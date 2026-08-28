Reiteradas inundaciones golpean a vecinos de Queens tras otra tormenta en Nueva York

Las inundaciones en Queens volvieron a afectar a vecinos de Woodside tras la tormenta del 27 de agosto en Nueva York (AP Photo/Jake Offenhartz)

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Las lluvias del jueves 27 de agosto volvieron a poner bajo presión a parte de Queens, donde las inundaciones reiteradas en zonas residenciales dejaron a vecinos en estado de alerta y reavivaron las quejas por el funcionamiento del sistema de drenaje urbano. En el barrio de Woodside, una residente aseguró que su vivienda ya se anegó al menos tres veces durante el verano, con daños materiales y pérdidas personales que, afirmó, ya no logra recuperar.

De acuerdo con un reporte de CBS New York, varias familias pasaron la jornada pendientes del avance de la tormenta, con barreras improvisadas en puertas y accesos para intentar frenar la entrada de agua. El episodio no apareció como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de temporales que, de acuerdo con los testimonios recogidos por ese medio, expuso una vulnerabilidad que se repite desde hace años en algunos sectores del distrito.

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Una vecina denunció tres inundaciones en un solo verano

MaryAnn Maragioglio afirmó que su casa de Woodside sufrió al menos tres inundaciones durante el verano (EFE/Justin Lane)

Una de las historias que concentró la atención fue la de MaryAnn Maragioglio, una mujer que vive desde hace seis décadas en la misma casa de Woodside. Tal y como relató a CBS New York, horas antes de que comenzara la lluvia ya estaba colocando protecciones en la entrada de su vivienda por temor a una nueva inundación.

La mujer sostuvo que su casa sufrió al menos tres anegamientos durante este verano y detalló que el 20 de agosto llegó a tener más de 1,5 metros de agua en el sótano. Días después, el 23 de agosto, enfrentó otra situación similar. “Cada vez que llueve, levanto lo poco que me queda y tengo miedo”, dijo Maragioglio en declaraciones recogidas por CBS New York.

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La residente también expresó su agotamiento por la repetición del problema. “Estoy indignada. Recién habíamos terminado de limpiar y, una semana y media después, casi en la misma fecha, nos inundamos otra vez”, afirmó. Entre las consecuencias, recordó que una tormenta anterior incluso destruyó una pared del garaje. En otro de los pasajes citados por el medio, resumió el impacto emocional con una frase directa: “Lo único que no pueden reemplazar son todas mis fotos”.

El desborde del sistema cloacal aparece en el centro de las quejas

Los vecinos de Woodside denunciaron que el sistema cloacal y de drenaje urbano no logra absorber lluvias intensas (FNTV)

Según explicó la propia vecina a CBS New York, su vivienda no está cerca de un río, por lo que atribuyó el problema al colapso del sistema cloacal y de desagües cuando se registran lluvias intensas en poco tiempo. La mujer señaló que el agua residual vuelve por la red y termina desbordando hacia la calle, en algunos casos con una fuerza similar a la de un géiser.

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A esa situación se suma la forma del terreno en el área. Maragioglio indicó que la pendiente de las calles cercanas empuja el agua hacia un mismo punto, lo que favorece la acumulación frente a determinadas viviendas. Ese factor topográfico, combinado con tormentas fuertes, aparece como una de las razones por las que algunos hogares sufren el impacto con mayor frecuencia.

El caso expuesto por CBS New York también dejó ver un cambio en la percepción de los residentes sobre la evolución del problema. La mujer afirmó que vive en esa casa desde hace 60 años, pero que las inundaciones comenzaron recién en los últimos cinco años, una observación que alimenta la preocupación vecinal por el deterioro de la infraestructura o por la intensidad de las precipitaciones recientes.

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Reclamos al seguro y respuesta oficial por obras millonarias

Además de los daños provocados por el agua, la propietaria cuestionó la respuesta de su compañía de seguros. Aseguró que, después de recibir un pago por la primera inundación del año, la empresa rechazó la cobertura de los dos episodios posteriores. “Ya me pagaron una vez. No me van a pagar otra”, dijo, siempre de acuerdo con el testimonio difundido por CBS New York.

La mujer agregó que siente que no puede recuperar el dinero aportado durante años a la póliza justo en el momento en que más lo necesita. Ese reclamo sumó otra capa de tensión a una situación marcada por pérdidas materiales, gastos de limpieza y temor ante cada nuevo pronóstico de lluvias.

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Frente a ese escenario, el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York aseguró que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares por año durante la próxima década a proyectos de manejo de aguas pluviales, incluidas mejoras en el sistema de alcantarillado. El objetivo de esas inversiones, afirmó el organismo, es reducir las inundaciones tierra adentro que afectan a distintos barrios cuando las precipitaciones superan la capacidad de drenaje.

La nueva tormenta del jueves volvió a dejar a los vecinos de Queens atentos al cielo y a la respuesta de una infraestructura que, al menos para algunos residentes, ya no alcanza para contener lluvias cada vez más intensas.

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