El fiscal jefe de Bruselas pidió una represión más enérgica contra las bandas narco: “Cualquiera podría recibir un disparo”

Moinil advirtió que cualquier persona podía quedar expuesta a los disparos por el ciclo de represalias entre bandas de narcotraficantes (HATIM KAGHAT / Belga / AFP)

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El fiscal jefe de Bruselas, Julien Moinil, pidió el viernes una respuesta más enérgica contra las bandas de narcotraficantes, después de la serie de tiroteos que sacudió a la capital belga en los últimos días. Las autoridades atribuyeron la violencia a la disputa entre grupos rivales por el control de territorios y circuitos del narcotráfico.

“Cualquiera podría recibir un disparo. Es evidente que están en conflicto, por lo que estamos presenciando un ciclo de represalias”, afirmó.

Bruselas registró 69 tiroteos en lo que van del año y 170 desde el inicio de 2025. Según explicó Moinil, gran parte de esos episodios respondió a un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes que entraron en una lógica de represalias sucesivas. Esa dinámica, según describió, elevó el riesgo para los vecinos de distintos barrios.

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En los ataques más recientes, hombres encapuchados utilizaron armas automáticas en distintos puntos de la ciudad. La secuencia dejó varios heridos e incluyó disparos contra una comisaría, un hecho que profundizó la preocupación de las autoridades por la capacidad operativa de las redes criminales y por su disposición a desafiar de forma directa a las fuerzas de seguridad.

El Gobierno belga declaró una emergencia nacional por la nueva ola de tiroteos ligados al narcotráfico en Bruselas tras seis ataques armados en pocos días (Europa Press)

El fiscal reclamó medidas dirigidas no solo contra los ejecutores de los ataques, sino también contra los jefes de las organizaciones, varios de los cuales permanecían fuera de Bélgica. A la vez, advirtió sobre la necesidad de impedir que los detenidos siguieran ordenando acciones violentas desde prisión, una situación que, según planteó, formó parte del entramado que sostuvo la actual escalada.

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También pidió más recursos para las unidades de investigación policial. Su planteo apuntó a fortalecer la capacidad del Estado para identificar a los responsables, reconstruir las cadenas de mando y frenar el reclutamiento de jóvenes procedentes de Francia y de migrantes indocumentados, a quienes las bandas utilizaron como mano de obra para tareas operativas y ataques armados.

La presión sobre el Gobierno belga aumentó a medida que se sucedieron los episodios de violencia. Tras seis ataques armados en pocos días, las autoridades nacionales declararon una emergencia nacional por la nueva ola de tiroteos ligados al narcotráfico en Bruselas.

La capital quedó así en el centro de una crisis de seguridad que derivó en cruces entre funcionarios federales, autoridades regionales y alcaldes de los municipios más afectados.

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En ese contexto, el ministro del Interior, Bernard Quintin, anunció un refuerzo de medios federales. Entre las medidas dispuestas figuraron el despliegue de un pelotón adicional de infantería, el apoyo de unidades especiales de la Policía, el refuerzo de la Policía Judicial Federal de Bruselas y la continuidad de operativos integrales en sectores considerados sensibles.

A ese paquete se sumó una decisión anunciada por el ministro de Defensa, Theo Francken, quien confirmó el despliegue de una acción policial integrada con participación militar en Bruselas. Según explicó, las seis zonas policiales de la capital, la Policía Federal y efectivos de las Fuerzas Armadas actuaron de manera coordinada contra la criminalidad, las alteraciones del orden y el tráfico de drogas.

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Theo Francken defendió la participación del Ejército en Bruselas para recuperar el control de calles y estaciones (Reuters)

“Hoy el Ministerio de Defensa apoya por primera vez una gran acción policial integrada en Bruselas. Seis zonas policiales, la Policía Federal y nuestros militares actúan juntos contra las molestias, la criminalidad y el tráfico de drogas”, mencionó

Francken defendió la participación militar al sostener que el Estado debía recuperar el control de calles y estaciones en sectores golpeados por la inseguridad. El ministro consideró que durante demasiado tiempo las autoridades toleraron problemas específicos de seguridad en Bruselas y justificó así una implicación directa de la cartera de Defensa en el operativo.

“No podemos seguir dejando nuestras calles y estaciones en manos de traficantes y criminales de drogas. Se ha hecho la vista gorda durante demasiado tiempo ante los problemas específicos de seguridad en Bruselas”, agregó el ministro.

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(Con información de AFP y EFE)