencia de inundación repentina en la cuenca de Bright Angel Creek por lluvias intensas en menos de 30 minutos (REUTERS/Rebecca Noble)

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Unas 50 personas fueron evacuadas por aire tras inundaciones repentinas en el Gran Cañón, en el estado de Arizona, luego de una tormenta que descargó lluvia intensa sobre el área de Bright Angel Canyon la tarde del sábado 29 de agosto.

A pesar de que no se reportaron heridos, el cierre de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab Trail obligó a restringir el acceso en una de las zonas más visitadas del parque nacional.

La crecida inició cerca de las 14:30 hora local, cuando entre 6,35 y 19,05 milímetros en menos de 30 minutos, activaron una advertencia de inundación repentina en la cuenca de Bright Angel Creek, bajo el área afectada por la cicatriz del incendio Dragon Bravo, según informó el medio local AZ Central.

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El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el agua siguió corriendo con fuerza por el cauce aun después de que terminara la lluvia.

La evacuación aérea alcanzó a unas 50 personas que se encontraban en el sector de Phantom Ranch, un histórico alojamiento ubicado cerca del fondo del Gran Cañón y muy próximo a Bright Angel Creek.

El National Park Service señaló en una publicación oficial que toda el área permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Esa medida incluye también el campamento Bright Angel Campground, la cantina del complejo y sus cabañas.

El cierre de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab Trail restringió el acceso en una de las zonas más visitadas del parque nacional Gran Cañón (ZUMA Press Wire)

Qué ocurrió en Bright Angel Canyon

La primera advertencia formal llegó a las 14:55, cuando el Servicio Meteorológico Nacional en Flagstaff emitió una alerta de inundación repentina para la cuenca de Bright Angel Creek. El organismo indicó que radares Doppler detectaron tormentas con lluvias intensas sobre el área y estimó acumulados iniciales de entre 0,25 y 0,5 pulgadas, es decir, entre 6,35 y 12,7 milímetros, con posibilidad de nuevos aportes en poco tiempo.

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Más tarde, a las 17:41, la agencia amplió el aviso y calificó la situación como una amenaza de “inundación repentina potencialmente mortal”, según citó AZ Central. Y para las 18:45 sostuvo que la lluvia fuerte ya había terminado, pero advirtió que el caudal seguía alto en el entorno de Phantom Ranch y del sector conocido como The Transept.

Ese seguimiento confirmó que el mayor riesgo no dependía solo de la tormenta en superficie, sino del flujo acumulado en arroyos y cauces del cañón.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el caudal siguió alto cerca de Phantom Ranch y The Transept aun después de que terminara la lluvia (X/National Park Service)

Por qué una lluvia breve puede causar una crecida severa

El caso expuso una característica habitual del paisaje desértico de Arizona. El propio AZ Central explicó que, una inundación repentina puede formarse en pocos minutos tras lluvias intensas de corta duración, incluso si en otros puntos cercanos el cielo permanece despejado.

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En este tipo de terreno, menos de 25,4 milímetros de lluvia en una hora pueden bastar para detonar una emergencia. Los suelos secos absorben poco, el agua escurre con rapidez y la topografía de cañones, montañas y cauces angostos acelera la concentración del flujo.

A eso se suma el efecto de los incendios forestales: el fuego altera la capa superficial del suelo y reduce aún más su capacidad de absorción. En este episodio, el área bajo la cicatriz del incendio Dragon Bravo quedó mencionada en varias de las alertas oficiales como un punto de riesgo.

La clausura de Phantom Ranch afecta reservas completas con meses de anticipación y Xanterra contacta a los huéspedes por sus futuras estadías (REUTERS/Stephanie Keith)

Cierres, reservas afectadas y refugio abierto

El cierre de Phantom Ranch tiene un impacto particular por tratarse de uno de los alojamientos más solicitados del parque. La cobertura de CBS News recordó que suele tener reservas completas con meses de anticipación.

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Las autoridades pidieron al público que no ingrese en las áreas restringidas, mientras la empresa Xanterra, operadora del complejo, quedó a cargo de contactar a los huéspedes sobre el estado de sus futuras reservas.

La clausura alcanza a todo Phantom Ranch, incluidas sus cabañas, la cantina y el campamento adyacente. Mientras que la Cruz Roja Estadounidense abrió además un refugio en la escuela secundaria de Grand Canyon High School, en Grand Canyon Village, para asistir a personas afectadas por la emergencia.

Una jornada de tiempo severo en Arizona

El temporal en el Gran Cañón formó parte de una jornada más amplia de clima extremo en el estado. Fox 10 informó que, mientras se desarrollaba la evacuación, el área metropolitana de Phoenix atravesaba calor intenso, tormentas eléctricas, polvo en suspensión y nuevas amenazas de inundación para la noche del sábado y el domingo.

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Ese medio señaló además que Phoenix alcanzó 45℃ (113℉), tras una madrugada con una mínima de 34,4℃ (94℉). El pronóstico incluyó ráfagas de hasta 88,5 kilómetros por hora (55 millas por hora), visibilidad reducida y lluvias torrenciales.

La emergencia en el Gran Cañón coincidió con una jornada de clima extremo en Arizona, con calor, tormentas eléctricas, polvo e inundaciones en Phoenix (The Business Journals)

Aunque ese frente se desplazó hacia el sur del estado, la emergencia en el parque nacional quedó como uno de los episodios más visibles del día por la necesidad de evacuar visitantes en helicóptero.

La atención sobre el Gran Cañón genera especial atención dado a que fue el cuarto parque nacional más visitado de Estados Unidos en 2025, con 4.430.653 visitas recreativas.

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