Tormentas Karina y Lowell podrían convertirse en huracán y Dolly provocaría fuertes precipitaciones en el Caribe

Las tormentas tropicales Karina, Lowell y Dolly concentraron actividad en el Pacífico y el Atlántico, y Karina y Lowell podrían evolucionar a huracán en los próximos días (NOAA vía AP)

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Las tormentas tropicales Karina, Lowell y Dolly concentraron actividad en el Pacífico y el Atlántico, en un escenario en el que los dos primeros sistemas podrían evolucionar a huracán en los próximos días.

El tercero podría dejar lluvias intensas en sectores del Caribe durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, informó Associated Press (AP)a partir de reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En el Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes —organismo con sede en Miami— situó a Karina a unos 1.330 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California y con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.

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En su aviso, el centro indicó que Lowell estaba a unos 2.840 kilómetros al oeste-suroeste del mismo punto, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h.

Aunque no había avisos ni alertas costeras vigentes para ninguno de esos dos sistemas, el organismo advirtió que el oleaje generado por Karina podría provocar condiciones peligrosas, con olas y corrientes de resaca potencialmente mortales en zonas del suroeste de México y de la península de Baja California durante el fin de semana.

Dolly avanzaba en el Atlántico y podría provocar lluvias intensas en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias de Dolly podrían causar inundaciones repentinas en sectores del Caribe, aunque no prevé grandes cambios en su intensidad (NOAA vía AP)

En el Atlántico, Dolly se formó lejos de la costa y se convirtió en la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes de 2026 en esa cuenca, señaló el Centro Nacional de Huracanes, citado por AP.

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El sistema se ubicaba a unos 2.500 kilómetros al este de las Islas de Sotavento, con vientos máximos sostenidos de 64 km/h, y avanzaba hacia el oeste, sin avisos ni alertas costeras vigentes.

De acuerdo con el centro meteorológico, las Islas de Sotavento podrían registrar lluvias intensas el sábado y el domingo.

También anticipó que las Islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española podrían experimentar precipitaciones fuertes entre el domingo y el lunes.

En su pronóstico, el organismo añadió que no se esperan grandes cambios en la intensidad de Dolly en los próximos días. No obstante, advirtió sobre la posibilidad de inundaciones repentinas asociadas a las lluvias.

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Como contexto de la temporada en el Atlántico, AP recordó que el ciclo comenzó en junio con la llegada de la tormenta tropical Arthur a la costa del Golfo de Estados Unidos.

En julio, la tormenta tropical Bertha dejó lluvias intensas en Luisiana y Texas, y a comienzos de agosto Cristobal se formó y se disipó rápidamente en el Atlántico.

La NOAA proyectó una temporada atlántica por debajo del promedio por El Niño

La NOAA mantuvo su pronóstico de una temporada atlántica por debajo del promedio por El Niño, mientras la OMM recordó que los nombres de las tormentas se reutilizan cada seis años y pueden retirarse por sensibilidad (Reuters)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) mantuvo su previsión de una temporada atlántica inferior a la media por la influencia de El Niño. En su estimación, proyectó entre ocho y 14 tormentas con nombre; de ese total, entre tres y seis alcanzarían fuerza de huracán y entre una y tres llegarían a la categoría de huracán mayor.

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Los reportes del Centro Nacional de Huracanes sobre Karina, Lowell y Dolly se difundieron mientras se sostenía ese pronóstico estacional para la cuenca atlántica, con énfasis en el impacto potencial de lluvias y oleaje según la trayectoria prevista de cada sistema.

Cómo se asignan los nombres: listas de la OMM y retiros por sensibilidad

Los nombres de las tormentas siguen procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial. En el Atlántico, las listas están ordenadas alfabéticamente, alternan nombres masculinos y femeninos y se reutilizan cada seis años.

El Centro Nacional de Huracanes y otras agencias meteorológicas usan esa nomenclatura para comunicar advertencias y evitar confusiones.

La Organización Meteorológica Mundial explicó que se eligen formas breves, fáciles de pronunciar y familiares en las regiones donde se emplean, y que algunos nombres se retiran por razones de sensibilidad, sobre todo después de tormentas mortales o destructivas.

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Entre los nombres retirados de la temporada de 2025 figuró Melissa, correspondiente a un huracán de categoría cinco que causó graves daños en el Caribe, indicó AP.

El texto oficial también aclaró que la tormenta y su nombre no guardan relación alguna con la muerte de Dolly Parton el martes.