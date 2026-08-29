Tony Romo enfrenta tres nuevas citaciones en el caso por presunta conducción intoxicada

Tony Romo deberá comparecer el 21 de septiembre por el caso de conducción intoxicada en Wisconsin (REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports).

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El comentarista de CBS Sports, Tony Romo, enfrenta tres nuevas infracciones vinculadas a su arresto por presunta conducción intoxicada en Wisconsin. El exmariscal de campo de los Dallas Cowboys, de 46 años, fue arrestado el 23 de julio tras negarse a someterse a un control de alcoholemia.

A la citación inicial, ahora se sumaron adelantar de forma insegura por la derecha, poseer bebidas alcohólicas abiertas en un vehículo y conducir bajo los efectos del alcohol. Deberá comparecer el 21 de septiembre, informó CBS News.

Un portavoz de Romo afirmó que el exdeportista “asume toda la responsabilidad por sus actos y ha tomado medidas proactivas para garantizar que este asunto civil aislado se resuelva adecuadamente”.

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La declaración, enviada al Milwaukee Journal Sentinel y a TMZ, agrega que el equipo del analista trabaja con las autoridades locales y mantiene contacto con CBS para definir los próximos pasos.

El arresto en Wisconsin

De acuerdo con Associated Press, el episodio se originó después de una parada de tránsito cuando Romo circulaba hacia el sur por la Interestatal 43.

Un agente detuvo a Romo cuando observó que pasaba vehículos en una zona de separación vial entre el tránsito de la autopista y los autos que ingresan desde una rampa.

El informe policial también mencionó que el exquarterback cruzó esa franja de seguridad durante la maniobra, consignó USA Today.

La defensa de Tony Romo afirmó que el exjugador asume la responsabilidad por sus actos y trabaja con las autoridades locales y con CBS (Captura de video).

La oficina del sheriff del condado de Milwaukee sostuvo que el comentarista rechazó una prueba de alcoholemia y tuvo un mal desempeño en las pruebas de sobriedad de campo antes de quedar arrestado, ser fichado y luego ser liberado.

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Las citaciones indican que una botella abierta de bebida alcohólica fue hallada en el lado del acompañante del Jeep negro de Romo durante el inventario previo al remolque del vehículo, reportó Associated Press.

Tras la detención, se viralizaron las grabaciones de la cámara corporal de los policías. En estas imágenes se lo escucha decirles a los agentes que regresaba de un campo de golf y que iba camino a visitar a sus abuelos.

Uno de los agentes le dijo que sospechaba que estaba afectado porque tenía “ojos rojos y vidriosos” y “olor a una bebida alcohólica”.

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La policía detuvo al exjugador de la NFL durante un control vehicular. El video muestra la intervención. (X: @BarstoolBigCat)

La suspensión en CBS Sports

Posteriormente al arresto y la difusión de los videos, CBS Sports decidió suspender bajo licencia a su comentarista principal de transmisiones de la NFL desde 2017.

En su ausencia, J.J. Watt se incorporó al equipo principal junto al relator Jim Nantz y la reportera Tracy Wolfson. Su primer partido será el 13 de septiembre en el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y Green Bay Packers.

En el evento anual NFL Media Day, el presidente de la cadena deportiva, David Berson, dijo que no tenía un calendario para definir el regreso de Romo.

“Teníamos que considerar el impacto en nuestra imagen y en nuestra marca. Eso es muy importante para nosotros. Ya sean los juegos, el marketing, las relaciones públicas o las redes sociales, el enfoque debe estar en nuestra presentación y no en ningún otro factor”, explicó.

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La oficina del sheriff del condado de Milwaukee indicó que Tony Romo rechazó una prueba de alcoholemia y tuvo un mal desempeño en las pruebas de sobriedad de campo (AP).

Asimismo, Berson destacó que existen opciones suficientes dentro de la cadena para que su cobertura sea reorganizada: “Afortunadamente, contamos con una plantilla muy completa”.

Aunque ha sido suspendido de manera indefinida, aún le quedan 4 años y USD 72 millones por cumplir de un contrato de 10 años y USD 180 millones firmado en 2020, según The Athletic.

Romo jugó toda su carrera entre 2004 y 2016 con los Dallas Cowboys y todavía conserva la marca histórica de la franquicia en pases de touchdown, con 248. A su vez, mantuvo el récord de yardas aéreas hasta que Dak Prescott lo superó en 2025, precisó Associated Press.

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