Estados Unidos retiró el visado a una ex ministra iraquí por sospechas de terrorismo

Taif Sami Mohammed Al Shakarchi rechazó la información, afirmó que se encontraba en Irak y negó haber abandonado el país

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El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró el visado a la ex ministra iraquí Taif Sami Mohammed Al Shakarchi tras su inclusión en la lista de vigilancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por sospechas de terrorismo.

Poco después de la difusión del anuncio, la ex ministra rechazó públicamente la información. De acuerdo con lo publicado por la agencia iraquí Shafaq, sostuvo que lo difundido era falso, afirmó que se encontraba en Irak y negó haber abandonado el país. También indicó que no tenía intención de trasladarse a Washington en el futuro.

A su vez, añadió que ningún tribunal la citó ni le notificó actuación judicial alguna vinculada con ese asunto. La exfuncionaria sostuvo además que avanzaría con acciones legales contra cualquier persona o entidad que difundiera de manera deliberada datos falsos o engañosos sobre su situación.

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El comunicado oficial de Washington sumó un elemento político al caso. El extracto señaló que, bajo la presidencia de Donald Trump y la conducción del secretario de Estado Marco Rubio, los sospechosos de terrorismo no permanecerán en el país. El texto difundido por el Departamento de Estado recordó además que Al Shakarchi recibió en 2022 el Premio Internacional a la Mujer Valiente, una distinción entregada por la administración de Joe Biden por su papel en la lucha contra la corrupción y por su defensa de la equidad de género.

La ex ministra ocupó la cartera de Finanzas durante el mandato de Al Sudani y contaba con una trayectoria previa en la administración iraquí. Al Shakarchi, de 63 años, estudió Economía en la Universidad de Bagdad y desempeñó distintos cargos de alto nivel antes de asumir el ministerio en 2022.

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La decisión se produjo en un clima de endurecimiento discursivo de la política exterior estadounidense sobre seguridad y extremismo. Dos días antes, el secretario de Estado publicó en X un mensaje en el que afirmó que el terrorismo de extrema izquierda representaba una amenaza profunda para Estados Unidos y para Occidente.

Marco Rubio endureció su discurso sobre terrorismo y extremismo al anunciar sanciones contra redes transnacionales de extrema izquierda, entre ellas Autistici/Inventati (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

“El terrorismo de extrema izquierda representa una grave amenaza para Estados Unidos y Occidente en general. Hoy, Estados Unidos sancionó a varias redes terroristas transnacionales de extrema izquierda, entre ellas Autistici/Inventati, un importante colectivo tecnológico de extrema izquierda cuyos servicios son utilizados por las células más activas y violentas de Antifa en Estados Unidos y en todo el mundo”, aseguró.

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“Utilizaremos todos los recursos y facultades a nuestro alcance para combatir el terrorismo y proteger nuestro estilo de vida de la coerción terrorista”, agregó.

En ese texto anunció sanciones contra varias redes transnacionales de extrema izquierda e incluyó a Autistici/Inventati, al que definió como un importante colectivo tecnológico de esa corriente cuyos servicios eran utilizados por células de Antifa en Estados Unidos y otros países.

(Con información de Europa Press)