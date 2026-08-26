La próxima tormenta tropical del Atlántico se llamará Dolly, según la lista oficial de nombres de la NOAA para 2026 (CIRA/NOAA/Handout vía REUTERS)

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La próxima tormenta tropical del Atlántico se llamará Dolly, una coincidencia con la muerte de Parton que no guarda relación con un homenaje póstumo a la cantante.

El nombre ya estaba fijado de antemano en la lista oficial de la temporada, según informó EFE con base en datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

La eventual tormenta sería la cuarta con nombre de la temporada en el Atlántico. De acuerdo con la NOAA, el organismo prevé una campaña inferior a la media por la influencia de El Niño, con entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracán y entre una y tres alcanzar la categoría de huracán mayor.

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Dolly Parton, autora e intérprete de Jolene y I Will Always Love You, murió el martes a los 80 años por cáncer. Su fallecimiento provocó reacciones de artistas, dirigentes políticos y otras figuras públicas de Estados Unidos, y llevó al presidente Donald Trump a ordenar que las banderas ondeen a media asta durante una semana en su honor.

El nombre Dolly ya estaba definido en la lista rotativa del Atlántico

La coincidencia entre el nombre Dolly y la muerte de Dolly Parton no responde a un homenaje póstumo a la cantante (REUTERS/Cathal McNaughton)

Según Associated Press, los nombres de las tormentas se asignan con un procedimiento establecido por la Organización Meteorológica Mundial. Las listas se reutilizan cada seis años, siguen un orden alfabético y alternan nombres masculinos y femeninos en la cuenca atlántica.

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La NOAA publicó en mayo la lista oficial de nombres para 2026, después de una conferencia de prensa en la que anticipó una temporada menos activa. AP explicó que esa programación previa descarta cualquier vínculo entre el nombre de la futura tormenta y la muerte reciente de la artista.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, vigila actualmente un área de bajas presiones al oeste de Cabo Verde que se desplaza hacia América. EFE indicó que el sistema tiene un 60% de probabilidad de convertirse en tormenta en los próximos siete días.

AP precisó que los meteorólogos observaban una zona de tormentas eléctricas al sur de las islas de Cabo Verde y que las condiciones eran algo favorables para que evolucionara a depresión tropical en algún momento de la próxima semana. Si continúa fortaleciéndose y alcanza vientos máximos sostenidos de al menos 63 km/h (39 mph), recibiría el nombre de tormenta tropical Dolly.

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El Atlántico ya tuvo tres tormentas con nombre en esta temporada

La temporada del Atlántico ya registró las tormentas tropicales Arthur, Bertha y Cristóbal antes de la posible formación de Dolly (NOAA vía AP)

Esta temporada comenzó con la tormenta tropical Arthur, que llegó a la costa del Golfo de Estados Unidos en junio. Después se formó Bertha, que dejó lluvias intensas en Luisiana y Texas en julio.

La tormenta tropical Cristóbal fue la más reciente en desarrollarse en el Atlántico. Según EFE, se formó el 12 de agosto y no representó peligro para tierra firme. AP agregó que se disipó con rapidez a principios de ese mes.

El Centro Nacional de Huracanes y otras agencias meteorológicas nombran las tormentas para facilitar la comunicación de las alertas y reducir confusiones. La OMM sostiene que esos nombres deben ser cortos, fáciles de pronunciar y familiares para las regiones donde se usan.

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La organización revisa periódicamente los nombres posibles y retira algunos por motivos de sensibilidad, sobre todo cuando quedan asociados a sistemas mortales o destructivos. AP señaló que uno de los nombres retirados de la temporada de 2025 fue Melissa, un huracán de categoría cinco que causó daños graves en el Caribe.

La coincidencia entre el nombre de la próxima tormenta y el de la cantante también motivó un mensaje público de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte. El organismo recordó en redes una frase de Parton: “No podemos dirigir el viento, pero podemos ajustar las velas”.

La dependencia añadió: “Aunque ciertamente tenemos sentimientos encontrados sobre que la próxima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026 se llame ‘Dolly’, tal vez ayudemos a un vecino, un amigo o un ser querido a prepararse en casa. Quizás compremos algunos artículos para el kit de desastres de alguien. Tal vez solo brindemos aliento y apoyo. Ella seguro que lo hizo. Gracias, Dolly. Serás extrañada”.

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