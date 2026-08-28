Estados Unidos

Reiteradas inundaciones golpean a vecinos de Queens tras otra tormenta en Nueva York

Vecinos de Woodside denunciaron nuevos anegamientos tras las lluvias del 27 de agosto y apuntaron contra la capacidad del sistema cloacal para absorber tormentas intensas

Inundaciones en Nueva York
Las inundaciones en Queens volvieron a afectar a vecinos de Woodside tras la tormenta del 27 de agosto en Nueva York (AP Photo/Jake Offenhartz)
Guardar

Las lluvias del jueves 27 de agosto volvieron a poner bajo presión a parte de Queens, donde las inundaciones reiteradas en zonas residenciales dejaron a vecinos en estado de alerta y reavivaron las quejas por el funcionamiento del sistema de drenaje urbano. En el barrio de Woodside, una residente aseguró que su vivienda ya se anegó al menos tres veces durante el verano, con daños materiales y pérdidas personales que, afirmó, ya no logra recuperar.

De acuerdo con un reporte de CBS New York, varias familias pasaron la jornada pendientes del avance de la tormenta, con barreras improvisadas en puertas y accesos para intentar frenar la entrada de agua. El episodio no apareció como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de temporales que, de acuerdo con los testimonios recogidos por ese medio, expuso una vulnerabilidad que se repite desde hace años en algunos sectores del distrito.

PUBLICIDAD

Una vecina denunció tres inundaciones en un solo verano

MaryAnn Maragioglio afirmó que su casa de Woodside sufrió al menos tres inundaciones durante el verano (EFE/Justin Lane)
MaryAnn Maragioglio afirmó que su casa de Woodside sufrió al menos tres inundaciones durante el verano (EFE/Justin Lane)

Una de las historias que concentró la atención fue la de MaryAnn Maragioglio, una mujer que vive desde hace seis décadas en la misma casa de Woodside. Tal y como relató a CBS New York, horas antes de que comenzara la lluvia ya estaba colocando protecciones en la entrada de su vivienda por temor a una nueva inundación.

La mujer sostuvo que su casa sufrió al menos tres anegamientos durante este verano y detalló que el 20 de agosto llegó a tener más de 1,5 metros de agua en el sótano. Días después, el 23 de agosto, enfrentó otra situación similar. “Cada vez que llueve, levanto lo poco que me queda y tengo miedo”, dijo Maragioglio en declaraciones recogidas por CBS New York.

PUBLICIDAD

La residente también expresó su agotamiento por la repetición del problema. “Estoy indignada. Recién habíamos terminado de limpiar y, una semana y media después, casi en la misma fecha, nos inundamos otra vez”, afirmó. Entre las consecuencias, recordó que una tormenta anterior incluso destruyó una pared del garaje. En otro de los pasajes citados por el medio, resumió el impacto emocional con una frase directa: “Lo único que no pueden reemplazar son todas mis fotos”.

El desborde del sistema cloacal aparece en el centro de las quejas

Vista aérea de una autopista con un carril cubierto de agua, decenas de vehículos detenidos y personas de pie en el asfalto y los márgenes arbolados
Los vecinos de Woodside denunciaron que el sistema cloacal y de drenaje urbano no logra absorber lluvias intensas (FNTV)

Según explicó la propia vecina a CBS New York, su vivienda no está cerca de un río, por lo que atribuyó el problema al colapso del sistema cloacal y de desagües cuando se registran lluvias intensas en poco tiempo. La mujer señaló que el agua residual vuelve por la red y termina desbordando hacia la calle, en algunos casos con una fuerza similar a la de un géiser.

A esa situación se suma la forma del terreno en el área. Maragioglio indicó que la pendiente de las calles cercanas empuja el agua hacia un mismo punto, lo que favorece la acumulación frente a determinadas viviendas. Ese factor topográfico, combinado con tormentas fuertes, aparece como una de las razones por las que algunos hogares sufren el impacto con mayor frecuencia.

El caso expuesto por CBS New York también dejó ver un cambio en la percepción de los residentes sobre la evolución del problema. La mujer afirmó que vive en esa casa desde hace 60 años, pero que las inundaciones comenzaron recién en los últimos cinco años, una observación que alimenta la preocupación vecinal por el deterioro de la infraestructura o por la intensidad de las precipitaciones recientes.

Reclamos al seguro y respuesta oficial por obras millonarias

Además de los daños provocados por el agua, la propietaria cuestionó la respuesta de su compañía de seguros. Aseguró que, después de recibir un pago por la primera inundación del año, la empresa rechazó la cobertura de los dos episodios posteriores. “Ya me pagaron una vez. No me van a pagar otra”, dijo, siempre de acuerdo con el testimonio difundido por CBS New York.

La mujer agregó que siente que no puede recuperar el dinero aportado durante años a la póliza justo en el momento en que más lo necesita. Ese reclamo sumó otra capa de tensión a una situación marcada por pérdidas materiales, gastos de limpieza y temor ante cada nuevo pronóstico de lluvias.

Frente a ese escenario, el Departamento de Protección Ambiental de la Ciudad de Nueva York aseguró que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares por año durante la próxima década a proyectos de manejo de aguas pluviales, incluidas mejoras en el sistema de alcantarillado. El objetivo de esas inversiones, afirmó el organismo, es reducir las inundaciones tierra adentro que afectan a distintos barrios cuando las precipitaciones superan la capacidad de drenaje.

La nueva tormenta del jueves volvió a dejar a los vecinos de Queens atentos al cielo y a la respuesta de una infraestructura que, al menos para algunos residentes, ya no alcanza para contener lluvias cada vez más intensas.

Temas Relacionados

Nueva YorkQueensInundacionesLluviasEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos volvieron a bajar y refuerzan la idea de un mercado laboral con pocos despidos

Las solicitudes semanales de subsidio cayeron a 203.000 y se mantuvieron cerca de mínimos históricos, en un contexto de baja contratación en la economía del país

Los pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos volvieron a bajar y refuerzan la idea de un mercado laboral con pocos despidos

El presidente de la Reserva Federal de EEUU dijo que la inflación subyacente debe bajar: “De lo contrario, tendremos trabajo por hacer”

En su primer discurso en el evento anual que reúne a directivos de bancos centrales en Jackson Hole, Kevin Warsh analizó la política monetaria de la institución, antes de la próxima reunión para definir si habrá modificaciones en las tasas de interés

El presidente de la Reserva Federal de EEUU dijo que la inflación subyacente debe bajar: “De lo contrario, tendremos trabajo por hacer”

La Guardia Costera da un golpe al narcotráfico e incauta 3.290 kilos de cocaína valorizados en USD 54,5 millones

La operación ocurrió el 22 de agosto en aguas internacionales, a unos 80 kilómetros al sur de Puerto Rico, donde fueron detenidos cinco tripulantes de la embarcación interceptada

La Guardia Costera da un golpe al narcotráfico e incauta 3.290 kilos de cocaína valorizados en USD 54,5 millones

La FDA aprueba las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para 2026-2027: quiénes pueden recibirlas

Las dosis comenzarán a distribuirse en Estados Unidos, mientras persisten dudas sobre la cobertura de los seguros y la recomendación formal de los CDC para los grupos de riesgo alcanzados por la medida

La FDA aprueba las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para 2026-2027: quiénes pueden recibirlas

Bill Gates se juega su reputación: por qué la IA no va a crear los empleos que destruye

En una entrevista con Anderson Cooper en CNN, el cofundador de Microsoft desarmó el argumento favorito de los optimistas: las tecnologías anteriores crearon trabajos nuevos porque hicieron más ricas a las sociedades, no por una ley natural. Esta vez, dice, las máquinas igualan la cognición humana y trabajan 24 horas

Bill Gates se juega su reputación: por qué la IA no va a crear los empleos que destruye

TECNO

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

Apple TV vuelve a subir de precio: cuánto costará ahora la suscripción

Google lanza una pulsera inteligente de Pokémon: Pikachu es el protagonista y te ayuda a monitorear el sueño

Adiós a los chats aburridos: Google Messages ahora permite fondos personalizados siguiendo estos pasos

Rockstar revela cuánto durará GTA 6: su historia será el doble de extensa que GTA V

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reveló el costo de la fama: “No sabía qué hacer conmigo mismo”

Harry Styles reveló el costo de la fama: “No sabía qué hacer conmigo mismo”

El emotivo video de Glenn Close a sus 79 años desde su refugio en Montana: “Me siento bendecida”

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

MUNDO

Nepal duplicó la cifra de desaparecidos y el colapso del glaciar en la frontera con China ya suma más de 2.000 víctimas

Nepal duplicó la cifra de desaparecidos y el colapso del glaciar en la frontera con China ya suma más de 2.000 víctimas

Misterio en Uganda: a los 34 años murió el rey de Tooro, el monarca más joven de mundo

EEUU sancionó a un importante banco egipcio, a una empresa y a un individuo por operar con entidades financieras de Irán

Un refugio en Grecia ofrece alojamiento gratuito a cambio de cuidar gatos en una isla paradisíaca

Las bombas de Putin volvieron a caer sobre Kiev y Odesa: apuntó contra almacenes e infraestructura portuaria