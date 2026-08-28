Video indignante: un hombre irrumpió en un partido infantil de fútbol americano y golpeó a un niño de 9 años

El hecho, filmado por una testigo, se viralizó en redes y reavivó el debate sobre la conducta de los adultos en competencias juveniles. (Caitlin Ocampo vía Storyful)

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Un hombre de Milwaukee, de 41 años, fue citado por alteración del orden público después de irrumpir en un partido juvenil de fútbol americano en Racine y hacer caer a un jugador de 9 años que corría hacia la zona de anotación, según informó la policía de Mount Pleasant.

El episodio ocurrió el sábado en la escuela secundaria Case, durante un encuentro entre los Racine Youth Eagles y los Milwaukee Colts, y quedó registrado en un video que se viralizó.

En la grabación se ve a un hombre con camiseta y pantalones cortos negros ingresar al campo, extender el brazo e interrumpir la jugada al derribar al niño antes de que completara el avance.

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La escena fue presentada con una descripción directa del momento: “Un jugador de fútbol americano de nueve años que corría hacia un touchdown, derribado de pronto por un adulto”.

Una testigo, por su parte, relató lo que alcanzó a ver desde el otro sector del campo: “Había un padre del otro lado que, como que... Parecía que corrió con todo y simplemente sacó la pierna”.

Qué ocurrió en la cancha y cómo se conoció el caso

Un hombre de Milwaukee irrumpió en un partido infantil de fútbol americano en Racine y derribó a un niño de 9 años que corría hacia la zona de anotación (Captura de video)

En el mismo registro, se indicó que Claire Bernale aseguró haberlo visto en persona durante el partido del sábado en Racine entre los Case Eagles y los Milwaukee Colts. Otro testimonio resumió su reacción ante la conducta del adulto: “Es un comportamiento completamente aberrante de alguien”.

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De acuerdo con el comunicado policial, tras el incidente el sospechoso se retiró del lugar en un vehículo. Otro padre decidió seguirlo para evitar que se perdiera su rastro y para que la policía pudiera identificarlo con precisión una vez fuera del predio escolar.

Con esa información, los agentes lograron ubicarlo e intervenir a los pocos minutos.

Los registros oficiales identificaron al involucrado como Terrence Ryan Bradshaw, interceptado a las 11:07 en la autopista 20 cerca de Oakes Road, a menos de media milla de la escuela secundaria Case, según la policía.

La identificación del sospechoso y el procedimiento policial

La Fiscalía del Condado de Racine concluyó que el caso no constituía maltrato infantil grave y mantuvo una multa de USD 313, mientras el entrenador Channing Schultz pidió mejorar la conducta de los adultos en el deporte juvenil (Captura de video)

En imágenes de cámara corporal citadas por la fuerza, Bradshaw habló con los agentes después de ser localizado. Dijo que se disculpó con jugadores y entrenadores por haber perdido el control y sostuvo que intentaba “detener el partido” porque veía en el equipo rival “algunos chicos más grandes” que su hijo.

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En ese intercambio, la agente Nicole Knierim le respondió: “¡Es que son niños, niños!”.

Bradshaw también afirmó que actuó por miedo a que su hijo resultara herido: “Me asusté de verdad. Mi hijo ya se había roto el brazo dos veces, así que cuando lo vi dar esa voltereta... simplemente intenté detener el partido”, según el reporte.

La policía indicó que el jugador de nueve años “afortunadamente no resultó herido”. En el registro audiovisual se afirmó además: “El jugador no se lastimó, y testigos le dijeron a 12 News que más tarde vieron a la policía hablando con el hombre después del partido”.

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La reacción del entrenador y el clima en el partido

En el mismo material, el entrenador principal de los Case Eagles, Channing Schultz, dijo que no estuvo presente porque se encontraba fuera de la ciudad, pero que recibió llamados de padres apenas se enteró. Al describir su reacción, expresó: “Yo estaba, eh, lleno de bronca. No lo podía creer. Estaba en shock”.

En esa reconstrucción también se indicó que Schultz interpretó la acción como intencional. El entrenador remarcó que la prioridad debía ser la seguridad: “Los chicos son lo primero. La seguridad es lo primero. De la manera en que pateó a mi pequeño, se le podría haber roto la pierna, se le podría haber quebrado la tibia”.

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Tras el episodio, los árbitros dieron por finalizado el partido antes de tiempo, con la intención de calmar los ánimos entre los anfitriones y los visitantes, según informó la policía.

En el registro se escuchan escenas propias del juego infantil, como el grito de aliento: “¡Vamos!”, y el cántico del equipo: “Uno, dos, tres”, seguido de una arenga grupal.

La sanción, el análisis de la fiscalía y lo que viene

La policía señaló que Bradshaw no tendrá que comparecer ante un tribunal si paga la multa de USD 313. Por su parte, la Fiscalía del Condado de Racine informó que revisó el hecho y concluyó que no constituía un delito grave de maltrato infantil, por lo que mantuvo la citación por alteración del orden público.

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En el plano deportivo, el mismo reporte audiovisual indicó que los dos equipos estaban programados para volver a jugar dentro de dos semanas.

En ese contexto, una de las voces entrevistadas planteó el efecto que episodios así pueden tener sobre chicos y familias: “Hay miedo al jugar un partido así, y en los deportes juveniles debería ser divertido. No debería dar miedo en absoluto”.

Schultz, según el registro, pidió elevar el estándar de conducta de los adultos alrededor de los menores. El llamado quedó resumido en su frase final: “Tenemos que hacerlo mejor como adultos. Tenemos que hacerlo mejor como padres. Tenemos que hacerlo mejor en el deporte juvenil, porque eso no debería pasar nunca. Deberíamos sentirnos seguros en los partidos-”.

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