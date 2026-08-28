Inspección previa había declarado “no apto” al tanque que colapsó en una papelera de Washington y dejó 11 muertos

Una inspección previa declaró no apto al tanque químico que colapsó en la papelera de Washington y dejó 11 muertos en Longview (AP)

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Una inspección realizada casi un año antes ya había advertido que el tanque químico que colapsó en una planta papelera de Washington no era apto para seguir en servicio, un dato que volvió a poner bajo la lupa la tragedia ocurrida el 26 de mayo de 2026 en Longview, donde murieron 11 trabajadores y varias personas resultaron heridas. La actualización de la investigación fue difundida por la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos y retomada por Associated Press, que reconstruyó los principales hallazgos preliminares del caso.

De acuerdo con el reporte citado por Associated Press, el tanque pertenecía a Nippon Dynawave Packaging Company y contenía white liquor, un líquido cáustico utilizado en la industria papelera para descomponer la madera durante el proceso de fabricación. La falla provocó la liberación de unos 3,4 millones de litros de esa sustancia, una cantidad suficiente para destruir parte de la estructura del edificio, arrastrar vehículos e inundar sectores donde empleados mantenían reuniones al comienzo de la jornada.

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Qué advirtió la inspección antes del colapso

La investigación federal advirtió que el tanque de Nippon Dynawave Packaging Company presentaba un desgaste severo y no debía seguir operando (AP)

La investigación federal indicó que un contratista había detectado en julio de 2025 un adelgazamiento significativo en la parte inferior del tanque, por debajo del espesor mínimo considerado seguro para sostener la presión interna y el peso del líquido almacenado. En esa evaluación, el equipo técnico lo clasificó con una advertencia prioritaria: “no apto para continuar en servicio a menos que se corrigiera”, tal y como surge del documento citado por Associated Press.

Ese mismo informe recomendaba una inspección interna para determinar el alcance de los daños y planteaba que, probablemente, debía reemplazarse todo el anillo de la carcasa del tanque. Aun así, la Junta de Seguridad Química de Estados Unidos aseguró que la empresa no hizo esas reparaciones entre la revisión de 2025 y el colapso registrado en mayo de 2026.

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El organismo añadió que el mismo contratista volvió a inspeccionar el exterior del tanque en octubre de 2025 y febrero de 2026. En ambas ocasiones, afirmó la agencia federal, persistían amplias zonas con un espesor inferior al mínimo de seguridad calculado. Pese a esas advertencias, la planta no retiró el tanque de operación ni redujo su nivel de servicio.

Cómo ocurrió el accidente en la planta de Longview

El tanque colapsado contenía white liquor y liberó unos 3,4 millones de litros de la sustancia cáustica usada en la industria papelera (AP)

La secuencia del accidente también forma parte del informe preliminar. Tal y como detalló Associated Press, pocas horas antes del colapso un equipo de la planta llamado digestor salió de servicio para ser reparado. A partir de ese momento, el tanque dejó de enviar white liquor a ese sistema, aunque siguió recibiendo el mismo líquido desde otro sector del proceso industrial.

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Esa alteración operativa hizo que el tanque se acercara a su capacidad máxima alrededor de las 6:20 de la mañana. Menos de una hora después, se produjo la falla. El informe sostuvo que la liberación del químico reventó paredes, inundó un patio interno y avanzó hacia los pisos inferiores de edificios cercanos, justo cuando parte del personal ya se encontraba en reuniones de rutina antes del inicio pleno de las tareas.

Entre las víctimas fatales hubo trabajadores de un taller de mantenimiento eléctrico, un empleado que se encontraba en el patio y dos personas que estaban en el área de mantenimiento mecánico. Otras personas lograron escapar, aunque algunas sufrieron quemaduras químicas graves. El reporte también señaló que un integrante del equipo interno de emergencia resultó herido de gravedad cuando ingresó en la zona afectada al creer que el líquido era agua.

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La respuesta de la empresa y el avance de la investigación

Ante la difusión del informe, un vocero de Nippon Dynawave Packaging Company, Sam Jefferies, expresó por correo electrónico que la investigación sigue abierta y que la firma no hará comentarios sobre hallazgos o documentos puntuales en esta etapa. También afirmó que el foco de la compañía está puesto en acompañar a las familias afectadas, asistir a los empleados y avanzar hacia la reapertura completa de la planta de Longview.

La Asociación de Trabajadores del Oeste de la Pulpa y el Papel calificó los hallazgos como “profundamente preocupantes” y sostuvo, en declaraciones recogidas por Associated Press, que el informe abre preguntas urgentes sobre cómo se comunicaron, evaluaron e incorporaron las recomendaciones técnicas vinculadas al tanque y a su continuidad operativa.

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Mientras la pesquisa federal sigue en marcha, el Departamento de Ecología del estado de Washington notificó además 35 presuntas infracciones ambientales a la empresa. Ese organismo controla los permisos de aire y agua de la planta y supervisa el cumplimiento de la normativa sobre residuos. La Junta de Seguridad Química de Estados Unidos indicó que sus conclusiones definitivas formarán parte de un informe final todavía en elaboración.