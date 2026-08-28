Estados Unidos

La FDA aprueba las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para 2026-2027: quiénes pueden recibirlas

Las dosis comenzarán a distribuirse en Estados Unidos, mientras persisten dudas sobre la cobertura de los seguros y la recomendación formal de los CDC para los grupos de riesgo alcanzados por la medida

La FDA autorizó las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para la temporada 2026-27 y habilitó el envío inmediato de dosis en Estados Unidos. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo)
La FDA autorizó las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para la temporada 2026-27 y habilitó el envío inmediato de dosis en Estados Unidos. (EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo)
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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó este jueves las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para la temporada 2026-27. Esta decisión permite a los fabricantes iniciar el envío inmediato de dosis a farmacias y consultorios médicos en todo el territorio de Estados Unidos.

El objetivo central de esta actualización es combatir la variante dominante XFG, identificada como el blanco principal de la nueva campaña de inmunización. En mayo, un panel de expertos votó de forma mayoritaria a favor de este enfoque específico, según reportó la FDA.

Criterios de elegibilidad y diferencias entre laboratorios

La nueva formulación contra el COVID-19 está dirigida a grupos poblacionales específicos. La elegibilidad varía según la edad del paciente y la presencia de condiciones de salud subyacentes que aumentan el riesgo de complicaciones graves.

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La actualización de las vacunas contra el COVID-19 apunta a la variante XFG, identificada por la FDA como el blanco principal de la nueva campaña de inmunización. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La actualización de las vacunas contra el COVID-19 apunta a la variante XFG, identificada por la FDA como el blanco principal de la nueva campaña de inmunización. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Para determinar qué dosis corresponde a cada individuo, los reguladores establecieron los siguientes parámetros de aplicación según el fabricante:

  • Moderna: autorizada para su administración desde los seis meses de edad.
  • Pfizer-BioNTech: indicada para adultos de 65 años o más y para personas de entre 5 y 64 años que presenten al menos una afección subyacente de alto riesgo.
  • Novavax-Sanofi: aprobada para adultos de 65 años en adelante o para pacientes de entre 12 y 64 años con condiciones que generan un riesgo elevado ante la infección.

La elección de la vacuna también depende de la plataforma tecnológica utilizada por cada laboratorio, un factor que diferencia los mecanismos de respuesta inmunológica. Según reportó la FDA, los productos de Moderna y Pfizer-BioNTech emplean la tecnología de ARN mensajero (ARNm).

Por el contrario, la opción desarrollada por Novavax-Sanofi se basa en proteínas. Este método de fabricación, aunque efectivo, requiere un ciclo de producción más extenso que las alternativas basadas en ARNm.

Logística de distribución y disponibilidad

Las compañías farmacéuticas confirmaron su capacidad técnica para producir y entregar las dosis a tiempo para el inicio del periodo de inmunización. El proceso de logística comienza de inmediato tras la luz verde del regulador federal.

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Moderna y Pfizer-BioNTech usan tecnología de ARN mensajero en sus vacunas contra el COVID-19, mientras que Novavax-Sanofi desarrolla una opción basada en proteínas. (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)
Moderna y Pfizer-BioNTech usan tecnología de ARN mensajero en sus vacunas contra el COVID-19, mientras que Novavax-Sanofi desarrolla una opción basada en proteínas. (Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press)

Los puntos de acceso para los pacientes incluyen:

  • Red nacional de farmacias locales.
  • Consultorios médicos privados.
  • Centros de salud comunitarios.

Este esquema busca garantizar la disponibilidad del producto para la población prioritaria en las diversas regiones del país, conforme a la FDA.

Incertidumbre administrativa y cobertura de seguros

Un vacío normativo genera dudas sobre la recomendación oficial para esta temporada. El panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) permanece sin actividad tras un fallo judicial en marzo que bloqueó los nombramientos realizados por el secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr.

Esta situación administrativa complica la cobertura de los seguros médicos privados y públicos. La ley exige que las aseguradoras cubran las vacunas recomendadas por dicho panel, pero resulta incierto el proceder de las empresas ante la falta de una guía formal de los CDC, según la FDA.

Estado de la vigilancia epidemiológica

Los datos actuales sobre la circulación del virus presentan limitaciones técnicas significativas. El tablero de control de los CDC carece de información reciente sobre las cepas circulantes debido a una baja cantidad de envíos de secuenciación genética por parte de los laboratorios regionales.

A pesar de esta brecha informativa, el monitoreo del nivel de actividad del virus se mantiene activo mediante dos vías principales:

  • Pruebas diagnósticas: seguimiento de casos positivos detectados en el sistema sanitario.
  • Vigilancia de aguas residuales: análisis de la carga viral en los sistemas de saneamiento urbano.

Aunque estos indicadores muestran que la presencia de la enfermedad se mantiene en niveles bajos, las autoridades observan un incremento en las últimas semanas.

Desafíos para la campaña de vacunación

La administración anterior marcó un cambio en la política sanitaria al dejar de recomendar la vacunación universal contra el coronavirus. Esta transición provocó confusión sobre quiénes califican para recibir las dosis, lo cual persiste en la actualidad.

La postura oficial de los CDC sugiere que la decisión de inmunizarse debe basarse en una elección individual. Los expertos enfrentan el desafío de comunicar la pertinencia de esta medida ante la ausencia de una recomendación consolidada por parte de la agencia federal.

Interrogantes sobre el futuro sanitario

Los pacientes y proveedores de salud aguardan definiciones sobre si la administración actual emitirá recomendaciones específicas para este ciclo. La falta de un panel asesor funcional mantiene en suspenso la estrategia de salud pública para los próximos meses.

El desenlace de esta situación determinará cómo se gestionará la demanda de dosis y el pago de las mismas en el sistema de salud privado. La evolución de la variante objetivo y la posible aparición de nuevos sublinajes definirán si se requieren ajustes regulatorios adicionales antes del cierre de la temporada, según la FDA.

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