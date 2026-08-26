Estados Unidos

Florida afirma que el cartel contra Mamdani en Times Square atrae empresas y genera contactos de otros estados

La Cámara de Comercio del estado aseguró que la campaña “Libre Empresa” elevó el interés nacional, con llamados diarios de compañías, consultores y funcionarios por posibles traslados y condiciones tributarias

La Cámara de Comercio de Florida afirmó que el cartel contra Zohran Mamdani en Times Square ya impulsa consultas empresariales sobre posibles traslados al estado (Captura Fox News)
La Cámara de Comercio de Florida afirmó que el cartel contra Zohran Mamdani en Times Square ya impulsa consultas empresariales sobre posibles traslados al estado (Captura Fox News)
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La Cámara de Comercio de Florida aseguró que su campaña contra las políticas fiscales de Nueva York ya empezó a traducirse en contactos empresariales.

La ofensiva —que lanzó con un cartel viral en Times Square y nombró al alcalde Zohran Mamdani “Desarrollador Económico del Año” del estado— representa, además, un impulso a su cruzada nacional a favor de la libre empresa.

La campaña “Libre Empresa” de la Cámara de Comercio de Florida cobró visibilidad con un cartel en Times Square y, tras su instalación, registró un fuerte impacto: el tráfico web subió entre 500% y 600% y la entidad empezó a recibir consultas diarias de empresas, consultores y funcionarios públicos.

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Según Fox News Digital, medio estadounidense, el tráfico web hacia la campaña “Libre Empresa” de la entidad subió entre 500% y 600% después de la instalación del anuncio en la esquina de Broadway y la calle 43 Oeste.

Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la organización, dijo además que reciben entre cinco y siete consultas diarias de empresas, consultores de localización y funcionarios públicos, incluso fuera de Nueva York.

Wilson sostuvo al medio que la respuesta llegó desde todo el país. Mencionó contactos desde el estado de Washington, California, Illinois y Nueva York, además de exgobernadores, senadores estatales y miembros del Congreso que, según relató, respaldaron la discusión sobre “la libre empresa frente al socialismo”.

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Entre esos contactos, destacó el de una empresa tecnológica de Rochester interesada en abandonar Nueva York y trasladarse a Florida. “Recibí una llamada de una empresa de tecnología de Rochester, Nueva York, que está muy interesada en salir de Nueva York y mudarse aquí, a lo que ellos llaman la tierra de las oportunidades”, afirmó.

El presupuesto de Nueva York supera al de Florida pese a tener muchos menos habitantes

La comparación de Florida señala que Nueva York aprobó un presupuesto de USD 125.800 millones, por encima de los USD 117.600 millones del estado floridano, pese a tener menos habitantes (Captura Fox News)
La comparación de Florida señala que Nueva York aprobó un presupuesto de USD 125.800 millones, por encima de los USD 117.600 millones del estado floridano, pese a tener menos habitantes (Captura Fox News)

La comparación que plantea la organización se apoya también en cifras públicas. En junio, la ciudad de Nueva York aprobó un presupuesto de USD 125.800 millones para el año fiscal 2027, mientras que el presupuesto estatal de Florida asciende a USD 117.600 millones, aunque Florida tiene más de 23 millones de habitantes frente a los cerca de 8,3 millones de la ciudad.

El texto también señala que la población de Nueva York sigue por debajo del nivel registrado en el censo de 2020, pese al crecimiento previsto en la última estimación anual. A eso se suman advertencias de organismos de control financiero sobre posibles déficits estructurales en los próximos años.

Frente a ese diagnóstico, un portavoz del Ayuntamiento había dicho previamente a Fox News Digital que “según cualquier indicador, la economía de la ciudad de Nueva York bajo el mandato del alcalde Mamdani es tan sólida como siempre” y que los trabajadores neoyorquinos se están beneficiando.

Wilson rechazó esa lectura y atribuyó el problema a la presión fiscal y a estructuras tributarias que, a su juicio, golpean a la clase media.

“Esto no es algo personal, y desde luego no es partidista. Se trata de una conversación sobre qué es mejor para el estadounidense promedio: la libre empresa o un gobierno más grande y menos libertad, por supuesto, con toda esta idea [socialista]”, dijo.

Luego agregó: “La ciudad de Nueva York está perdiendo población, el presupuesto de la ciudad de Nueva York no está equilibrado, por eso están buscando nuevos impuestos”.

Wilson vinculó ese argumento con oficios concretos, como enfermeros, electricistas y soldadores. Según planteó, el efecto de ese esquema en Nueva York es un aumento del costo de vida y una reducción de la capacidad de elección para trabajadores especializados.

La campaña busca expandirse con nuevos carteles en otros estados y ciudades

La Cámara de Comercio de Florida planea expandir a nivel nacional la campaña “Libre Empresa” con nuevos carteles en estados como Nueva Jersey y California y en ciudades como Minneapolis y Seattle (Captura Fox News)
La Cámara de Comercio de Florida planea expandir a nivel nacional la campaña “Libre Empresa” con nuevos carteles en estados como Nueva Jersey y California y en ciudades como Minneapolis y Seattle (Captura Fox News)

El directivo también defendió la ventaja comparativa de Florida en términos de poder adquisitivo. Para ilustrarlo, puso como ejemplo a un soldador que gane USD 80.000 en Ocala y pueda acceder a una vivienda con un precio medio inferior a USD 300.000, sin impuesto estatal sobre la renta.

“Esa misma persona que vive en Nueva York puede ganar más dinero, pero no puede permitirse vivir allí”, afirmó. “El precio de ganar más dinero es una vivienda inasequible y una economía que quiere cobrarte más impuestos. Y nadie quiere vivir en ese entorno”.

La expansión nacional de la ofensiva

La organización confirmó además que planea ampliar a escala nacional su campaña “Libre Empresa”. Parte de la estrategia consiste en no revelar por ahora dónde aparecerá el próximo cartel, aunque Wilson mencionó entre las opciones a Nueva Jersey, California y ciudades como Minneapolis y Seattle.

Wilson expresó: “¿Cómo será el mañana? ¿Qué nos depara el futuro? Y eso es precisamente lo que intentamos hacer. Buscamos crear un entorno propicio para la innovación donde podamos vislumbrar el futuro del país”.

El dirigente añadió que la intención no es desear el fracaso de otros estados, sino competir con ellos. Sostuvo que Florida atraviesa una etapa de crecimiento empresarial, crecimiento demográfico y aumento de los ingresos imponibles.

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