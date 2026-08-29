Estados Unidos

Un jurado imputó a la mujer acusada de vandalizar el Monumento a la Segunda Guerra Mundial en Washington

Melissa Farris, de 41 años, enfrenta dos cargos por destrucción de un memorial de veteranos y de propiedad pública. Deberá presentarse ante un tribunal el 3 de septiembre

Las imágenes, publicadas por la propia acusada en Facebook, la muestran mientras interviene con aerosol el monumento ubicado en el National Mall.
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Un gran jurado federal acusó formalmente a la mujer señalada por vandalizar el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington.

La imputada, Melissa Farris, de 41 años, enfrenta un cargo por destrucción de un memorial de veteranos y otro por destrucción de propiedad gubernamental. Deberá comparecer ante el tribunal el 3 de septiembre, informó Associated Press.

Los fiscales de Washington intentaron que permanezca detenida hasta el juicio porque la consideraron un riesgo serio de fuga, aunque un juez rechazó ese pedido y la liberó el 17 de agosto, reportó Politico.

La fiscal federal, Jeanine Ferris Pirro, afirmó en un comunicado que vandalizar el memorial de quienes sirvieron en la guerra “es una ofensa a su servicio y sacrificio”. A su vez, aseguró que las autoridades utilizarán “todos los recursos legales disponibles para garantizar que esta conducta sea castigada con justicia”.

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Qué sostiene la denuncia sobre los daños en el memorial

Según el Departamento de Justicia, agentes de la Policía de Parques de Estados Unidos acudieron al lugar cerca de las 14.00 del 13 de agosto tras un reporte por disturbios.

Un testigo declaró que vio a una mujer pintar con aerosol sectores del Pabellón del Teatro Atlántico, ubicado en el extremo este del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Un guardaparques encontró espuma en la zona de la fuente y vio a varias personas en el balcón, que observaban a una mujer mientras se filmaba. Las autoridades señalaron que la sospechosa se retiró al advertir la presencia del agente.

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La Justicia rechazó el pedido de mantener detenida a Farris por riesgo de fuga y ordenó su liberación el 17 de agosto (REUTERS/Daniel Heuer).
La Justicia rechazó el pedido de mantener detenida a Farris por riesgo de fuga y ordenó su liberación el 17 de agosto (REUTERS/Daniel Heuer).

En un sector del memorial, la acusada habría escrito “Manos limpias, dinero sucio” con pintura naranja, roció pintura verde debajo y esparció pintura rosa en el suelo.

Además, Farris también es sospechosa de haber llenado de burbujas una de las fuentes de agua. Las autoridades calcularon daños por más de USD 1.000, precisó Politico.

En un cesto de basura cercano a la entrada norte del balcón, los investigadores hallaron un cartel blanco con letras pintadas que coincidían con la pintura que habría empleado la acusada.

La fiscal Jeanine Ferris Pirro sostuvo que el vandalismo en el memorial de la Segunda Guerra Mundial ofende el servicio y sacrificio de los veteranos (REUTERS/Kylie Cooper).
La fiscal Jeanine Ferris Pirro sostuvo que el vandalismo en el memorial de la Segunda Guerra Mundial ofende el servicio y sacrificio de los veteranos (REUTERS/Kylie Cooper).

Cómo identificaron a la acusada

A partir de una fotografía tomada por un testigo en el momento del hecho, un agente de la Policía de Parques reconoció a la mujer como una persona arrestada el 10 de agosto por acampar de manera ilegal en propiedad federal, a pocas cuadras del memorial.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, durante su arresto, Farris transmitió el procedimiento en vivo por Facebook e Instagram bajo el nombre de “Melissa Lovewell”.

A partir de la revisión de sus redes sociales públicas, los investigadores encontraron varias transmisiones del 13 de agosto y sostuvieron que en una de ellas la mujer admitió haber dañado el memorial.

Antes del episodio, Farris expresó en uno de los videos: “Soy consciente y ejecutiva de las decisiones que tomo y lo hago para llevar mi caso de denunciante a los tribunales... alguien tiene que tomar decisiones diferentes y soy responsable de mis actos. Voy a tomar estas decisiones hoy, entraré en la sala del tribunal y esperaré a ser arrestada”.

La acusación sostiene que la sospechosa pintó con aerosol la frase “Manos limpias, dinero sucio”, arrojó pintura de colores y llenó de burbujas una fuente, con daños superiores a USD 1.000 (REUTERS/Kylie Cooper).
La acusación sostiene que la sospechosa pintó con aerosol la frase “Manos limpias, dinero sucio”, arrojó pintura de colores y llenó de burbujas una fuente, con daños superiores a USD 1.000 (REUTERS/Kylie Cooper).

En una entrevista exclusiva con The Washington Post, Farris contó los motivos de su accionar: “Decidí gritar lo suficientemente fuerte como para que toda la nación me oiga”.

En la misma conversación, explicó: “Los veteranos lucharon por la gente, no por monumentos ni memoriales, y yo los honro intentando preservar nuestras libertades, nuestra vida y nuestra felicidad aquí. En algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es en que a todos nos encanta criticar algo. Así que armé un gran escándalo para llamar la atención de la nación”.

El hecho ocurrió semanas después de que Donald Trump afirmara que el Estanque Reflectante había sido dañado intencionalmente. Cuando sucedió el vandalismo en el memorial, el presidente se expresó en Truth Social y calificó a los responsables de “animales”.

“Nuestro hermoso monumento a la Segunda Guerra Mundial acaba de ser vandalizado con pintura en aerosol. NO PUEDE HABER MAYOR INSULTO PARA ESOS HÉROES ESTADOUNIDENSES QUE MURIERON EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Primero el estanque reflectante, ahora esto. ¡Los estamos siguiendo!”, escribió el mandatario.

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